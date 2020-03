Matagaluega Soifua Maloloina Fa’ama’i Korona-19 Surveillance Update 14/03/2020:

SAMOA, March 14 - Ua iai fa’amatalaga sese ua fa’asalalau i luga o upega tafailagi (facebook) e faapea ua iai le tagata ua a’afia i le Korona-19 i Samoa

E le’o iai ni fa’amaumauga maumautu e fa’amaonia ai lenei fa’amatalaga, ma o su’esu’ega o lo’o fa’atino e le o iai se tasi ua a’afia i totonu o Samoa.

Ua tu’ua’i seseina ma ua a’afia ai lagona o se tasi o aiga o lo’o taofia la latou tagata i le falema’i. E lagona le fa’anoanoa o le Matagaluega o le Soifua Maloloina ona o nei tu’uaiga sese ma le le fa’avaea, ua avea ma auala e tusitusilima ma fa’ailoga tagata ai nisi o le atunu’u i si nei aiga.

E fautuaina malosi le mamalu o le atunu’u, ua na’o le Malo ma le Matagaluega o le Soifua Maloloina e avatu ai fa’amatalaga sa’o ma le ato’atoa, aua le mata’ituina o le gasologa o lo’o iai lenei le fa’ama’i i le lalolagi ma Samoa nei.

I le taimi nei e le o iai se tagata ua a’afia i le fa’ama’i o le Korona-19 i Samoa (COVID-19), talu ona pepesi le fa’ama’i i Saina (Wuhan) 31/12/2019.

● I le Pasefika, ua 156 tagātānu’u i Ausetalia, to’atasi (1) le tagātānu’u i Tahiti, ma le 5 i Niusila ua fa’amaonia ua a’afia i le fa’ama’i o le Korona-19. Ua ripotia mai foi e Hawaii e to’alua (2) ua fa’amaonia ua a’afia i le fa’ama’i o le Korona-19.

I le Pasefika, e to’atolu (3) tagātānu’u o Ausetalia ua ripotia mai ua maliliu i le fa’ama’i o le Korona-19.

O le tagātānu’u o Toga e to’atasi sa masalomia ua a’afia i le Korona-19 ua lē fa’amaonia e tusa ai ma su’esu’ega sa fa’atino.

O tagātānu’u o Fiti e to’afa sa masalomia ua a’afia i le Korona-19 ua lē fa’amaonia e tusa ai ma su’esu’ega sa fa’atino.

O tagātānu’u o Marshall Islands e to’atasi sa masalomia ua a’afia i le Korona-19 ua lē fa’amaonia e tusa ai ma su’esu’ega sa fa’atino.

O tagātānu’u o Palau e to’atasi sa masalomia ua a’afia i le Korona-19 ua lē fa’amaonia e tusa ai ma su’esu’ega sa fa’atino. O LO’O FA’AAUAU PEA PUIPUIGA A LE MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA I LE MALAE VA’ALELE MA LE UAFU FAAVA-O-MALO , FA’ATASI AI MA FUAFUAGA A FALEMA’I TA’ITASI PE AFAI E A’AFIA SE TAGATA. Puipuiga mai le Fa’amai o le Korona-19: E taua le fufulu mamā o lima i taimi uma, fa’aaoga se fasimoli po’o se vaila’au fufulu lima ma vai mamā,

Taumamao mai tagata o lo’o maua i auga masani o le fulū (fiva, tale pe mafatua)

Afai ua e ma’i vave va’ai se foma’i

Silasila i le upega tafailagi a le Malo o Samoa faapea le Matagaluega o le Soifua Maloloina mo suiga o fa’amatalaga mo femālāga ‘iga fa’apea ma puipuiga.

Taumamao mai nofoaga faitele ma vaega e tumutumu ai tagata FB: @samoagovt @publichealthsamoa Coronavirus 24-hour Call Centre: #21183, #21176, #21173, #22914, #22241, #24402 Ministry of Health Website: www.health.gov.ws

