Tests der Universität von Toronto zeigen, dass Masken aus Kanada 99 % des SARS-CoV-2-Virus ausschalten

Professor Scott Gray-Owen leitet das Labor der Universität von Toronto, das die Masken getestet hat (Foto: Nick Iwanyshyn)

MIRABEL, QUEBEC, CANADA, July 23, 2020 / EINPresswire.com / -- i3 BioMedical Inc. freut sich, die Website-Newsstory der University of Toronto zu veröffentlichen. In diesem Artikel werden ihre Tests der Triomed Active Mask-Technologie mit dem Coronavirus SARS 2 behandelt. Der Artikel ist auf der Website der Universität unter folgender Adresse verfügbar: https://www.utoronto.ca/news/u-t-tests-show-canadian-made-mask-deactivates- 99-sars-cov-2-virusBesuchen Sie www.triomed.com oder senden Sie eine E-Mail an triomed@triomed.com, um weitere Informationen zur TrioMed Active Technology zu erhalten.Die Newsstory der University of Toronto ist unten abgedruckt:Tests der Universität von Toronto zeigen, dass Masken aus Kanada 99 % des SARS-CoV-2-Virus ausschaltenEine von dem Quebecer Unternehmen I3 BioMedical Inc. entwickelte antimikrobielle Beschichtung kann mehr als 99 Prozent von SARS-CoV-2 – dem Virus, das die Ursache für COVID-19 ist – an der äußeren Oberfläche medizinischer Masken ausschalten. Darauf lassen Tests, die von Wissenschaftlern der Universität von Toronto durchgeführt wurden, schließen.Die Wissenschaftler rund um Professor Scott Gray-Owen, der im Institut für Molekulargenetik der medizinischen Fakultät tätig ist, nutzten das Hightech-Labor der Eindämmungsstufe drei (Containment Level 3, CL3) der Fakultät, um die Effizienz der antimikrobiellen Beschichtung von TrioMed Active Mask zu überprüfen.Sie fanden heraus, dass die neuartige Beschichtung innerhalb von Minuten 99 Prozent von SARS-CoV-2 ausschaltete – ein Fund, der einen wahren Segen für Beschäftigte im Gesundheitswesen bedeuten könnte, die durch Anfassen oder Zurechtrücken ihrer Gesichtsmasken dem Risiko einer Infektion ausgesetzt sind. Laut einer kürzlich in The Lancet Microbe veröffentlichten Studie verbleibt das Coronavirus tatsächlich an der äußeren Maskenschicht und ist dort für bis zu sieben Tage weiterhin infektiös.„Für Menschen, die normalerweise niemals chirurgische Masken tragen, sind Tragekomfort und Passform eine große Herausforderung. Das ist der Grund, weshalb diese Menschen dazu neigen, ihre Masken ständig zurechtzurücken“, so Gray-Owen. „Sie kontaminieren also entweder ihre Hände oder, wenn ihre Hände kontaminiert sind, eine Maske, die sich nah an ihrem Gesicht befindet. So setzt sich das Virus womöglich dort ab und kann anschließend inhaliert werden.“Gray-Owen sagt, dass das firmeneigene TrioMed Active-Beschichtungsmaterial von I3 BioMedical bereits demonstriert hat, Mikroben bei Kontakt zu töten. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass es direkt mit der Außenseite der Maske verbunden bleibt, anstatt sich in die Umgebung zu verflüchtigen oder sich auf der Haut des Trägers abzusetzen.„Zuvor haben sie dies bereits mit anderen bakteriellen oder viralen Krankheitserregern, einschließlich Influenza, umgesetzt. Wir haben diese Studien ausgeweitet, um zu zeigen, dass SARS-CoV-2 ebenfalls anfällig war“, so Gray-Owen.Das CL3-Labor – die einzige derartige Einrichtung in Toronto – wurde von I3 BioMedical aufgrund der Empfehlung von Ingenieuren der Public Health Agency of Canada kontaktiert, sagte Gray-Owen, Direktor des Labors.„Wir waren eines der ersten Labore, die eine beschleunigte Genehmigung erhalten haben, das Virus zu kultivieren und zu manipulieren. Samira Mubareka und Robert Kozak besorgten Proben von infizierten Patienten aus dem Krankenhaus und weiteten das Virus aus. So wurden wir zu einem der ersten Orte in Kanada, an dem das Virus vermehrt wurde.”„Aufgrund der Tatsache, dass uns das Virus zur Verfügung stand, sowie dem Fakt, dass unsere Anlage seit über einem Jahrzehnt in Betrieb ist, hatten wir die Möglichkeiten, mit dem Virus zu arbeiten.”Sobald die antimikrobielle Beschichtung auf den Masken war, „konnten wir kein infektiöses Virus von der Aufschwemmung, die wir auf die Maske aufgetragen haben, wiedererlangen“, sagte Gray-Owen.„Wir wiederholten die Tests, und es stellte sich heraus, dass dieses Ergebnis reproduzierbar war. Es war also offensichtlich, dass es einen Unterschied gab zwischen unbeschichtetem Material und Material, das mit TrioMed beschichtet wurde.”Gray-Owen sagte, dass obwohl das CL3-Labor eher eine Forschungseinrichtung als ein Validierungslabor sei, wurde das I3 BioMedical-Testprojekt angenommen, da die antimikrobielle Beschichtung das Potenzial hatte, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Das Unternehmen gab sein Interesse daran zu verstehen, den kanadischen Markt mit Masken zu versorgen.„Wir dachten, wir hätten eine sehr sichere Quelle an persönlicher Schutzausrüstung wie Masken gefunden, die von unseren guten amerikanischen Freunden nebenan produziert wurden. Manchmal allerdings kommen andere Prioritäten auf, und das Teilen geht nicht so gleichberechtigt vonstatten, wie wir es erwarteten. Ich denke also, dass es unglaublich wichtig ist, ausgehend von den nationalistischen Tendenzen, die Länder auf der ganzen Welt in Anbetracht der Pandemie an den Tag legen, dass sich das I3 in Kanada befindet und die Forschung und Produktion dieses Unternehmens in Kanada stattfand“, sagte Gray-Owen.„Es ist unglaublich spannend, sie zu unterstützen und zu wissen, dass dieses Material das erste ist, das das Virus bewiesenermaßen ausschaltet. Es hat uns überrascht, wie gut es funktioniert hat, und es ist erfreulich, dass es ein kanadisches Unternehmen ist, das dieses wirklich innovative Produkt herstellt.“