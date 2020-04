FAAALIGA TAUA O LE FETUUNAIGA O TOTOGI O UAFU

SAMOA, April 7 - O lenei faaaliga e logoina ai le mamalu o le Atunuu i le fetuunaiga o totogi o nisi o auaunaga a le Pulega o Uafu ma Taulaga e amata faamamaluina i le Aso 08 Aperila 2020. 1. O le a le totogiina lisi a i latou uma o loo lisiina fanua ma fale o le Pulega mo le tolu masina (Aperila – Iuni 2020) 2. Ofoina atu 20 pasene e pau ai le totogi o le uafu (wharfage fees) mo pusa oloa, uta ma faamomoli uma a le aufaipisinisi ma le mamalu lautele o le Atunuu taitoatasi mo masina e tolu (Aperila – Iuni 2020) 3. Pau le totogiina o le Laisene Faaletausaga mo Kamupani Lauoloa e tolu (Stevedoring Companies) mo le tolu masina E pei ona fofogaina e le Minisita o Tupe i le Palemene, o totogi toe fetuunai ua taua i luga, o le sao lea o le Pulega o Uafu ma Taulaga i le fesoasoani a le Malo mo le Atunuu lautele e tali atu ai i aafiaga tautupe ua aafia ai le Atunuu mai le faamai o loo pipisi o le Koviti-19. O le tatalo ina ia malutia pea ma saogalemu Samoa, toa pea le tai ma ia galulue faatasi i nei taimi o faigata. Ia manuia tele le Eseta mai le Minisita o Galuega, Felauaiga ma Atinae Eseese, Taitaifono ma le Komiti Faatonu, Pulega ma le Aufaigaluega. So’oalo Kuresa So’oalo PULE SILI

