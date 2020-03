童睿国际连线20万智慧妈妈 远程传授科学育儿宝典

MomWise 3.8 MOOC MomWise 3.8 MOOC-1 MomWise 3.8 MOOC-2

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, March 9, 2020 / EINPresswire.com / --三月八日国际妇女节,超过20万中国学员透过慕课(MOOC)系统,连线中美三位具有丰富国际经验及视野的 女性专家 ,了解影响全球妇女的最新政策、学习科学育儿宝典。本次万人慕课由美国童睿国际( ChildWise International LLC )及北京新界教育科技合办。国际早期教育研究院执行院长兼美国CDA儿童发展专家刘彦英出任主讲嘉宾,全球企业社会责任基金会主席兼童睿国际创始人&CEO赵兢、童睿国际CSO及诺贝尔早期教育总经理罗绮萍作为特别嘉宾出席,并就育儿主题分享各自心得。童睿国际是美国职业认证委员会在大中华唯一的儿童发展导师(CDA)课程开发及提供者,为中国职业教育及家长教育提供0-6岁科学育儿宝典;北京新界教育科技为慕课领先科技企业,自主开发室联网(IoX)系统,为本次万人慕课技术支持。特别鸣谢世界妇女组织(WWC)、智慧树、母婴圈、艾儿思国际、知家&ZMO、北京市家庭建设促进会、武汉童府妈妈学社等战略合作伙伴的支持。正在纽约联合国总部参加国际妇女节大会及64次妇女地位委员会大会(CSW64)的罗绮萍,分享了联合国秘书长古特雷斯提出的“全球范围妇女最关心的五件大事”,包括优化政府代表、建立包容性经济、弥合数字鸿沟、解决冲突、气候危机。罗绮萍指出,通过她对中国 “ 智慧妈妈 ”最关心的新政策调研,家长培训已进入政策阶段。根据北京市新出台政策,截至2025年,80%的0-3岁孩子家庭,至少要接受六节科学育儿的培训;根据四川省最新政策,新区每千人就要有10个托位。刘彦英分享了三招育儿基本功,帮助各位智慧妈妈智慧育儿,包括“吃透”定义—建立积极有效的亲子关系;认识孩子的成长发展规律—建立紧密亲子关系的基础;学会观察—建立亲密亲子关系的基本实用方法等。她并以“爸爸工作繁忙,却每天坚持为孩子掖被角”为例,讲述从细节处建立亲子关系,受到听众的广泛好评。来自芝加哥的赵兢,与国际妇女节特别有缘,国际劳动妇女节(International Working Women’s Day),正是1909年3月8日起源自芝加哥。赵兢介绍了童睿国际的源起和使命,本次主题是“战役”智慧妈妈,是童睿国际在中国与各方合作推动0-6岁科学育儿的职业培训及家长培训项目之一,旨在致敬中国教育行业在新冠状肺炎肆虐的大环境下“停课不停学”。她并推介1997年的意大利电影《美丽人生》,电影内的爸爸把集中营内的生活比作”躲猫猫游戏“,让孩子远离恐惧,在极度恶劣的环境中,仍然不会错过爱和美丽。此外,刘彦英老师针对学员提出的疑问表示,她不建议0-3岁孩子过多使用电子产品,5岁之前也应该少看电视,避免影响孩子的大脑发展,且单向传输概念的电子产品缺少真正的互动。针对隔辈带娃的疑问,她表示,从科学角度来说,0-3岁最重要的是要有长期固定的陪伴和照顾者,这方面爷爷奶奶/姥姥姥爷协助带孩子其实是大好事,关键是中国两代人之间的差距非常大,如何处理矛盾,就可以用上讲课的三招。最后,三位嘉宾对武汉、湖北以至中国及各个受疫情影响国家的妈妈及家长致以问候。童睿国际、全球企业责任基金会与世界妇女组织(WWO)合作,在三八妇女节推动“点燃爱的心灯,让生命安心”公益倡议。WWO总干事安格拉·罗阁下说:“在3月8日这个特殊的日子,世界妇女组织愿女性的力量成为文明的引领者,时尚的践行者,爱心的传播者,快乐的分享者,生活的贴心者!”



