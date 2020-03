Prance Gold Holdings、逆境を背景に世界へ発表

Shorter Investments, Bigger Returns” — Prance Gold

TOKYO, TOKYO, JAPAN, March 28, 2020 / EINPresswire.com / -- (2020年3月28日-東京、日本) 中国経済はここ10年間で平均成長率が10%と急成長を続け、世界中からの注目を集めています。しかし、湖北省武漢で現在流行している新型コロナウイルスの影響を受け、中国経済成長率は5.6%まで低下するのではと懸念されています。これはイールドカーブなど中国の財務指標に悪影響を及ぼすと予測されています。最近では武漢市で封鎖措置が取られ、多くの人、特に事業経営者が大きな打撃を受けています。これは一般消費者に必ずや影響を与えるトリクルダウン効果があることが確実視されています。現在、武漢市の交通はすべて停止し、レストランや映画館など娯楽事業は閉鎖しています。したがって、事業経営者は賃料のような固定費の減額はないこと、さらに向こう数か月にわたって純利益が期待できないことを考え、赤字にならないよう奮闘しているところです。ここ数ヶ月間、多くの国内外の要因が中国の回復力を精査してきました。現在のウイルスの発生、香港で続く政治的抗議、中米貿易戦争により、中国はかなりの試練を経験しています。昨年の香港の抗議行動を皮切りに、米国は密かに中国を弱体化させるために金融戦争を実行していると言われています。専門家の中にはイランのトップ政治家であるQassam Soleimani (カッサム・ソレイマニ)の殺害に対する米国の関与は、中国に対してとってきた金融戦争戦術からの気晴らしにしか過ぎなかったと考える人もいます。また、米国の戦略的焦点は特に中国をターゲットとしたアジア太平洋地域へ回帰するのではないか見られています。したがって金融の専門家とエコノミストは、今年は激動の一年となり不確実性で満たされると予測しています。ほとんどの金融専門家たちは、不確実性の時代には金(GOLD)と暗号化されたデジタル通貨が不換通貨の価値低落を避けるセーフ・ハーバーだという考えで一致するでしょう。現金の代替手段としての暗号通貨には多くの技術的優位性があり、金に匹敵するような価値の高いストレージを提供しています。世界的経済の不確実性が高まるにつれ、伝統的なファンドの多くはキャピタルゲインを求めてデジタル通貨とブロックチェーンテクノロジーへ投資しようとしています。今ご説明した補完の一例は、ビットコインの価格を調べる人数を指数関数的に増加させています。現在流行するCOVID-19の発生状況の中、Googleでビットコイン価格を検索するインターネットユーザーの数が急増したのです。2020年2月9日におけるビットコイン価格の検索数は、前年比270%増加となりました。さらに、その他さまざまな暗号通貨の価格を検索する人の数は70%増加しました。業界の専門家は、COVID-19の流行が終息すれば世界経済はブロックチェーン技術とデジタル通貨の重要性を認識し始めると考えています。世界的な不確実性の高まりにより、強固で多様化した経済を有する国のみが上手く対処し、遭遇する可能性のある多くの試練や苦難から回復していくでしょう。世界的な不確実性をよそに、Prance Gold Holdingsは高々と世界へ向けて発表いたします。Prance Gold Holdingsは暗号通貨で利益を出し、利払いを行う、世界初で唯一のテクノロジー・ホールディングカンパニーです。同社の本社はヨーロッパのマルタにあり、主要な技術開発部門は、技術の中心地として世界的に有名な深圳にあります。同社の主なビジネスモデルは、さまざまなローンを受け入れ、ローン金額と期間に応じて借り手に迅速に利息を支払うことです。また同時に、プロジェクトに安定性と信頼性があっても、短期的に資金調達を必要とする大手企業に対して融資を提供しています。ビジネスモデルを事細かに見て、Prance Gold Holdingsがどうやって短期間で利息を返済できるのか疑問に思うかもしれません。同社は技術開発部門によって開発された同社のPrance Gold Algo(PGA)システムのおかげで収益を上げることができています!PGAとは高速で最先端の分析アルゴリズムの取引システムのことで、同社チームが3つの方向性の取引を行うために開発したもの。そしてPGAアルゴリズムを介して3セットの取引データを実行することで機能します。これは3つのデータセットを使って利益を上げる世界で唯一のデジタル通貨テクノロジーです。同社は取引システムのゴールドスタンダードとして捉えられているため、システムは迅速で信頼性があります。さらにPGAシステムにより、ユーザーはいつでも資金を引き出すことができるので、従来の投資ツールと比較してもリスクの低い投資オプションが提供されます。PGAシステムではHuobiやその他の取引所など、さまざまな取引所で3つの利益を得ることができます。暗号通貨ができてから、従来の取引方法は徐々に収益性を失い、潜在的にトレーダーを損失に晒すことさえあります。従ってPrance Gold Algo(PGA)取引システムが開発され、通貨換算、待ち時間なし、迅速な決済、収益性が約束されています。トランザクション時間の精度は1秒以内で、毎秒最大159の異なる取引の組み合わせをとらえることが可能です。PGAは迅速、安全、信頼性が高く、取引の際に顧客に安心感を与えるので、暗号通貨業界では次なる目玉と見込まれているのです。2020年の第1四半期が近づき、Prance Gold Holdingsとその技術開発部門ではPGA取引プラットフォームの改善と強化を続け、誠意と誇りをもってクライアントにサービスを提供し続けるため卓越性を追求し続けています。メディア連絡先:ttp:// www.prancegoldholdings.com lindafairbrother@prancegoldholdings.comlindafairbrother@aol.com



