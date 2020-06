NiceLabel introduceert nieuw cloud-based business model voor partners gedurende de Cobid-a19-tijd en daarna

Verkopers kunnen klanten op afstand veilig blijven ondersteunen

LJUBLJANA, SLOVENIA, June 23, 2020 / EINPresswire.com / -- Nicelabel, wereldleider in software voor het ontwerpen en beheren van etiketten, introduceert een nieuw cloud-base business model waarmee de partners solutions-as-a-service voor etiketteren kunnen bieden, veilig en op afstand, gedurende de pandemie en daarna.De nieuwe mogelijkheden zijn rond Label Cloud gebouwd, de eerste solution-as-a-service voor etikettering. Het cloud-based etiketteringssysteem functioneert als een virtueel samenwerkingshulpmiddel voor etikettering, zodat NiceLabel wederverkopers van huis uit etiketteringssystemen aan hun klanten kunnen demonstreren, verkopen en configureren.Wederverkopers kunnen het hele proces voor hun klanten veilig op afstand beheren door voorbeeldsjablonen te ontwerpen en te printen, systemen uit te rollen, etiketten te printen en voorraden te beheren. Deze nieuwe aanpak voor het verkopen en ondersteunen van etiketteringssystemen verandert de barrière die vanuit huis werken altijd vormde in een competitief voordeel voor hun klanten.Paul Vogt, Channel Marketing Director van NiceLabel, merkte op: “Vóór de pandemie gebruikten de meeste wederverkopers hoofdzakelijk een face-to-face benadering om hun etiketteringssystemen te verkopen en te ondersteunen. Dat is nu allemaal anders. Wederverkopers moeten virtueel vanuit hun huis contact met hun klanten maken die ook thuis zitten. Ze moeten met hun klanten samenwerken, praten en discussiëren zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom hebben we dez eieuwe mogelijkheid voor onze partners gecreëerd.”“Dit is een grote wijziging voor wederverkopers en klanten omdat het voor veel van hen een nieuwe manier van werken vormt’” voegde Vogt eraan toe. “Maar het is nodig in de huidige lockdown en biedt de wederverkopers voordelen omdat ze contact met hun klanten kunnen houden en tijdens en na de crisis efficiënt en snel kunnen blijven verkopen.”“We willen dat mensen weten dat NiceLabel nog steeds aan de wensen van klanten kan voldoen, ongeacht of ze een etiketteringssysteem in huis of in de cloud willen,” vervolgde Vogt. “Vóór de pandemie had men niet echt een systeem voor etikettering in de cloud nodig, maar nu, in het licht van de huidige crisis, wordt het steeds meer een verplichting om te overleven.”De etiketteringssoftware van NiceLabel is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Wederverkopers kunnen er daarom snel mee aan de slag. Het cloud-based etiketteringssysteem van NiceLabel is op abonnementsbasis beschikbaar, waarvoor de klant onderhoud en upgrades van het platform krijgt, en valt onder exploitatiekosten in plaats van investeringen. Met een abonnement krijgt een klant sneller voordeel voor diens geld, zodat de kosten sneller zijn terugverdiend.Voor meer informatie kunt u zich aanmelden voor het komende NiceLabel webinar op 30 juni 2020: https://www.nicelabel.com/webinar-label-cloud ***Over NiceLabel:NiceLabel is in 1993 opgericht en is wereldleider in software voor het ontwerpen en beheren van etiketten om bedrijven van allerlei groottes sneller, efficiënter en met een hogere kwaliteit te laten etiketteren, waarbij tegelijkertijd kosten worden bespaard. Dankzij onze etiketten¬beheersystemen kunnen organisaties hun totale etikettenafdruk- en productieproces digitaliseren. Het resultaat is een meer gestroomlijnde, flexibelere bedrijfsvoering waarmee bedrijven sneller op veranderingen in de marktcondities en -eisen kunnen reageren, producten sneller in de markt kunnen zetten en effectiever in hun markten kunnen concurreren. NiceLabel heeft het hoofdkantoor in de EU (Slovenië) en kantoren in Duitsland, de Verenigde Staten, Singapore en China, van waaruit het bedrijf zijn klanten wereldwijd kan ondersteunen met de meest geavanceerde technologie. www.nicelabel.com