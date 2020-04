サイ・ハイン氏、Prance Gold Algo（PGA）取引プラットフォームの開発を監督

Shorter Investments, Bigger Returns” — Prance Gold Holdings Limited

NEW YORK CITY, NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA, April 2, 2020 / EINPresswire.com / -- (ニューヨーク市–2020年4月1日)ハイン氏は、Prance Gold Holdings Limitedの最高技術責任者です。スタンフォード大学を卒業し、数学と計算科学および経済学を専攻しました。学生時代に、その時から並外れた才能を示す多くの有名な会社のためにソフトウェアを開発しました。卒業後、IBMの技術サポートとして重要な役割を果たしました。その優れた業績により、国際的に有名な暗号通貨取引プラットフォームの開発に参加するよう招待され、現在は技術の開発を担当しています。ハイン氏は、Prance Gold HoldingsのCEOであるAndre Gerald氏の要請により入社しました。難しい仕事を抱えて、会社の日常業務を担当しています。オンライン暗号通貨市場、市場価格、会社の結果を監視すると同時に、会社の主要な戦略的KPIとワークフローの設定に関わっています。ハイン氏が率いるエリートテクニカルチームは、オリジナルのPrance Gold Algo(PGA)人工知能取引プラットフォームの開発に成功しました。PGAは、3方向暗号通貨トランザクション用に開発された高速で最先端の取引プログラムです。価格の違いを識別するPGAアルゴリズムを通じて、3つのトランザクションのデータを同時に実行します。次に、3方向のアービトラージトランザクションの実行に進み、利益を受け取り、価格差を利用します。これは、世界で唯一のデジタル通貨の三角形の利益を生み出す技術です。ハイン氏は最高技術責任者として、その専門知識を利用して、プラットフォームがスムーズに動作することを保証すると同時に、会社のプラットフォームの共通の問題点を解決します。システムへの攻撃とパフォーマンスの問題を解決しながら、クライアントがPGAプラットフォームに確実に接続できるようにしました。Prance GoldのPGA人工知能プラットフォームは、そのセキュリティと非の打ちどころのない記録で業界の専門家に絶賛されており、世界クラスの標準を備えています。同社のPGAプラットフォームは順調に稼働していますが、PGAプラットフォームのセキュリティと効率を改善してユーザーに適切なエクスペリエンスを提供することを常に目指しているため、ハイン氏は決してその栄光に頼ることはありません。ハイン氏が率いる非常に確立された技術チームとともに、Prance Goldは常にユーザーを第一に考えており、今後も努力を続けます。お問い合わせ:lindafairbrother@prancegoldholdings.comlindafairbrother@aol.com



