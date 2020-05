J3A PARTNERS AM labellisé Gestionnaire EuVECA

J3A PARTNERS AM Ltd, VC agréée et réglementée par le Financial Conduct Authority est désormais également autorisée en tant que gestionnaire d'EuVECA.

PARIS, FRANCE, May 5, 2020 / EINPresswire.com / -- EuVECA News European Performance Fund I a obtenu le label Fonds de capital-risque européen (EuVECA) de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) et J3A PARTNERS AM Ltd son gestionnaire agréée et réglementée par le Financial Conduct Authority (FCA) est désormais également autorisée en tant que gestionnaire d'EuVECA. Cette décision renforce la position de J3A PARTNERS AM qui intègre ainsi le cercle restreint des gestionnaires de Fonds de Capital-risque européen (EuVECA) disposant d'un passeport marketing complet dans l'UE.J3A PARTNERS AM, le gérant de Fonds de Capital-risque dédiés aux FinTech, InsurTech et HealthTech dont le siège est à Londres avec une filiale à Paris, annonce aujourd'hui qu'il a reçu la très convoitée désignation EuVECA de la part de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Cette désignation signifie que les investisseurs basés en Europe peuvent désormais avoir un accès sans entrave à European Performance Fund I.«Nous sommes extrêmement heureux d'être l'un des rares gestionnaires de Fonds de Capital-risque européen à se voir attribuer le label EuVECA», déclare Jean-André Ahipeaud AHIPEAUD, Président et Associé Gérant de J3A PARTNERS AM à Londres. "En remplissant toutes les obligations de conformité nécessaires, nous pouvons désormais aider les investisseurs européens qui souhaitent atténuer les risques tout en étant assurés de rendements élevés dans le Capital-risque technologique."«La désignation EuVECA permettra à European Performance Fund I de mieux accéder aux investisseurs institutionnels», explique Jean-André.J3A PARTNERS AM «aspire ainsi à être l'un des gestionnaires de fonds de capital-risque les plus performants d'Europe grâce à nos uniques modèles de couverture des risques qui sont notre bouclier contre les défaillances».Il est important pour nous de pouvoir commercialiser nos fonds auprès d'investisseurs européens rapidement. En investissant dans European Performance Fund I, les investisseurs peuvent désormais être sûrs d'avoir fait confiance à un gestionnaire de fonds de capital-risque reconnu.Pour plus d’informations veuillez contacter le service Relations InvestisseursPar email : infos@j3apartners-am.netLondres: +44 203 356 27 40 Paris: +331 40 07 85 61



