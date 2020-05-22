الرابطة الدولية لمطوري الألعاب IGDA تطلق مجموعة عالمية لدعم مطوري الألعاب المستقلين
الرابطة الدولية لمطوري الألعاب IGDA تطلق مجموعة عالمية لدعم مطوري الألعاب المستقلينAMMAN, JORDAN, May 22, 2020 /EINPresswire.com/ -- الرابطة الدولية لمطوري الألعاب IGDA تطلق مجموعة عالمية لدعم مطوري الألعاب المستقلين.
تفخر الرابطة الدولية لمطوري الألعاب IGDA بالإعلان عن أن مجموعة Indie Special Interest Group (SIG) شكلت أول مجموعة لمطوري الألعاب المستقلين Indie Collective على الإطلاق. ستتعاون هذه المجموعة المتنوعة من المحاربين القدامى في صناعة الألعاب الإلكترونية كوحدة عالمية ذات هدف واحد: دعم مطوري الألعاب المستقلين حول العالم. تم تشكيل هذه المجموعة وقادها مارك ستانلي ، الرئيس المعين حديثًا لمبادرة IGDA العالمية المستقلة ، ورئيس استوديوهات Playful.
قال مارك ستانلي ” كانت مهمتي الأولى كرئيس لمجموعة IGDA Indie هي توحيد طاقم عالمي من أعلام هذه الصناعة الذين لديهم شغف بدعم مجتمع مطوري الألعاب الذي نحبه جدًا. "تجمع IGDA Global Indie Collective بعضًا من أكثر القلوب والعقول سطوعًا وخبرة في الصناعة ، لغرض وحيد هو رد الجميل إلى مجتمع مطوري الألعاب المستقل. من المثير أن نرى مثل هذا التنوع والخبرة والشغف في مجموعة واحدة ، كلهم يركزون على مساعدة المطورين على النجاح ".
سيتمكن المطورون من جميع أنحاء العالم من التواصل مع المجموعة للاستفادة من خبراتهم من خلال الرابط :
https://igda.org/sigs/indie/
سيكون المطورون قادرين على تلقي النصائح والتوصيات والمساعدة عبر مواضيع متعددة ، مباشرة من الأفراد ذوي الخبرة الواسعة في مجموعة متنوعة من موضوعات صناعة الألعاب الإلكترونية.
الأفراد التالون يشكلون IGDA Global Indie Collective:
كريستيان ألين (Epic)
ديبي بستويك (Team 17)
مارك بوزون (Apple)
كريس شارلا (Microsoft)
ريبيكا كوهين-بالاسيوس (Pixelles / Game & Colour)
نجاي كروال (Hit Detection)
فرانكو دي سيزاري (Facebook)
ديميتري ديتساريديس (Madison Square Garden Company)
كليف داوني (Unity)
ديفيد إيديري (Spry Fox)
جريج جودريتش (Warner Bros.)
سكوت هوكينز (Nintendo)
شينجي هيرانو (Kojima Productions)
روبن هونيكي (UC Santa Cruz / Funomena)
رامي إسماعيل (Vlambeer)
جون كولر (Twitch)
نور خريس (Maysalward)
روب ليتس (EA Partners و EA Originals)
بوب لويا (Activision)
جين ماكلين (Amazon Web Services)
ماركوس ماكي (Remedy Entertainment)
أندي مكنمارا (Game Informer)
ميسي ميلز (Unity)
سوزانا بولاك (Games for Change)
تيد برايس (Insomniac Games)
لوز سانشو (Tequila Works)
جيسي شيل (Carnegie Mellon University / Schell Games)
شول مين (سيمون) سيم (Netmarble)
لين سوفيج (Pineleaf Studio)
مارك ستانلي(Playful Studios / Chair, IGDA Indie Collective)
شانون ستودستيل (Stadia Games & Entertainment)
مايكل ووروس (Take-Two Interactive Software / Private Division)
شوهي يوشيدا (Sony Interactive Entertainment)
ستعلن Indie Collective عن مجموعة متنوعة من مبادرات التوعية العالمية في الأشهر القادمة ، لضمان أن المطورين من كل مناحي الحياة على دراية بهذا الدعم المتاح للجميع.
قال نور خريس ، مؤسس والمدير التنفيذي لإستوديو تطوير الألعاب Maysalward “ هنا في الوطن العربي أعداد صانعي الألعاب المستقلين في نمو مستمر ونجد ألعابهم تتطور يوم بعد يوم وهم بحاجة لحلقة وصل تأخذهم الى العالمية وتفتح ابواب نجاح جديدة لهم. لذلك تأسست هذه المجموعة والتى أفتخر بوجودي معهم كشركة عربية”
، Stadia Games & Entertainment: "أتطلع بشدة للانضمام إلى IGDA Indie Collective لتعزيز الدعم والتشجيع لمجتمع التنمية الموهوب والطموح”
قال جريج جودريتش ، نائب رئيس الإنتاج في شركة Warner Bros. Interactive Entertainment: "إن الانضمام إلى IGDA Global Indie Collective يوفر لي فرصة للرد على المجتمع الذي أحبه". "يشرفني أن أكون جزءًا من هذه المجموعة الشغوفة من المحاربين القدامى في الصناعة ، كما أن النطاق الهائل للمطورين الذين سنتمكن من الوصول إليهم مثير للغاية."
قال شانون ستودستيل ، مدير الاستوديو في Playa Vista Studio, Stadia Games & Entertainment.
، Stadia Games & Entertainment: "أتطلع بشدة للانضمام إلى IGDA Indie Collective لتعزيز الدعم والتشجيع لمجتمع التنمية الموهوب والطموح".
"طوال مسيرتي المهنية في PlayStation ، أعجبت حقًا وألهمني عمل المطورين المستقلين. قال شوهي يوشيدا ، رئيس مبادرة مطوري الألعاب المستقلين من سوني ، إنه في كثير من الأحيان ، كان المستثمرون المستقلون هم من ابتكروا ألعاب جديدة ومميزة تحدد العناوين التي جلبت طرقًا جديدة للترفيه عن اللاعبين. "كوننا جزءًا من هذه المجموعة المثيرة سيتيح لنا الاستمرار في مساعدة منشئي الألعاب المستقلين حول العالم بطريقة شخصية ومباشرة بشكل أكبر."
قال روبين هونيكي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Funomena: "في هذه الأوقات الصعبة للغاية ، من المهم أكثر مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات والحصول على الخبرة" ، "إن المطورين المستقلين هم الروح الخلاقة في صناعتنا - المخاطرة في مجالات جديدة الأفكار والبحث في المحيطات الزرقاء في وسطنا عن تصميمات جديدة وملهمة. نحن نقوم بهذا العمل لأننا نعتقد أن الألعاب هي شكل فني موسع حقًا ، ويسعدني دعم هذه المجموعة في رعاية مجتمعنا بأمان عبر المياه الهائجة القادمة ! "
قال آندي ماكنمارا ، محرر مجلة Game Informer: "يعد مطورو الألعاب المستقلون جزءًا مهمًا من النظام البيئي لصناعة الألعاب ، وهو مكان يمكن أن يحدث فيه ما هو غير متوقع بالفعل". "نأمل من خلال مشاركة المعلومات والخبرة أن نساعد في تعزيز الأفكار ورفع فن تطوير اللعبة إلى مستوى جديد من النجاح."
ستقوم IGDA Global Indie Collective بدور نشط في توجيه وتقديم المشورة للمطورين من خلال التحديات المختلفة التي تواجه هذا المجتمع العالمي. ستكون المجموعة متاحة مجانًا لدعم المطورين عبر المجالات الرئيسية للنجاح المستقل ، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي ، والتنوع ، وتطوير الأعمال ، والتمويل ، والإنتاج ، وتصميم الفريق ، والمزيد.
للاستمتاع بمزيد من الدعم من الرابطة الدولية لمطوري الألعاب IGDA كمطور مستقل ، يرجى زيارة:
https://igda.org/membership/igda-affiliates/
Nour Khrais
Maysalward
+962 7 9649 9921
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