SAUNOAGA A LE AFIOGA I LE MINISITA, LAUTAFI FIO SELAFI PURCELL – ASO FAAPITOA O LE SAOGALEMU MA LE SOIFUA MALOLOINA I GALUEGA, 28 APERILA 2020

SAMOA, April 28 - Ou te faatalofa atu i le paia ma le mamalu o Samoa oloo maua mai lenei polokalame. E fiafia e faailoa atu le faamanatuina i Samoa nei, ma le lalolagi o le faatauaina o le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega. Ao avea ai Samoa ma sui auai o le Faalapotopotoga Faava-o-malo o Leipa, o le Aso Faapitoa mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i galuega, e faamanatuina i le lalolagi i le aso 28 o Aperila i tausaga taitasi. E faalauiloa ai le saogalemu ma le soifua maloloina i galuega, aemaise ia manatua ai i latou ua maumau le soifua ona o faalavelave tutupu i le faatinoina o galuega. O le sini autu o lenei tausaga “Taofia le faamai: Saogalemu ma le Soifua Maloloina i galuega e faasaoina ai le soifua”. Ao tatou iai i nei taimi faigata ma le maaleale ona o le faamai o le KOVITI-19 i le lalolagi; ua maitauina ai le tele o vaeaga ua aafia e le gata i le soifua maloloina ao le tamaoaiga ma ona aafiaga i galuega. E taua tele la le faamalosia pea o le galulue faatasi o le atunuu e faauaua le talanoaina ma saili fesosoani e mafai ai ona faafoia pe faaitiitia faafitauli tulai mai. I galuega faatino a le Matagaluega e lagolagoina ai le galulue faatasi ma a tatou paaga i le faatinoina o tiute, e aofia ai le; Matagaluega o le Soifua Maloloina, Matagaluega o Leoleo, Faalapotopotoga o Tinei Mu ma Faalavelave Faafuasei, Faalapotopotoga o Taui o Faalavelave Faafuasei, o e ana galuega ma tagata faigaluega e faalauiloa ai le taua o puipuiga i totonu o fale faigaluega. Ua le po se lilo i le Poloaiga o Faalavelave Faauasei ua iai nei, ua galulue faatasi ai le Matagaluega ma le Komiti Faufautua o le Saogalemu ma le Soifua Maloloina e faamanatuina lenei Aso Faapitoa i le lalolagi e ala i polokalame faalauiloa i le televise, social media; faapea lana tufaga faailoga lona 3 e amanaia ai le lagolagosua a fale faigaluega e ala i le mulimulitaia ma le tausisia o aiaiga faaletulafono o le saogalemu ma le soifua maloloina i galuega. E momoli atu ai le faamalo i fale faigaluega o le a taua mo galuega fita ma le maeaea lelei: 1. Matagaluega a le Malo: O le Matagaluega o Fesootaiga, Faamatalaga ma Fessotaiga Vavave Faaneionapo (Ministry of Communication, Information and Technology) 2. Faalapotopotoga a le Malo: O le Faalapotopotoga o Vaa a Samoa (Samoa Shipping Corporaion) 3. Galuega o Fausaga (Construction Industry): Craig Construction Company 4. Galuega o Gaosiga o Oloa (Manufacturing Industry): O le Samoa Meat Supplies Company; ma le British American Tobacco 5. Galuega o Oloa Siiatoa ma Supamaketi: O le Vaimea Mart 6. Pisinisi Laiti (Retail Industry): O le Saasaai Gas Service Station 7. Auaunaga Lautele ( Services Industry): O le Georgie’s Pizza 8. Auaunaga Faletalimalo (Tourism & Hosipatily): O le Amoa Resort 9. Faailoga Faapitoa i le maoae o le mulimulitaia ma le tausisia o le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i fale faigaluega: (Special Prizes for “OVERALL EXCELLENCE IN PROMOTING OSH IN WORKPLACES” ) i. Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo – Faalapotopotoga o Vaa a Samoa (Samoa Shipping Corporation) ii. Pisinisi Tumaoti – Samoa Meat Supplies Faamalo ma Faafetai i fale faigaluega uma ua faamanuiaina i lenei tausaga. O le a faaoo atu tusi pasi ma isi faailoga i se taimi o muamua. E fiafia foi e faailoa atu ua sainia ia ni maliliega (MoU) e tolu ma le Matagaluega o le Soifua Maloloina, Matagaluega o Leoleo ma le Faalapotopotoga o Tinei Mu ma Faalavelave Faafuasei aua lava le faaleleia ma le siitia ai o faamaumauga o faalavelave ma faamai tau galuega. E avatu le faafetai ma le faamalo i sui o le Vaega o Fesoasoani Muamua (Samoa Red Cross), Faalapotopotoga o Taui o Faalavelave Faafuasei (Accident Compensation Corporation) ma le Samoa Hotel Association i le galuega fita i le iloiloina o i latou ua faamanuiaina i le tufaga faailoga o lenei tausaga. Faafetai faapitoa i le Faalapotopotoga Faava-o-malo o Leipa (ILO) ma le Faalapotopotoga o Taui o Faalavelave Faafuasei (ACC) e tusa ai ma le latou lagolagosua faifai pea e ala le fesoasoani tau seleni ua mafai ai ona faatinoina nisi o galuega faataatia a le Matagaluega. Tau ina alofa mai le Atua iai pea lana puipuiga i luga o Samoa, ae le gata i lea ia maua pea le saogalemu ma le soifua maloloina o o tatou tagata faigaluega ao feagai ai i tatou ma nei taimi faigata. Faamanuia mai le Atua. Soifua April 28, 2020

