GCSRF罗绮萍受邀参加联合国第六十四届妇女地位委员会(CSW64)大会

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, March 11, 2020 / EINPresswire.com / --联合国妇女地位委员会第六十四次会议( CSW64 )于3月9日在美国纽约联合国总部开幕,全球企业社会责任基金会( GCSRF )大中华执行董事 罗绮萍 (LAW Yee Ping)代表基金会出席了当次会议,她并受邀出席了联合国妇女署举办的“国际三八妇女节纪念活动”。2020年是通过《北京宣言和行动纲领》的二十五周年纪念,也是《2030年可持续发展议程》的五年里程碑,因此,2020年对于加快实现性别平等以及在全球范围内增强所有妇女和女童的权能至关重要。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António GUTERRES)出席当次会议并发表开幕致辞。本届会议的重点是审查和评估《北京宣⾔和⾏动纲要》的执⾏情况以及联合国大会第23届特别会议的成果,评估内容包括当前影响《北京宣言》实施的因素、实现性别平等和增强妇女权能的进程,及妇女对充分达成《2030年可持续发展议程》做出的贡献等重要事宜。罗绮萍于3月5日抵达纽约联合国总部,于3月6日参加联合国举办的“国际三八妇女节纪念活动”,由于新冠肺炎导致的全球旅游限制,罗绮萍女士成为大会上极少数来自中国的参会代表。古特雷斯在国际妇女节纪念活动中发表致辞,他强调:“性别平等是重新定义和变革权力配置的手段,使所有人都能受益。现在不应继续试图改变妇女,而应着手改变阻碍妇女发挥潜力的制度和权力失衡。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯国际妇女节致辞视频(来源:联合国官方)

