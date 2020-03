FOLASAGA A LE KOVANA O LE FALETUPE TUTOTONU I LE TULAGA O LE TAMAOAIGA O SAMOA I LE FAAIUGA O IANUARI 2020 ILE MAEA AI OLE ULUAI 7 MASINA OLE TAUSAGA FAALETUPE 2019/2020

SAMOA, March 12 - Folasaga a le Kovana Faletupe Tutotonu – Maiava Atalina Ainuu Enari ile Komiti o Atinae Tetele a le Kapeneta; 12 Mati 2020 Faafetai mo le avanoa. Lau Afioga i le Taitaifono ma le mamalu o le fonotaga. Maiava Atalina Ainuu Enari O le auiliiliga o le tulaga o le tamaoaiga i le uluai 7 masina o le tausaga faaletupe 2019/20 e faagata mai ia Ianuari 2020, o lena ua taulimaina ae o le aotelega i tulaga o faiga faavae ma lona aafiaga o le a taumafai atu i ai. A silasila ane i le lipoti, o faamaumauga lata mai o le GDP o loo iai nei e faagata mai ia Setema 2019. O lona uiga e le i mautu mai faamaumauga o le kuata mulimuli o le 2019 e iloa tonu ai le aafiaga o le misela I luga o le tamaoaiga. Pau le mea mautinoa i le matau, ua telegese (slow down) le tulaga tau gaioiga o le tamaoaiga (economic activity) mai i le kuata mulimuli o le 2019 ma sosolo atu ia Ianuari. O le fuafaatatau (estimate) le aafiaga o le misela pe tusa ma le 1.5% o le GDP. E lei mapu ane (recover) le aafiaga o le tamaoaiga i le misela ae alia’e mai loa le coronavirus lea ua aafia uma ai le lalolagi (global pandemic) I se saoasaoa ma le tele (scale and speed) e lei fetaiai ma le lalolagi muamua (never encountered before)….ma faapena ai ona faaumiumi ai le le mautonu (uncertainty) i le agai i luma o le tamaoaiga o Samoa (prolonged economic disruptions). Talu ai faiga faavae ua fausia nei ina ia mautinoa le maualuga o le puipuiga o Samoa mai lenei faamai matautia, ua faapena ona aafia ai ma isi itu tino o le tamaoaiga e pei o tagata tafafao maimoa mai fafo. E faatoa maua se ata atoa o le aafiaga o le tamaoaiga ona o le misela ma le corona virus pe afai e mautu mai faamaumauga o Ianuari ma Fepuari. Peitai o faamatalaga ma faamaumauga o loo iai I le taimi nei e agai lava i le telegese o le faa-gaioiga o vaega o le tamaoaiga aafia (economic activity) ona o nei luitau tau soifua maloloina. E tusa ai ma le iloiloga o le tamaoaiga e le IMF Article IV lea sa faatinoina ia Fepuari 2020, sa latou taua ai o le a faaititia le faatupulaia o le tamaoaiga mai I le 3.5% lea sa ausia I le 2018/19 I le 3% I le tausaga faaletupe lenei 2019/20. Ae a faapea a tulai mai loa le moni atugaluga ogaoga nei (downside risks) o lona uiga e ono pa’u atili le faatupulaia le tamaoaga e tusa ma le 2%. E ui i nei iloiloga taumamate e tusa ma le silasila mamao i se pa’u maualalo e ono oo iai le tamaoaiga – pe a fua i le tele o aafiaga I totonu aemaise fafo atu o Samoa, o lea lava o loo I luga lava le tamaoaiga (projected growth) I le fua faaopopo ae le o le toese (its still a positive growth, not negative) ma e atagia mai ai le logosaia o luitau eseese o feagai ma le atunuu e le gata I totonu o Samoa aemaise fafo atu o Samoa (resilience). O le aofai o tupe faaleoleo/faaagaga i le faaiuga o Ianuari 2020 sa tulai mai I le $511 miliona, o loo mafai ona faatauina mai ai oloa faaulufaleina mai fafo mo se vaitaimi e tusa ma le 6.6 masina pei ona faamauina ia Ianuari 2020. E ui o lea e gafataulimaina i le taimi nei ae o loo vulnerable lava Samoa i suiga o le tau ma aafiaga mai fafo atu o le atunuu e tatau ai ona faasoa lelei ma prioritise le faaogaina o tatou tupe faaleoleo o iai nei. (However, we continue to believe that Samoa will show resilience even if the country has to experience negative shocks…) Ia ao lena o loo auiliili atu i le lipoti ua tauaaoina nei tulaga uma faatasi ai ma fautuaga a le Faletupe Tutotonu mo le silafia e le mamalu o le Komiti.

