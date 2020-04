FAASILASILAGA FAAMĀMĀ AVEGA MO LE ATUNUU MO LE FAAFOUINA O RESITALA O TAAVALE AFI

SAMOA, April 9 - E tusa ai ma le fuafuaga a le Malo mo le faamāmā ’avega i le mamalu o le atunuu ao feagai ai ma puipuiga mai le faamai o le Corona Virus Covid-19, e fa’asilasila fa’aaloalo atu ai o le a amata atu i le Aso Lua 14 Aperila 2020 ona faatinonina vaega e pei ona ua taua i lalo; 1. Mo taavale laiti la’u pasese – Taxis: i. Mo taavale ua mae’a ona totogi resitala o le pasiga o Mati 2020, o le a LEAI SE TUPE E TOTOGI mo le toe faafouina o le resitala mo le pasiga o Setema 2020 ma Mati 2021. ii. Mo taavale e le’i totogiina resitala mo le pasiga o Mati 2020, o le a LEAI SE TUPE E TOTOGI mo le toe faafouina o le resitala mo le pasiga o Mati 2020 ma Setema 2020. 2. Mo Pasi la’u pasese – Commercial Buses: i. Mo pasi ua mae’a ona totogi resitala o le pasiga o Mati 2020, o le a LEAI SE TUPE E TOTOGI mo le toe faafouina o le resitala mo le pasiga o Iuni 2020, Setema 2020 ma Tesema 2020. ii. Mo pasi e le’i totogiina resitala mo le pasiga o Mati 2020, o le a LEAI SE TUPE E TOTOGI mo le toe faafouina o le resitala mo le pasiga o Mati 2020, Iuni 2020 ma Setema 2020. 3. Mo isi taavale e ese mai Taavale laiti la’u pasese ma Pasi la’u pasese: i. E 10% O LE A TOESEA mai le tau e toe faafouina ai le resitala o le taavale. ii. O lenei faiga o le a faatinoina seia paia le Aso 31 Tesema 2020. iii. O le a leai se sala tupe (late fee) e totogiina mo taavale ua tuai ona faafou resitala. 4. E faamalosia pea le aumai o taavale i le lotoa i Vaitele ma Salelologa mo le siakiina e le aufaigaluega. Mo nisi faamatalaga faafesootai mai le 26740/41 mo Vaitele poo le 51214/51508 i Salelologa. Faafetai Pulega o Felauaiga I le Laueleele

