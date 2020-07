Agente Immobiliare di successo crea un ponte America - Italia

Corso Per costruire rendite immobiliari in Florida Costruisci rendite immobiliari in America.: I segreti per creare entrate incrementali con gli investimenti in immobili in Florida Investitore / Agente Immobiliare

USA, July 24, 2020 / EINPresswire.com / -- "Abbiamo tutti sognato almeno una volta di possedere grandi quantità di denaro, una bella casa e vivere una vita di successo, svolgendo un lavoro che ci appaghi realmente, stimolandoci ogni giorno a fare meglio, per gli altri e per noi stessi. Se anche voi che state leggendo vi riconoscete nelle righe di cui sopra, oggi vi si presenta davanti l’occasione di apprendere direttamente da qualcuno che vive proprio la vita che sognate!"Da gioielliere napoletano a investitore americanoJacopo Iasiello è un Investitore / agente immobiliare,esempio vivente di come, investendo su se stessi e sul proprio futuro, si riesca a raggiungere una vita appagante e di successo, tanto da voler coinvolgere nella stessa altri agenti immobiliari come lui, nella speranza che raggiungano il suo stesso livello di crescita e soddisfazione verso l’esistenza.Jacopo è nato a Napoli e la sua strada sembrava essere quella del calciatore, un sogno di tanti giovani come lui, grazie al quale ha imparato il significato delle parole “sacrificio” e “impegno”. Purtroppo a 17 anni una complicazione di salute non prevista costrinse il suo destino a cambiare irrimediabilmente rotta, portandolo a rinunciare a quel sogno sul quale aveva tanto fantasticato. Proprio da quelle parole, sacrificio e impegno, però, è riuscito a costruire la sua fortuna.A 18 anni, senza molti fondi, ha aperto la sua prima attività di compro oro e gioielleria, presto trasformatasi in un franchising di successo, una catena di negozi con milioni di euro fatturati, finché la crisi economica e finanziaria del 2008 non colpì anche questo settore. Jacopo però era ben lontano dal darsi per vinto, e ripartì in quarta comprando e vendendo case, diventando a soli 22 anni un esperto in aste e vendite allo scoperto in Italia, con un mix perfetto tra energia positiva e capacità di trovare occasioni vantaggiose che coinvolgano attivamente gli investitori: già dopo i primi due anni arrivano i primi, strepitosi risultati.Nel frattempo, si è laureato in Economia e Commercio con una tesi sorprendente intitolata “Imprenditori di successo”, per la quale ha intervistato diversi imprenditori di calibro internazionale. Jacopo ha inoltre lavorato tanto su sè stesso, partecipando a corsi di miglioramento personale e immobiliare in tutto il mondo con i maggiori guru del settore, come Tony Robbins, Robert Kiosaki, Harv Heker e Robert Cialdini.Nel 2011, la svolta: decidere di investire le capacità e competenze acquisite in Italia, nel mercato immobiliare americano, convincendo un gruppo di investitori milionari a seguirlo nella sua avventura. Ora è esperto in aste e vendite a saldo e stralcio, nonché uno tra i migliori investitori / agenti immobiliari in america, per case di lusso a prezzi abbordabili. In pochi anni ha effettuato più di 175 transazioni immobiliari tramite Jag Florida Investment, sviluppando metodologie e tecniche da insegnare ai propri clienti su come fare soldi e risparmiarne nel mondo immobiliare.Perchè investire nel mercato immobiliare in Florida?Il mercato immobiliare rappresenta per gli Stati Uniti una componente molto importante per il sistema economico-produttivo del Paese e ora più che mai è un ottimo mercato nel quale investire grazie all’imminente crisi immobiliare. Il sogno di ogni agente immobiliare insomma. Jacopo, per questo motivo, ha creato un sito apposito per informarsi sulle possibilità di investimento in Florida. Volgendo poi il nostro sguardo, in particolare, al mercato immobiliare di Miami, questo è senza dubbio il primo in assoluto per acquisto di immobili in tutti gli Stati Uniti d’America; la ragione di ciò è dovuta al forte tasso di popolazione non residente (circa il 30% del totale) che sceglie di risiedere per un breve o lungo periodo a Miami.Inoltre, il mercato degli affitti rappresenta il 60% del totale di unità disponibili contro il 30% di media in USA. Il prezzo degli affitti continua a salire: nel 2017 l’incremento è stato dell’8.5% e la rendita immobiliare su un affitto annuo si aggira intorno al 3-5%, al netto di tasse e costi di gestione.Tutto ciò rappresenta un’incredibile opportunità per un qualsiasi agente immobiliare disposto ad aprire i propri orizzonti di capitalizzare e di investire in maniera mirata ed intelligente su un mercato che solo adesso sta avendo forti segnali di ripresa, senza per questo impiegare dei capitali assurdi e spropositati.Questo Jacopo l’ha capito prima di tutti: arrivato in America, ha cominciato a studiare per aumentare sempre più le proprie competenze nel campo immobiliare, unendo esperienza e teoria nel suo primo libro: Costruisci Rendite Immobiliari in America Investi anche tu nel mercato immobiliare in Florida!Vuoi saperne di più sul come dare una ventata di novità ed eccitazione alla tua vita? Vuoi investire maggiormente su te stesso e sul tuo futuro professionale in un mercato che ti aspetta a braccia aperte? Vuoi seguire la strada ed imparare i trucchi di qualcuno che ha guadagnato grande fama come agente immobiliare all’estero, entrando direttamente in contatto con lui e risolvendo ogni tuo dubbio con lui in prima persona?Hai fatto bene allora ad arrivare fino alla fine di questa pagina: Jacopo Iasiello non vede l’ora di conoscere persone come te!Tramite un incontro via Skype o di persona a Settembre, quando tornerà in Italia, gli agenti immobiliari italiani interessati avranno la possibilità di creare una relazione commerciale con lui.Questo significa avere la possibilità' di poter promuovere proprietà italiane sul mercato americano (aprendo così una porta nuova per gli immobili Italiani che non vengono venduti), avere il mandato per la vendita di proprietà per investimento in Florida, arrivare a diventare un Realtor in America/Florida e poter dare a clienti italiani interessati al mercato americano una serie di servizi tramite Avvocati e professionisti specializzati nel settore.Jacopo aspetta solo te!Come prenotare quindi un incontro virtuale o di presenza con Jacopo, conoscerlo e saperne di più sulla sua straordinaria carriera? Nulla di più semplice!Puoi prenotare infatti un incontro al seguente link, o contattarlo tramite i contatti trovabili nella sua pagina."Il successo arriva quando l’opportunità incontra le competenze," dice sempre Jacopo. "Questa è la tua opportunità."

Premio Eccellenze Digitali Italiane