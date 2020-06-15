Jadesan Capital Investments 與 Mario Singh 和 Colossus Securities 建立合作夥伴關係

Jadesan Capital Investments Mario Singh Colossus Securities

LONDON, UNITED KINGDOM, June 15, 2020 /EINPresswire.com/ -- 為尋求在亞太地區的持續發展，Jadesan Capital Investments 今天宣布了兩項合作夥伴關係。

首先是與 FX1 International 的合作夥伴關係。 FX1 International 是全球金融教育領域的領先機構之一，與 Jadesan Capital Investments 一起，他們將通過金融教育，就有關全球金融市場瞬息萬變的格局，為投資參與者提供更深刻的見解和分析。

作為FX1 International 的創始人和一名國際金融專家，馬里奧·辛格（Mario Singh）擁有15 年貿易行業的經驗，並受到世界上一些最大的銀行的邀請,為他們的交易員和客戶做演講。他的客戶中包括中國工商銀行 ( ICBC ) ——中國最大的銀行、瑞士寶盛銀行 ( Julius Baer ) ——瑞士第三大銀行以及華僑銀行 ( OCBC )。馬里奧·辛格（Mario Singh）曾 40 多次出現在彭博 ( Bloomberg ) 和CNBC等各種國際媒體上，每次亮相都吸引了全球約 3.5 億人次觀看。基於這項合作夥伴關係，公眾和 Jadesan 的客戶都將從馬里奧( Mario ) 淵博的金融業知識中受益。他們旨在面向大眾提供可負擔、可操作的外匯課程。

即將宣布的第二項是與 Colossus Securities 之間期待已久的合作夥伴關係，以此啟動一個成熟的交易平台，並提供託管服務以確保旗下所有客戶的資金安全。 Colossus Securities 雖然是一個新平台，但它設立基準，通過最先進的交易工具帶來無與倫比的交易環境。該交易平台包括多項功能，可以服務並適合各種技能水平的交易者。現在，投資參與者可以運用他們對金融市場的綜合知識，通過交易平台獲得實踐經驗。

Colossus Securities 將提供託管服務，並由富勒頓託管( Fullerton Custodian ) 提供三級保護來確保資金安全。該託管賬戶受聖文森 ( St. Vincent ) 和格林納丁斯 ( Grenadines ) 法律監管。



三級保護：

獨立的銀行帳戶

客戶資金由富勒頓託管（Fullerton Custodian）保管，這是一個獨立的託管人賬戶。富勒頓託管（Fullerton Custodian）根據託管協議進行運作，並定期進行會計和法律審查。

富勒頓託管 ( Fullerton Custodian ) 確保客戶資金與Colossus Securities公司的損益分開。富勒頓託管（Fullerton Custodian）的作用是建立特別的資金隔離，從而為所有投資參與者提供了資金安全保障。

獨立託管人保護

一旦資金隔離，第三方託管人將管理Jadesan Capital Investments 客戶資金的提取和存入。

專業的賠償和犯罪保險

專業賠償和犯罪保險由一家著名的保險公司承保，如果託管人的僱員或董事從事不法行為或犯罪行為，或發生網絡犯罪的情況下，可為資金提供保障。



有了這些合作夥伴關係，Jadesan Capital Investments 將繼續為投資參與者帶來巨大的機會和價值。

“我很榮幸與Mario Singh 和Colossus Securities 合作。請在接下來的幾週內密切關注交易平台的正式發布日期。我們熱切期待著開始我們的外匯課程，以及讓投資參與者可以開始交易！” — Adam Slipstone