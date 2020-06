Statement from Secretary of State Nellie Gorbea on Today's U.S. District Court Decision Regarding Nomination Signatures

"Today's ruling takes key steps to protect the health of candidates and voters during a pandemic. The decision also allows candidates for public office in Rhode Island to gather and submit nomination signatures in a manner that adheres to cybersecurity best practices.

I thank the election officials, civic organizations, voters and other stakeholders who added their valuable input to this conversation. Working together, we will deliver safe and secure elections for Rhode Islanders this fall."

Declaración de la Secretaria de Estado Nellie Gorbea sobre la decisión de hoy del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos sobre las firmas de los documentos de nominación

"La decisión de hoy toma medidas claves para proteger la salud de los candidatos y de los votantes durante una pandemia. También permite a los candidatos a cargos públicos en Rhode Island reunir y presentar firmas en los documentos de nominación adhiriéndose a las mejores prácticas de seguridad cibernética.

Agradezco a los funcionarios electorales, las organizaciones cívicas, los votantes y otras entidades interesadas que añadieron su valiosa colaboración a esta conversación. Trabajando juntos, realizaremos elecciones seguras para los habitantes de Rhode Island este otoño".

