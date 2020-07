StrongLink ajoute un support LTFS natif à la gestion de données multiplateformes

StrongLink now with native LTFS support

StrongLink permet désormais une gestion des données pour tous les types de stockage, y compris les bibliothèques de bandes de tous les principaux fournisseurs.

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, July 2, 2020 / EINPresswire.com / -- StrongBox Data Solutions, le principal fournisseur de solutions autonomes de gestion et d'archivage de données, a annoncé aujourd'hui la sortie de la deuxième génération du logiciel de gestion des données et des ressources de stockage StrongLink® , qui introduit des améliorations spectaculaires des performances ainsi qu'une fonction LTFS optionnelle qui ajoute la prise en charge native des bandothèques de tout fournisseur. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux responsables informatiques de gérer de manière transparente leurs données dans un espace de noms global multiplateformes qui peut inclure le stockage sur flash, disque, bande et cloud de n'importe quel fournisseur.StrongLink est une solution logicielle indépendante des fournisseurs, conçue pour aider les responsables informatiques et les gestionnaires de données à exploiter les informations dérivées des métadonnées sur leurs fichiers et leurs ressources de stockage afin d'automatiser les actions de gestion basées sur des politiques. StrongLink fait le pont entre les silos de stockage multi-fournisseurs pour agréger les métadonnées des systèmes de fichiers ainsi que les métadonnées personnalisées définies par l'utilisateur. Les professionnels de la gestion de données obtiennent donc les outils pour automatiser les actions sur les fichiers à travers les ressources de stockage dans un espace de noms global. Cela signifie également que les utilisateurs peuvent accéder à des fichiers sur n'importe quel type de stockage, via des protocoles de fichiers standard, que le stockage sous-jacent supporte ce protocole ou non."Cette nouvelle plateforme StrongLink de deuxième génération et la capacité LTFS apportent aux clients un niveau sans précédent d'évolutivité, de contrôle et de choix pour gérer leurs données", a déclaré Floyd Christofferson , PDG de StrongBox Data Solutions. "Elle est conçue pour permettre à l'intelligence des données de piloter automatiquement l'allocation des ressources de stockage et les politiques, quelle que soit la plate-forme de stockage dont ils disposent aujourd'hui ou qu'ils souhaiteront peut-être ajouter demain".Avec l'introduction de la fonction LTFS sur la plateforme StrongLink de deuxième génération, la prise en charge des bandes a atteint un nouveau degré de flexibilité. Grâce à cette politique, le système peut automatiquement décharger les données inactives des niveaux de stockage primaires sans perturber l'accès des utilisateurs, fournir une réplication avec isolement de système avec des copies en voûte pour aider à se prémunir contre les logiciels de rançon, ou créer automatiquement une véritable archive active sur le stockage le moins coûteux, soit sur place, soit dans le nuage.Contrairement à d'autres systèmes, StrongLink est construit avec des capacités de mouvement de données "Any-to-Any", sans dépendre d’éléments de remplacement, de liens symboliques, d'agents ou d'autres modifications propriétaires des systèmes de fichiers. Cela signifie que StrongLink peut déplacer des données directement de n'importe quel niveau ou type de stockage à n'importe quel autre, y compris sur bande, sans avoir besoin d'une mémoire cache intermédiaire supplémentaire. Pour les environnements de données de plusieurs pétaoctets, cela se traduit par des économies importantes sur les coûts d'infrastructure, la consommation d’énergie et l'immobilier du centre de données.StrongLink et la nouvelle fonction LTFS sont conçus pour des performances évolutives, avec une architecture multi-noeuds auto-réparatrice qui peut commencer à partir d'un seul noeud, et se développer sans limite pour supporter des nombres de fichiers, des volumes de données et des besoins d'E/S extrêmes. Contrairement aux autres systèmes, StrongLink n'est pas tarifé en fonction de la capacité des données gérées. Les coûts n'augmentent pas avec le temps, même si les volumes de données des clients le feront inévitablement.En reliant différents silos de stockage dans un espace de noms global multi-protocoles, StrongLink avec la nouvelle fonctionnalité LTFS donne aux clients un contrôle complet à la fois de leurs données et de leur stockage, pour supprimer la complexité, réduire les coûts de stockage et renforcer la protection globale des données.À propos de StrongBox Data SolutionsStrongBox Data Solutions (SBDS) est un leader mondial dans le domaine de la gestion et de l'archivage intelligent des données, au service des environnements de données les plus exigeants du monde depuis 2008. SBDS simplifie la gestion des données et du stockage grâce à StrongLink, qui exploite la puissance des méta données agrégées pour aider à réduire les coûts de stockage, à établir un pont entre des données et des environnements de stockage autrement incompatibles, et à offrir le contrôle global de toutes les données sur toutes les plateformes de stockage, y compris le stockage sur flash, disque, bande et cloud.Visitez le site https://strongboxdata.com