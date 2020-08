Comunicado del DOH sobre el retraso de información

Para publicar inmediatamente: 3 de agosto de 2020 (20-139-español) Contacto: Comunicaciones del DOH, 360-628-7883 OLYMPIA -- Informamos que el Departamento de Salud (DOH) sufrió una falla en su sistema de informes el día de hoy (31 de julio), por lo que el informe de hoy se publicará tarde. La falla generó interrupciones en muchas funciones, lo que significa que la información que brindemos no será definitiva. La información de hoy solo incluirá los casos registrados en nuestro sistema hasta las 7:00 p. m. del 30 de julio (y no hasta las 11:59 p. m. como es habitual). También estimamos que las pruebas negativas se retrasarán unos días, lo que afectará nuestra capacidad para informar sobre las pruebas y el porcentaje de casos positivos. La visualización del registro de información se verá afectada por un tiempo. Nos llevará unos cuantos días ponernos al día. Disponemos de un equipo que se encuentra trabajando duro para solucionar la falla y abordar sus consecuencias. Esperamos volver a la normalidad a principios de la semana que viene. El sitio web del departamento es su fuente para una dosis saludable de información. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter también. ### Versión imprimible (PDF) Visit the DOH Newsroom for all news releases. Subscribe to get news releases in Spanish. You will continue to receive the English version. Washington State Department of Health is your source for a healthy dose of information.