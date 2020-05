இலங்கை உள்ளக விசாரணையை நடத்த ஒப்புக் கொண்டதற்காக யு.என்.எச்.ஆர்.சி.யில் சுமந்திரனின் பணிபுரிந்ததற்காக ராஜபக்சா சுமந்திரனை வரவேற்றார்.

NEW YORK, NEW YORK, USA, May 10, 2020 /EINPresswire.com/ -- தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ராஜபக்ஷ கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன?

கூட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு:

* யாழ்ப்பாண அரசாங்க அதிபரை மாற்றி நட்பு அரசாங்க அதிபரை கொண்டுவருதல்.

* சீன தூதவரை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு சந்திப்பது.

* சர்வதேச விசாரணை உள்ளிட்ட தமிழர்களின் விஷயங்களில் வெளிநாட்டு ஈடுபாட்டை நிறுத்துவது.

* சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு பதிலாக, உள்ளக விசாரணையை இலங்கைக்கு வலுக்கட்டாயமாக மாற்றியமைக்காக ராஜபக்ஷ சுமந்திரனுக்கு நன்றி தெரிவித்தது.

ராஜபக்ஷவின் இல்லத்தில் சுமந்திரனுடன் இரண்டாவது சந்திப்பு நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் (ஐ.சி.சி) செல்வதை தடுத்ததிற்கு ராஜபக்ச நன்றி தெரிவித்தார். உள்ளூர் விசாரணைக்கு நன்றி. கூட்டத்தின் போது மேலும் 2 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு அவரது சகோதரர் கோத்தபாய ஜனாதிபதியாக வருவதற்கு உதவியது என்றும் கூறினார்.

இலங்கை உள்ளக விசாரணையை நடத்த ஒப்புக் கொண்டதற்காக யு.என்.எச்.ஆர்.சி.யில் சுமந்திரனின் பணிபுரிந்ததற்காக ராஜபக்சா சுமந்திரனை வரவேற்றார் என்பது யாருக்கும் இதுவரை தெரியாது.

இந்த கூட்டத்தில், சுமந்திரன் ராஜபக்சவிடம் தற்போதைய அரசாங்க அதிபரை மாற்றி, அதற்கு பதிலாக நட்பு அரசாங்க அதிபரை நியமிக்கும் படி சுமந்திரன் கேட்டுக்கொண்டார்.

தற்போதைய அரசாங்க அதிபர் நேர்மையான மற்றும் கண்டிப்பாக விதிகளை பின்பற்றுபவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த பாராளுமன்றத் தேர்தலில் முடிவுகளை சாதகமாக மாற்றியது போல் ஜூன் வரும் தேர்தலில் உதவக்கூடிய சிலரை சுமந்திரன் விரும்புகிறார்.

இப்போது சுமந்திரன் சிங்கள பத்திரிகைக்கு வரும் தேர்தலில் ஒரு லட்சம் வாக்குகளை எளிதில் பெற முடியும் என்று கூறுகிறார்.

கடந்த தேர்தலில் சிங்கள பத்திரிகைக்கு தான் மூன்றாம் இடத்திற்கு வருவார் என்று கூறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த தேர்தலில் 7ம் இடத்தில் இருந்த சுமந்திரன், அரசாங்க அதிபரின் தலைமையில் நடந்த வாக்குகளை மறுபரிசீலனை செய்தபோது சுமந்திரன் 3ம் இடத்தை பெற்றார் என்பது உண்மை.

எங்களுக்குத் தெரியும் தற்போது , அவர் ஒரு நட்பு தேர்தல் ஆணையாளரை கொண்டிருக்கிறார், அவர் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இப்போது சுமந்திரன் நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது கண்களை மூடிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரசாங்க அதிபரை தேடுகிறார்.

சர்வதேச விசாரணைக்கு எந்தவொரு வெளி சக்தியும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு ஆணையிடாது என்று சுமந்திரன் உறுதியளித்தார். இது தினகரன் செய்தியால் தெரிவிக்கப்பட்டதும் உண்மை .

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு விரைவில் சீனத் தூதரை சந்திக்கவுள்ளது, இந்த சந்திப்பின் நோக்கம் வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான நிதி உதவியைப் பெறுவதாகும்.

கோரோனா வைரசஸ் காரணமாக, கனடா மற்றும் இங்கிலாந்தில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நன்கொடையாளர்களில் பெரும்பாலானோர் நிதிப் பிரச்சினைகளைக் கொண்டுள்ளனர்.

ராஜபக்ஷவுடன் சந்திப்பு நடத்த சுமந்திரன் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை கட்டாயப்படுத்தியதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் கூட்டமைப்பு மாவை தான் சந்திக்க முற்பட்டார் என பொய்யாக ஊடக அறிக்கையை வெளியிட்டது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது .

