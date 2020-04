Prance GoldがPGAシステムを発表。 すぐに利用できる、低リスクの投資プラットフォーム

Shorter Investments, Bigger Returns” — Prance Gold Holdings Limited

ZURICH, SWITZERLAND, April 2, 2020 / EINPresswire.com / -- (チューリッヒ–2020年4月2日)Jacob Coulsen(ジェイコブス・コールセン)は、Prance Goldの最高執行責任者兼同社の貿易および研究開発部門の責任者です。JPモルガンチェースで活躍していた時期に、長年にわたってデジタル資産を研究してきました。かつて同社の取引チームの最高責任者を務め、60億ドル相当の資金を管理し、同社に多額の資産を蓄積しました。さまざまな暗号通貨資産を深く理解しており、特に、先物投資ポートフォリオに精通しています。金融投資の分野で金融商品に10年以上の経験があります。コールセン氏は、入社以来、同社に大きな影響を与えてきました。開発部門をリードし、オリジナルのPRANCE GOLD ALGO(PGA)人工知能三角裁定取引システムを開発しました。これは、3方向暗号通貨取引用に開発された高速で最先端の取引プログラムです。PGAアルゴリズムを介して3つのトランザクションのデータを実行し、価格差を利用します。これは世界初の三角デジタル通貨取引システムです。PGAは高速で信頼性が高く、ユーザーがいつでも資本を引き出すことを可能にします。PRANCE GOLD ALGO(PGA)システムは、会社の能力の証です。PGAは、大量に使用されている場合でも取引を処理する機能を備えており、行われているトランザクションの速度が遅くなりません。システムは、3つの異なる裁定取引の方向を自動的に照合できるサードパーティ照合順序メカニズムを使用します。ローカルで照合できない注文は、グローバルエクスチェンジに送信されます。この特別な機能により、PGAシステムは投資手段の最も大事なプロセスとなり、非常に安全で比較的リスクのない投資オプションになりました。新型コロナウイルス感染症の流行が続いてる大変な時期ですが、ユーザーの皆様の揺るぎないサポートに感謝しております。同社は、すべてのクライアントに最高レベルのサービスを提供することを目指しており、ユーザーエクスペリエンスを常に改善するために精力的に取り組んでいます。同社は自信に満ちており、北米、ヨーロッパ、東南アジアセット、中華圏に拡大する計画です。これにより、ユーザーのグローバルコミュニティに手を差し伸べるようになるため、会社のサービスの範囲が広がります。お問い合わせ:lindafairbrother@prancegoldholdings.comlindafairbrother@aol.com



