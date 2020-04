Soutien demandé pour continuer de donner des gâteaux aux aînés et aux travailleurs de première ligne - COVID-19

Aidez-nous à continuer d'offrir des gâteaux emballés et scellés individuellement en contribuant aux coûts des gâteaux.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April 3, 2020 / EINPresswire.com / -- Rawesome Raw Vegan Inc.Victor BelevPrésident et fondateur151, rue Gounod, Montréal, Québec H2R 1A8(438) 939-9575victor@rawesome.caSite web : www.rawesome.ca Facebook : https://www.facebook.com/rawesomed/ Instagram : https://www.instagram.com/rawesomefoodz/ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le 3 avril 2020ACTION « FAITES UN DON D’UN GÂTEAU Rawesome, une entreprise montréalaise, lance l'action FAITES UN DON D’UN GÂTEAU pour soutenir, encourager et égayer les aînés et les travailleurs de première ligne contre le COVID-19.Rawesome vient d’apporter, le 31 mars, un peu de bonheur dans la vie des aînés et des employés de la résidence EVA Lavaltrie, lourdement atteinte par le COVID-19, en leur offrant chacun un gâteau emballé et scellé individuellement pour égayer un peu leur journée ! Nous donnons des gâteaux aussi aux infirmièr(e)s et travailleurs de première ligne contre le COVID-19 à l'Hôpital général juif de Montréal.Nous avons maintenant des appels d’autres hôpitaux pour soutenir les travailleurs de première ligne contre le COVID-19.Nous faisons appel à la population, aux entreprises, aux personnalités, à tous ceux qui veulent aider, de contribuer à notre action. Le prix d’un petit gâteau Rawesome est de 7 $, et nous allons donner un gâteau aux infirmièr(e)s, docteurs, préposé(e)s et radiologues de première ligne, ainsi qu’aux personnes des résidences pour aînés qui ont besoin de notre encouragement. Le paiement se fait en ligne, à www.rawesome.ca/donnez-un-gateau Rawesome ajoutera 15 gâteaux à chaque 100 gâteaux ramassés.Notre prochain objectif est de donner un gâteau à tous les travailleurs de première combattant le COVID-19 au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).Nous livrerons les gâteaux, qui viennent pré-emballés dans leur boîte respective et ne requièrent aucune manipulation, pour une distribution efficace et en toute sécurité.L’histoire de Rawesome a débuté en 2016, nous sommes un compagnie québécoise, dynamique et motivée, dédiée à la production d’aliments fins, gourmands, biologiques, sans gluten et sans sucre raffiné, faits à base de plantes, sans produits animaux, 100% naturels et de démarcation « clean label », étant absents d’agents de conservation et d’agents remplisseurs, faits à partir que d’ingrédients et superaliments intègres, entiers, riches, sains et nourrissants.Les produits de Rawesome sont vendus dans plus de 300 points de vente au Québec incluant entre autres Rachelle-Béry, IGA, METRO, les supermarchés AVRIL, les marchés TAU.Nous espérons que vous partagerez l'information de notre action à votre audience, pour remonter ensemble le moral et les forces des aînés et des travailleurs de première ligne contre le COVID-19.Cordialement,Victor BelevPrésident et fondateur de Rawesome



