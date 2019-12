Knoah Solutions Anuncia la Gran Inauguración de su Nueva Sede Central en Latinoamérica

Proveedor global, digital y multi-canal de servicios de call center y BPO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, December 18, 2019 / EINPresswire.com / -- Knoah Solutions, Inc. , una compañía global de tercerización de procesos de negocios anunció hoy la gran apertura de su nueva oficina corporativa en Latinoamérica. Esta nueva ubicación servirá como centro principal para su creciente operación de centros de contacto en Tegucigalpa, Honduras y Ciudad de Guatemala, Guatemala.Ubicado en el Blvd. Centro América, el nuevo edificio esta contiguo a CEUTEC, una de las 3 universidades con mas prestigio en el país, esta nueva sede en Tegucigalpa esta a tan solo 1.1 kilómetros de un importante centro de negocios, de hoteles 5 estrellas y también se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional Toncontín. La otra sede de Knoah ubicada en Palmira está a tan solo 10 minutos de la nueva sede central.Knoah utilizará 4,700 metros cuadrados en cuatro niveles del edificio completamente nuevo y que cuenta con 10,000 metros cuadrados. Con esta nueva ubicación se incrementará la capacidad total de Knoah Honduras brindando aproximadamente 1,200 estaciones de trabajo más para las operaciones de Tegucigalpa. El complejo multiusos de negocio también tendrá un área de comida, tiendas de ropa, tiendas de conveniencia, un salón de belleza, cafeterías, repostería, y un centro de copias/impresión.“Hemos experimentado un crecimiento fenomenal en Honduras desde que comenzamos operaciones en el 2016 y estamos emocionados de mudarnos a un complejo de oficinas de primera clase que aportara un mayor crecimiento” dijo Ralph Barletta, Vice-presidente Ejecutivo y Co-fundador de Knoah Solutions.“Creemos que la inversión en esta nueva instalación facilitará que nuestros clientes y empleados alcancen su máximo potencial y ayudara a que Knoah mantenga su liderazgo como empleador clave en Tegucigalpa ", dijo Sri Myneni, director ejecutivo y cofundador de Knoah Solutions.“Nuestros empleados están emocionados de trabajar en nuestras nuevas instalaciones. La ubicación les facilitará el transporte tanto de ida como de regreso, así mismo las comodidades que encontraran en el edificio, favorecerán a que ellos puedan ser más productivos durante sus turnos laborales”, dijo Manfred Álvarez, Vicepresidente de las Operaciones de Knoah en Latinoamérica.Los empleados potenciales deberan de tener una habilidad de ingles avanzada (Verbal y escrita), habilidades de servicio al cliente excepcionales y habilidades proficientes de computación y mecanografía. Los candidatos interesados deben visitar https://www.knoah.com/jobs-honduras/ Para obtener más información sobre Knoah Solutions, visite www.knoah.com Sobre Knoah Solutions:Independientemente del tamaño de su compañía o las necesidades de subcontratación, los servicios agiles y de implementación global BPO de Knoah Solutions brindan resultados galardonados que mejoran su marca y se ajustan al presupuesto de nuestros clientes. La tecnología y análisis proporcionada por nuestra herramienta patentada WFO, KnoahsARK360, nuestro modelo de compromiso con el cliente RightENGAGE, así como nuestra filosofía de procesos de OneKnoah, aseguran alcanzar las necesidades y retos de cada uno de nuestros clientes a través de todos los canales: voz, chat, correo y redes sociales. Knoah tiene la flexibilidad que las grandes compañías BPO no pueden proveer, la infraestructura global y un proceso profesional que las pequeñas compañías BPO no pueden ejecutar. El enfoque consultivo de subcontratacion de Knoah, nos ha hecho merecedores de premios y reconocimientos en reiteradas ocasiones por parte de organismos de revisión independientes como lo son Gartner, Forrester, Everest Group, y IAOP. Para obtener más información sobre Knoah Solutions, visite www.knoah.com Contacto de Knoah Solutions:



