GroundHog publica v6 de los productos de control de intervalos cortos y FMS para minas subterráneas

Estamos muy entusiasmados con las nuevas actualizaciones. Un sistema de control de intervalocorto puede mejorar las toneladas a la superficie en una mina en al menos un 40% en un plazo de 6 meses" — Satish Penmetsa

LIMA, PERU, March 21, 2020 / EINPresswire.com / --

LIMA, PERU, March 21, 2020 / EINPresswire.com / -- GroundHog acaba de lanzar importantes mejoras en la v6 de su software insignia utilizado para el control de intervalos cortos y la gestión de flotas en todo el mundo. Esta actualización trae una serie de mejoras tanto al software en sí como en la actualización de los clientes a versiones 6.x de sistemas heredados. Al llevar a más clientes a las versiones actuales, GroundHog puede garantizar mejor que GroundHog SIC & FMS siga aportando un crecimiento en la producción y la seguridad que superan con creces las expectativas. Esta actualización marca una continuación del enfoque de GroundHog en proporcionar datos de calidad y permitir una toma de decisiones bien informada."Nuestra visión es ver cada mina digitalizada, y cada minero conectado; porque creemos firmemente que los mineros conectados hacen más, más rápido y más seguro", dice Satish Penmetsa,CEO de GroundHog. "Esta visión nos da un sentido de propósito y un impulso para innovar y proporcionar tecnologías de vanguardia diseñadas y desarrolladas en el área de la bahía de San Francisco y aplicarlas en el sector minero. Por ejemplo, GroundHog es la primera y única empresa que proporciona una solución de red punto a punto para extender la cobertura WiFi en el frente de trabajo, por lo que los supervisores y los operadores de la Sala de Control reciben actualizaciones casi en tiempo real sobre la actividad minera"Las minas subterráneas, históricamente, son como cajas negras. Los sistemas digitales de control de intervalos cortos, como GroundHog SIC, combinados con la gestión de flotas y el seguimiento de ubicación en tiempo real, ayudan a los gerentes de minas, superintendentes y supervisores a quitar la proverbial "lid" de la caja negra para que las salas de control puedan supervisar y modificar actividades de forma proactiva en tiempo real dentro de un turno para mantener la máxima productividad minera, de forma segura."En la nueva actualización, nos hemos centrado en mejorar la experiencia general para el operador de sala de control / despachador y hemos añadido vistas de estilo Kan-ban para que los supervisores las usen cuando usan su tableta en la mina", dice Chanakya Rachakonda, Gerente de Producto de GroundHog. "La interfaz mejorada permite a OpsCenter estar siempre al tanto de los objetivos de los turnos, el estado actual de la producción, la disponibilidad de recursos, las paradas y los retrasos, la varianza al plan y toda la información relevante para tomar decisiones operativas basadas en datos y comunicar sin problemas esos cambios en el plan a los supervisores y operadores que trabajan en toda la mina""A diferencia de otros proveedores de sistemas de gestión de flotas de la vieja escuela, tenemos un enfoque extremo en hacer la vida de nuestros usuarios más fácil y segura", dice Krishna Kunam, CTO de GroundHog. "Por lo tanto, lo que verá con esta nueva actualización es el resultado de más de 600 horas hablando con nuestros usuarios finales a través de consejos de usuarios, paseos y grabaciones de vídeo para ajustar los diseños de interacción para que sea más fácil y más productivo para el minero en el frente"Aquí están algunos de los módulos que han recibido las actualizaciones importantes:GroundHog OpsCenter:● Importación mejorada del plan de minas a largo plazo, incluido el soporte para el nuevo software de planificación● Programador de intervalos cortos mejorado para crear automáticamente nuevas tareas para tareas parcialmente completadas en un turno● Registros de cambios mejorados● Notificaciones mejoradas para solicitudes de reabastecimiento● Estado mejorado de la dirección y gestión de materialesAplicación GroundHog Supervisor:● Estado de equipamiento y ubicación de estilo Kan-Ban● Los supervisores ahora pueden crear y enviar tareas a operadores● Los supervisores ahora pueden revisar y cerrar sesión en los registros de turnosAplicación GroundHog Line-Out TV:● Los supervisores ahora podrán ejecutar reuniones de Line-Out desde un televisor● Cada minero ahora conocerá su primera tarea, y la ubicación del equipo● Cada minero ahora conocerá el estado actual del cambio en todo momento a través de una pantalla de televisión en lugares visitados con frecuenciaInformes de GroundHog:● Informes de PowerBI precompilados disponibles bajo demanda● Informes mejorados dentro de GroundHog para disponibilidad/utilización, efectividad del operador, longitud de cambio efectiva, informes de movimiento de materiales, etc.Redes punto a punto GroundHog:● Infraestructura P2P rediseñada para acelerar el descubrimiento en 10x● Infraestructura de sincronización de datos P2P rediseñada para acelerar el intercambio de datos en 3 veces, por lo que la mayoría de los intercambios de datos se producen en 25 segundos, mucho menos que el tiempo que tarda un cargador en cargar un camión de transporte• Asignación automática de tareas basada en datos de acceso incorrecto y entrenamiento de tareas al inicio del turno."Dado nuestro enfoque en las minas subterráneas, Peer-to-Peer Networking es un diferenciador clave en nuestra oferta de productos para permitir que los datos se capturen y envíen a los mineros que trabajan en zonas oscuras de WiFi, fácilmente. Hemos mejorado los algoritmos que utilizamos para optimizar los tamaños de datos y la relevancia de los datos", dice Ajay Koppisetty, Arquitecto de plataformas. "También hemos mejorado nuestro motor de reglas inteligentes para agilizar y asignar automáticamente el trabajo a los operadores al comienzo de un turno para aliviar la carga para el personal de la Sala de Control y los Supervisores"GroundHog sigue haciendo hincapié en la habilitación de decisiones basadas en datos con cada actualización. Asegurar que GroundHog sigue siendo la mejor opción para las minas y canteras que quieren impulsar no sólo la producción, sino también la seguridad."Estamos muy entusiasmados con las nuevas actualizaciones", dijo Satish. Más información en www.groundhogApps.com/groundHog Contacto de prensa:Bradley Leonard: bleonard@groundhogApps.comContacto de ventas:Cesar Benavides: cesar.benavides@connectmine.comPenmetsa satish: satish.penmetsa@groundhogApps.com

GroundHog Short Interval Control and Fleet Management for Underground Mines

