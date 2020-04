Knoah Solutions Anuncia Respuesta Comercial A La Pandemia Del COVID-19

Knoah Solutions

Las acciones inmediatas de continuidad del negocio logran salvar trabajos y aseguran interrupciones mínimas de servicio para los clientes

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, April 15, 2020 / EINPresswire.com / -- Knoah Solutions , una compañía de 24-7 Intouch, anunció hoy que sus operaciones de tercerización de procesos comerciales y centros de contacto (Contact Center) en América Latina, se han convertido exitosamente en una base de trabajo desde el hogar en respuesta al brote del virus COVID- 19 que ha cerrado operaciones en todo el mundo. Como parte de una estrategia más amplia de continuidad de negocio, la respuesta de Knoah ha protegido tanto los intereses de los clientes de la compañía como los trabajos de sus empleados con interrupciones mínimas de servicio y labores.La transición ha dado como resultado que más de 1,100 agentes, supervisores y otro personal intercambien sus espacios de oficina habituales en Tegucigalpa, Honduras y Ciudad de Guatemala, Guatemala, por oficinas en el hogar. "Nuestro compromiso es mantener la estabilidad operativa y hacerlo de una manera que mantenga a nuestros asociados seguros y saludables", dijo Manfred Alvarez, vicepresidente de operaciones de Latinoamérica de Knoah. "Desde el momento en que las autoridades de Honduras anunciaron el toque de queda, nuestros equipos de TI y liderazgo abordaron la logística de convertir la forma en que trabajamos prácticamente de la noche a la mañana".Este esfuerzo también se ha implementado con éxito en los campus de Knoah en Las Vegas e India, creando una reingeniería de sus actividades diarias, operativas y de liderazgo. "El enfoque operativo, comprensiblemente, está en la misión de primera línea de apoyar a los clientes, pero funciones como la contratación, entrenamiento y el control de calidad también han adoptado nuevas formas de cumplir sus misiones en un trabajo desde el hogar", dijo el presidente, EMEIA Sri Myneni "Esto ha afectado a todas las personas de todos los departamentos de alguna manera, y estoy orgulloso de decir que todos trabajaron duro para superar los muchos obstáculos que enfrentaron con gracia y creatividad. Nuestros clientes han elogiado nuestra rápida movilización y resultados efectivos durante la crisis”.A medida que se reunieron los recursos físicos y se desarrolló la transición, Knoah mantuvo una comunicación constante con los clientes, evaluando cómo estaban siendo impactados y reasignando personal según fuera necesario. La infraestructura tecnológica existente de la compañía para la supervisión de TI y operaciones ha sido fundamental para hacer que el cambio al trabajo desde el hogar sea fluido, seguro y sostenible. Todo esto ha ocurrido mientras se garantiza que los empleados se mantengan saludables y financieramente estables.Vea cómo hicimos la conversión en https://www.knoah.com/covid19/español Para obtener más información sobre Knoah Solutions, visite www.knoah.com Sobre Knoah Solutions:Independientemente del tamaño de su empresa o las necesidades de subcontratación, los servicios BPO ágiles e implementados globalmente de Knoah Solutions brindan resultados galardonados que mejoran su marca y se ajustan a su presupuesto. Nuestro modelo de comunicación con el cliente de RightENGAGE, la filosofía de proceso de OneKnoah y la tecnología y análisis de vanguardia impulsados por nuestra herramienta WFO patentada, KnoahsARK360, aseguran que podamos satisfacer las necesidades y desafíos de cada uno de sus clientes a través de cada canal: voz, chat, correo electrónico y redes sociales. Knoah tiene la flexibilidad que las grandes empresas de BPO no pueden proporcionar y una infraestructura global y un proceso operativo maduro que las empresas de BPO más pequeñas no pueden cumplir. El enfoque consultivo de Knoah para la tercerización nos ha ganado repetidamente premios y reconocimientos de organismos de revisión independientes como Gartner, Everest Group e IAOP. Para obtener más información sobre Knoah Solutions, visite www.knoah.com



