NiceLabel introducerer en ny cloudbaseret forretningsmodel for salgskanalerne under Covid-19-æraen og fremover

LJUBLJANA, SLOVENIA, June 23, 2020 / EINPresswire.com / -- NiceLabel, førende global udvikler af etiketdesignsoftware og etikethåndteringssystemer, introducerer en ny cloudbaseret forretningsmodel, der vil give partnerne mulighed for at levere etiketteringsløsninger som en tjeneste sikkert og via fjernadgang under pandemien og fremover.Det nye NiceLabel-kanaltilbud er baseret på Label Cloud, verdens første etiketteringssoftware som en tjeneste til flere lejere. Den cloudbaserede etiketteringsløsning fungerer som et virtuelt samarbejdsværktøj til etikettering, der giver NiceLabels partnere mulighed for at demonstrere, sælge og konfigurere etiketteringsløsninger for kunder – via fjernadgang fra deres hjem.Forhandlerne kan håndtere hele processen via fjernadgang på en sikker måde for kunderne, lige fra at køre live demoer til design og testudskrivning af etiketskabeloner, implementering af løsninger, udskrivning af etiketter og administration af forsyningslageret. Denne nye tilgang til at sælge og understøtte etikettering forvandler fjernarbejde fra en barriere til en konkurrencefordel for kunderne.Paul Vogt, kanalmarketingdirektør: “Inden pandemien anvendte de fleste forhandlere på etiketteringsområdet primært en forretningsmodel med personlige møder til at sælge og understøtte deres etiketteringsløsninger. I dag er det helt anderledes. Forhandlere er nødt til at oprette forbindelse virtuelt fra deres hjem med kunderne i deres hjem. De skal samarbejde, interagere og diskutere med deres kunder uden selv at være på stedet. Det er grunden til, at vi har introduceret dette nye kanaltilbud.”“Det repræsenterer en stor ændring for forhandlere og kunder, fordi det for mange af dem repræsenterer en helt ny måde at arbejde på,” tilføjede Vogt. “Men det er en, der er både nødvendig i den nuværende nedlukning og gavnlig for forhandlerne, som kan fortsætte med at interagere og sælge effektivt og hurtigt til kunder hele vejen gennem krisen og bagefter.”“Vi vil gerne have det kommunikeret ud, at uanset om vores kunder har brug for etiketteringsløsninger på stedet eller i clouden, så kan NiceLabel stadig opfylde deres behov,” fortsatte Vogt. “Inden pandemien havde man ikke nødvendigvis brug for cloud til etikettering, men nu, set i lyset af den aktuelle krise, bliver det i stigende grad en løsning, man bare skal have.”NiceLabels etiketteringssoftware er intuitiv og brugervenlig. Forhandlerne kan derfor komme hurtigt i gang med at bruge den. NiceLabels cloudbaserede etiketteringsløsning er tilgængelig i en abonnementsbetalingsmodel, som omfatter platformsvedligeholdelse og opgraderinger og anses for at være en driftsudgift i stedet for en anlægsudgift. Betaling med abonnement giver virksomhederne hurtigere adgang – så de hurtigere kan øge omsætningen.Tilmeld dig NiceLabels kommende webinar d. 30. juni 2020 for at få mere at vide: https://www.nicelabel.com/webinar-label-cloud