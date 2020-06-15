Jadesan Capital Investments 与 Mario Singh 和 Colossus Securities 建立合作伙伴关系

Jadesan Capital Investments Mario Singh Colossus Securities

LONDON, UNITED KINGDOM, June 15, 2020 /EINPresswire.com/ -- 为寻求在亚太地区的持续发展，Jadesan Capital Investments 今天宣布了两项合作伙伴关系。

首先是与 FX1 International 的合作伙伴关系。FX1 International 是全球金融教育领域的领先机构之一，与 Jadesan Capital Investments 一起，他们将通过金融教育，就有关全球金融市场瞬息万变的格局，为投资参与者提供更深刻的见解和分析。

作为FX1 International 的创始人和一名国际金融专家，马里奥·辛格（Mario Singh）拥有 15 年贸易行业的经验，并受到世界上一些最大的银行的邀请,为他们的交易员和客户做演讲。他的客户中包括中国工商银行 ( ICBC ) ——中国最大的银行、瑞士宝盛银行 ( Julius Baer ) ——瑞士第三大银行以及华侨银行 ( OCBC )。马里奥·辛格（Mario Singh）曾 40 多次出现在彭博 ( Bloomberg ) 和CNBC等各种国际媒体上，每次亮相都吸引了全球约 3.5 亿人次观看。基于这项合作伙伴关系，公众和 Jadesan 的客户都将从马里奥( Mario ) 渊博的金融业知识中受益。他们旨在面向大众提供可负担、可操作的外汇课程。

即将宣布的第二项是与 Colossus Securities 之间期待已久的合作伙伴关系，以此启动一个成熟的交易平台，并提供托管服务以确保旗下所有客户的资金安全。Colossus Securities 虽然是一个新平台，但它设立基准，通过最先进的交易工具带来无与伦比的交易环境。该交易平台包括多项功能，可以服务并适合各种技能水平的交易者。现在，投资参与者可以运用他们对金融市场的综合知识，通过交易平台获得实践经验。

Colossus Securities 将提供托管服务，并由富勒顿托管( Fullerton Custodian ) 提供三级保护来确保资金安全。该托管账户受圣文森 ( St. Vincent ) 和格林纳丁斯 ( Grenadines ) 法律监管。

三级保护：

独立的银行帐户

客户资金由富勒顿托管（Fullerton Custodian）保管，这是一个独立的托管人账户。富勒顿托管（Fullerton Custodian）根据托管协议进行运作，并定期进行会计和法律审查。

富勒顿托管 ( Fullerton Custodian ) 确保客户资金与Colossus Securities公司的损益分开。富勒顿托管（Fullerton Custodian）的作用是建立特别的资金隔离，从而为所有投资参与者提供了资金安全保障。



独立托管人保护

一旦资金隔离，第三方托管人将管理Jadesan Capital Investments 客户资金的提取和存入。

专业的赔偿和犯罪保险

专业赔偿和犯罪保险由一家著名的保险公司承保，如果托管人的雇员或董事从事不法行为或犯罪行为，或发生网络犯罪的情况下，可为资金提供保障。



有了这些合作伙伴关系，Jadesan Capital Investments 将继续为投资参与者带来巨大的机会和价值。

“我很荣幸与 Mario Singh 和 Colossus Securities 合作。请在接下来的几周内密切关注交易平台的正式发布日期。我们热切期待着开始我们的外汇课程，以及让投资参与者可以开始交易！” — Adam Slipstone