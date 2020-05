TEUTEUGA O LE POLOAIGA O FAALAVELAVE FA’AFUASE’I MO LE CORONAVIRUS, (KOVITI-19) – 8 Me 2020

SAMOA, May 8 - OFISA O LE SO’OUPU; Ua toe faamaonia ni suiga fou ile Poloaiga mo Faalavelave Tutupu Faafuasei mo le KOVITI 19 e pei ona faamaonia e le Kapeneta ma faatulafonoina e le Ao Mamalu ole Malo Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II ile afiafi nei. I lana Fonotaga FK(20)Faapitoa 23 o le Aso Faraile 8 Me 2020, na talanoaina ai e le Kapeneta le Pepa PK(20)457 ma faamaonia ai suiga o nisi o poloaiga o Faalavelave Faafuasei mo le faamai o le COVID19 e pei ona faailoa atu i lalo: i. Taaloga a) Le tatala uma o taaloga i le atunuu sei vagana ai taaloga lakapi, soka, fusuaga, wrestling, judo, taekwondo e lē faatagaina seia toe maua atu se isi faaaliga. ii. Street Vendors a) Le tapu ona iai ni tagata e faatau savali a latou oloa i le Taulaga o Apia, pe faaaoga footpaths ma islands e faatau ai a latou oloa. e) O vaega o le Taulaga e aofia i lenei tapu e afua mai i Mulinuu, agai i Fugalei, Taufusi, Motootua e pau mai i Matautu Tai. iii. Vaa Faila a) Le faataga mai o le vaa faila (Luxury Super Yacht) o le Douce France mo nā o le utuina ma toe tuua le atunuu. E lē faatagaina ona o ese mai le auvaa mai le vaa. E faaauau pea le faatinoina o puipuiga masani a le Matagaluega o le Soifua Maloloina mo le ofi mai o lenei vaa i Samoa nei. iv. Casino a) Le tatala o le casino i aso o le vaiaso i taimi masani, sei vagana le Aso Sa e lē tatalaina ai. Ia tausisia pea le faamamaluina o le va o tagata (social distancing). v. Taaloga Bingo a) Le tatala o taaloga bingo mo nā o Aso Toonai i le ao, ae faagata i le 5.00pm i le afiafi. Ia tausisia pea le va o tagata (social distancing). b) Faigamalaga a le Vaalele (Air New Zealand) i le Aso 22 Me 2020 a) E faatumau pea aiaiga na mua’i tuuina atu i le poloaiga talu ai. Le amata faamamaluina o nei suiga i le Aso Toonai 9 Me 2020 seia toe iai se isi faaaliga. E faatumauina pea isi aiaiga o Poloaiga o Faalavelave Faafuase’i na mua’i tuuina atu. O lenei faaiuga na faia i lona tulaga faanatinati e tusa ai ma le Vaega 38(1)© o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa. Ole aotelega ole poloaiga e pei ona faatulafonoina e le Ao o le Malo o Samoa, Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II i luga o le fautuaga a le Kapeneta FK (20) Faapitoa 23, ma le Mataupu 106 o le Tulafono Fa’avae, ua toe fasalalau atu I lona aotelega; 1. Vaiaso Anapogi ma le Tatalo: Ia faamamaluina e aiga uma o Samoa, le vaiaso anapogi ma tatalo mai le Aso Sa 22 Mati 2020 i le Aso Sa 29 Mati 2020, mai le 6.00 i le taeao seia aulia le 12.00 i le aoauli. 2. Femalagaiga Faavaomalo vaalele ma vaa a lalo: (1) Sei vagana ni tulaga faanatinati e tatau ai ona faataga e le Kapeneta, e tapunia femalagaiga faavaomalo i vaalele. (2) Mo se faaiuga a le Kapeneta e faatauaina vaega nei: (a) Mo pasese e toe foi mai i Samoa: (i) e na o tagata nofo mau i Samoa (returning residents) ma o loo umia pepa malaga toe foi mai mo vaalele e faataga ona ulufale mai (ii) ua maea taimi faatagaina o pemita; (iii) o auaunaga manaomia mo Samoa; (iv) ma isi mafuaaga e tatau ai ina malaga mai i Samoa. (e) O aiaiga nei e tatau ona mataituina mo pasese taitasi: (i) Faamaoniga sa fai se COVID 19 test i totonu o le tolu (3) o aso ao lei malaga mai i Samoa; ma (ii) Faamaoniga sa nofoesea (quarantine) mo le 14 aso a o le malaga mai i Samoa; (iii) E tatau ona toe faanofoesea pe a taunuu mai i Samoa mo le isi 14 aso. (3) Ua tapu le toe ulufale mai o soo se ituaiga vaa sei vagana ai: (a) vaa oloa ma vaa suauu; ma (e) vaa fagota mo le la’u ese o a latou uta (offload) ma le utuina (refuel) ma mo sapalai moomia; ma (i) nisi ituaiga vaa, e aofia ai vaa failā ma nisi, e faamaonia e le Kapeneta mo le utuina (refuel). (4) Mo vaa fagota e faatagaina i lalo o le (3)(e) o aiaiga nei e tatau ona mataituina: (a) e tai lua (2) vaa i le aso ma ia usitaia siaki mo le soifua maloloina (quarantine); ma (e) tapu ona o ese le auvaa mai i le vaa; ma (i) faamalosia le tuuina mai o le polokalame o femalagaiga o vaa fagota e fia ofi mai i le atunuu i le Pulega o Uafu, Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva, Matagaluega o Leoleo ma Falepuipui, ma le Matagaluega o Soifua Maloloina; ma (o) ia lē i lalo ifo o le 28 aso talu ona tuua e le vaa fagota le uafu mulimuli sa taula ai, poo se fesuiaiga o le auvaa a o lei taunuu mai i le uafu i Matautu; ma (u) ia faailoa mai le talosaga a soo se vaa fagota i le Pulega o Uafu ma le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva e fia ulufale mai i Samoa I totonu o le lima (5) aso ao lei taunuu mai i le uafu i Matautu; ma (f) e tapu le fesuiai o auvaa i ogasami poo nisi galuega faatino i luga o le vaa e aofia ai isi vaa fagota. (5) Ua faatonuina le Matagaluega o le Soifua Maloloina ina ia matua faamalosia puipuiga mo tagata uma. 3. Potopotoga i nofoaga faitele: (1) E tatala o tapuaiga (lotu) i tuutuuga nei: (a) e tasi le sauniga lotu i le Aso Sapati (faataitaiga, SDA – Aso Toonai, EFKS – Aso Sā); ma (e) e fautuaina le fuafuaina lelei le vā o tagata taitoatasi; ma (i) e fautuaina pea le taofia o potopotoga i fafo o malumalu tapuai ao lei amata pe maea ai foi sauniga, po o nisi faamoemoe o Ekalesia e ese mai i tapuaiga; ma (o) e lafo atu i faifeau latou te faamalosia le faamamaluina o le vā o tagata i totonu o malumalu tapuai. (2) E tapu le faia o ni potopotoga i nofoaga faitele uma e sili atu ile lima (5) tagata mo faamoemoe nei: (a) maliu, saofai, aso fanau, faaipoipoga, faatasiga aiga (reunion); ma (e) faaulufalega poo le umusaga. (3) E tapu ona faatino ni taaloga tau tupe sei vagana taaloga o loo taua i lalo: (a) Taaloga bingo i lalo o aiaiga nei: i. faatino i le Aso Toonai; ma ii. faagata i le 5.00 i le afiafi; ma iii. ia tausisia le va faatulagaina o tagata (social distancing) (e) casino e tatala i aso o le vaiaso sei vagana ai le Aso Sa e lē faatagaina ai. i. ia tausisia le va faatulagaina o tagata (social distancing) (4) Ua tatala taaloga uma sei vagana ai lakapi, soka, fusuaga, piiga (wrestling), judo, taekwondo e tumau pea ona tapu. (5) E tatala le taeele i matafaga ma vaitafe i aso uma o le vaiaso ae tapu i le Aso Sā. (6) Ua tapu nei ona toe tatala ni fale kalapu, faletifaga ma falepia, ma soo se ituaiga faafiafiaga uma e ono tumutumu iai tagata. (7) O pā pia i totonu o fale talimalo e mafai ona tatala ma tapuni i taimi masani. (8) E tatala fale’aiga mo taumafataga ma le oka e aveese (take away) mai i le 6.00 i le taeao i le 10.00 i le po ma e tatau i faipisinisi o fale’aiga ona mataituina ma faamamaluina le 2 mita o le vā o tagata (social distancing). (9) Ua tapu nei ona toe tumutumu tagata i nofoaga o femalagaiga e pei o malaevaalele ma uafu, se’i vaganā o tagata e malaga. 4. Femalagaiga faalotoifale: Pasi ma Taavale laupasese (1) Mo auaunaga o pasi: (a) ua tatala le femalagaiga o pasi i taimi masani; ma (e) e tapu le feoai o pasi i le Aso Sā. (2) E faataga le faaaogaina o taavale la’u pasese laiti, e i lalo o le lima (5) pasese, ma taavale a aiga pe a moomia. Vaa (3) O femalagaiga i tagata lautele i luga o Vaa i le vā o Upolu ma Savaii i lalo o aiaiga nei: (a) e tapu le feoai o vaa i le Aso Sā; mai (e) mai le Aso Gafua i le Aso Toonai e feoai vaa i taimi masani; (i) e tatau i le Ofisa o Va’a ona mataituina ma faamamaluina le 2 mita o le vā o tagata (social distancing) i taimi o femalagaiga. (4) Mo tagata uma e 60 tausaga ma luga atu, e fautuaina pea le usitaia o aiaiga o le poloaiga 8 (malaga mo se togafitiga matuā moomia mo mafuaaga tau soifua maloloina). (5) Soo se tagata penisione e malaga mo se mafuaaga e i fafo atu o aiaiga o le Poloaiga 8, o le a lē agavaa i le malaga fua i lalo o le tulaga tau penisione. 5. Maketi, Faleoloa, Supamaketi ma Pisinisi: (1) Mo maketi uma: (a) e aofia ai maketi i Savalalo, Fugalei, Salelologa, Vaitele, Taufusi ma Afega, maketi o i’a ma isi ituaiga maketi i nofoaga faitele: (i) e faatapulaa itula e tatala ai mai le 6.00 i le taeao i le 6.00 ile afiafi; ma (ii) ua tapu ona toe momoe ai nisi i nei nofoaga i le po; (e) e tapu ona tatala i le Aso Sā e aofia ai: (i) maketi i Savalalo, Fugalei, Salelologa, Vaitele. Taufusi; ma (ii) maketi o i’a i Savalalo, Vaigaga, Fasitoo-Uta, Afega ma so’o se faatauga i’a i autafa o auala; ma (iii) so’o se ituaiga maketi i nofoaga faitele. (2) Mo Supamaketi: (a) mai le Aso Gafua i le Aso Toonai e tatala i le 6.00 i le taeao – 6.00 i le afiafi; ma (e) mo le Aso Sā, e tatala i le 3.00 i le aoauli – 7.00 i le afiafi; ma (i) mo faleoloa laiti, e faaauau fefa’atauaiga i taimi masani. (3) E tapu ona tatala soo se pisinisi i le Aso Sā vagana: (a) faleoloa laiti, e fa’aauau fefa’atauaiga i taimi masani; ma (e) Supamaketi i taimi faatapula’a ua taua i luga i le (2)(e). (4) Mo le faatinoina o lenei poloaiga: (a) o le “Supamaketi” e faatatau i fale oloa e faaoga faitotoa e ulufale atu ai le tagata e fa’atau ai oloa (groceries ma isi); (e) “faleoloa laiti” o faleoloa e le o iai ni faitotoa mo le ulufale o tagata ae tu le tagata faatau i fafo o le faamalama ma fai lana faatau. 6. Faatau oloa i magaala ma tafaala: (1) Ua tapu nei ona toe fa’atau savali, pe toe faatau ni oloa i magaala ma tafaala o le taulaga i Apia e afua atu i Mulinuu, Fugalei, Taufusi, Motootua, Matautu Tai ma Savalalo. (2) Ua matuā tapu ona toe faatau savali e tamaiti ni oloa i soo se taimi. 7. Aoga: (1) E tatala uma aoga i Samoa i le aso Gafua 4 Me 2020 seia iai se isi faaliga. (2) E tuuina atu i le Matagaluega o Aoga, Taaloga ma Aganuu: (a) tapenaina o polokalame ma faatualagaga o aso taitasi e faatino ai aoga mo aoga uma (ekalesia, aoga tumaoti); ma (e) unaia le mulimulitaia o le va o tamaiti (social distancing) i potu aoga e atagia ai puipuiga mai le faamai. (3) E fautuaina matua i le faaaogaina o taavale e momoli ai fanau pe a mafai, ina ia faaitiitia ai le tumutumu i pasi ma nofoaga faitele. (4) Ia faaiititia le soona tumutumu o tamaiti aoga i nofoaga faitele e pei o fale faatalipasi ma maketi. 8. Falema’i, ma’i, tausima’i ma siigama’i: (1) Ia faaitiitia le soona feoai, ae maise i latou ua 60 tausaga ma sili atu le matutua, se’i vagana ua mātuā moomia ona vaai se fomai. (2) Ua matua tapu ona toe ulufale se tagata i soo se falema’i sei vaganā ai, ua moomia ona vaai se foma’i. (3) Mo le tagata ua taofia: (a) ua nā o le tasi le tagata tausima’i e faataga; ma (e) e nā o le toalua (2) tagata e faataga mo asiga. (4) Ua taofia ona toe auina atu i Niu Sila o gasegase mo togafitiga i lalo o le Polokalame masani le Malo, seia toe iai se isi faaliga. 9. Aiaiga mo galuega a le Malo: (1) Ia faatino e le Komisi o Galuega a le Aufaigaluega a le Malo, (“Komisi”) ni aiaiga e alagatatau ona faatino mo tagata faigaluega a le Malo, e faitiitia ai le ono pipisi o le fa’ama’i e pei o le galulue mai i le fale e faaaoga ai initaneti. (2) O aiaiga e faataatia e le Komisi, e aiaia uma ai Ofisa ma Matagaluega a le Malo. (3) Ua taofia uma malaga faalemalo i atunuu i fafo seia toe iai se isi faaaliga. 10. Tiute o le Matagaluega o Soifua Maloloina: Ia faatinoina e le Matagaluega o Soifua Maloloina le unaia o polokalame falauiloa o le puipuiga o le pipisi o le fa’ama’i o le Korona Vairasi 19, mo le nofo silafia o le atunu’u. 11. Malosia’ga o le Matagaluega o Leoleo: Ua tuuina atu ile Matagaluega o Leoleo le malosiaga e faatino ai le mata’ituina o lenei Poloaiga. 12. Malosiaga faapitoa o faauluuluga o Matagaluega: (1) Ua tuuina atu le malosiaga i faauluuluga o Matagaluega ma Ofisa uma o le Malo, o loo iai ā latou malosiaga fa’aletulafono e faatino ai ia malosiaga faaletulafono, faapea ai, malosiaga o faauluuluga e faatino ai (2) Fuafuaga Mamao a le Malo i le tali atu i le Korona Vairasi 19 (Response Matrix). (3) E mafai e le Kapeneta ona faia Tulafono Faatonutonu poo tulafono laiti mo le faatinoina o gaioiga uma e Ofisa a le Malo mo galuega e tatau mo le soifua saogalemu o tagata, ma mo le tausiga o le nofo filemu. 13. Pepa faailoa o le Solia o se Poloaiga Faalavelave Faafuasei: (1) E mafai e leoleo ona tuuina atu le Pepa Faailoa o le Solia o se Poloaiga i soo se tagata ua solia aiaiga o Poloaiga ua faataoto i totonu o Poloaiga mo Faalavelave Faafuasei. (2) O Pepa Faailoa i lalo o lenei poloaiga e tatau ona faamaonia e le Komesina o Leoleo. (3) Soo se tagata ua tuuina atu i ai se Pepa Faailoa o le Solia o se Poloaiga, e mafai ona ia totogi le sala tupe ua ta’ua i lea Pepa Faailoa, i totonu o le 24 itula talu ona tuuina atu iai le Pepa Faailoa. 14. Faasalaga: (1) E solitulafono le tagata e lē usitaia Poloaiga uma ua taua i luga, ma o faasalaga nei: (a) sala tupe: (i) mo tagata ta’itoatasi, $200 mo le solitulafono muamua, ma le $500 i aso ta’itasi e faaauau ai lea solitulafono; ma (ii) mo faalapotopotoga faatulafono, $5,000 mo le solitulafono muamua, ma le $7,000 i aso ta’itasi e faaauau ai lea solitulafono; poo le (e) taofia i lalo o le vaaiga a Leoleo e lē sili atu i le 3 masina; poo le (i) taofia i lalo o le vaaiga a Leoleo ma le sala tupe i lalo o le parakalafa (a). (2) O le totogiina o se sala tupe atoa i lalo o lenei poloaiga, o le a lē molia ai se tagata i se faamasinoga o soligatulafono mo le faasalaga i lalo o le Pepa Faailoa o le Solia o se Poloaiga i lalo o le poloaiga 13. (3) A faamaonia le solitulafono a se tasi i lalo o nei poloaiga i luma o se faamasinoga o soligatulafono, e mafai ona faasala i se sala tupe e le sili atu i le $10,000 poo le fale puipui e lē sili atu i le 12 masina, poo faasalaga uma e lua. 15. Komiti Fautua – Mataupu 108: O le Komiti Fautua ua faatuina i lalo o le Mataupu 108, e puipuia mai i ni tagi faaletulafono e ono tulai faasaga i le Komiti i le faatinoina o tiute fai i lalo o le Mataupu 108. 16. Taualumaga: (1) Mo le nofo sauniuni mo se tulaga ogaoga mai auga o lenei faamai Korona Vairasi-19, ia mafai ona faataatia ese Tulafono o taualumaga a le Palemene ma le Kapeneta, ina ia mafai ai pea ona faia ni faaiuga tatau mo le atunuu. (2) Mo faaiuga tatau, o poloaiga i luga e le taofia ai ni taualumaga faanatinati o le Palemene ma le Kapeneta i lalo o malosiaga o le Tulafono Faavae. 17. Faatupeina: O le faatupeina o fuafuaga a le Malo i lalo o lenei Poloaiga e faatupeina mai vaegatupe talafeagai a le Malo. Ua soloia le Poloaiga Faalavelave Faafuase’i Numera 10 o le aso, 1 Me 2020. O lenei Poloaiga e amata faamamaluina i le aso 9 Me 2020. May 9, 2020

