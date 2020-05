Artesian Elite - die einzigartige Whirlpool Serie von Artesian Spas, USA

Artesian Whirlpools Artesian Elite Whirlpools Artesian Elite Whirlpools Wasserfall

Artesian Spas, USA hat der bestehenden Platinum Elite Serie ein neues Outfit verschafft und wieder eine einzigartige Whirlpool Serie geschaffen

GERMANY, May 25, 2020 / EINPresswire.com / -- Artesian Spas produziert seit fast 30 Jahren Whirlpools in Las Vegas, USA. Mittlerweile gehört diese Marke zu den weltgrößten Produzenten von Whirlpools. In einem Werk in Nevada werden 5 Whirlpool Serien produziert sowie 6 Modelle Swim Spas Die einzelnen Serie unterscheiden sich durch ihr Design, ihre technische Ausstattung und ihre technische Ausführung. Die Top Whirlpool Serie war jahrelang die Platinum Elite Serie. Diese Serie hat ein patentiertes weltweit einzigartiges Steuerungssystem. Nur in dieser Serie hat jeder Platz im Whirlpool ein eigene Steuerung und eine eigene Pumpe. Diese Serie wurde letztes Jahr komplett neu überarbeitet. Die technischen Punkte blieben unverändert, da es hier keine Steigerung mehr gibt. Aber das Design wurde komplett neu aufgesetzt. Außerdem wurde die Serie nun Artesian Elite getauft. Eine Seite des Whirlpools steigt schräg an um dem Produkt eine noch imposantere Optik zu verleihen. Alle Modelle wurden mit einem großen beleuchteten Wasserfall versehen. Außerdem hat jedes Modell 4 weitere Wasserfall Features. Diese werden erstmalig sogar durch eine eigene Zirkulationspumpe angetrieben. Damit können alle Wasserfall Features unabhängig von der Standard Zirkulation betrieben werden. Die Kopfpolster haben ebenfalls ein Redesign erhalten. Au0erdem wurde die Serie um ein weiteres Modell den "Eagle Crest" ergänzt. Die in der Platinum Elite vorhandenen Modelle Pelican Bay, Dove Canyon, Quail Ridge und Piper Glen gibt es auch im neuen Design. Es wurde damit wieder ein neuer Maßstab in der Whilrpool Industrie gesetzt.Besichtigt können diese Modelle von Artesian Spas in 17 Schauräumen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Artesian Whirlpools Elite Serie Video