Saunoaga Autu a le Susuga Tuilaepa Dr. Sailele Malielegaoi Palemia o Samoa “Mo le tatalaina o le Poloketi o le si’itia o oloa gaosia mai faátoaga ma faigafaiva ma le faáleleia o avanoa mo le maketiina o nei oloa (Samoa Agriculture and Fisheries…

SAMOA, March 6 - Lau Susuga i le Taítaí o le Sauniga Afioga i Minisita o le Kapeneta Afioga i Minisita Lagolago Afioga i Sui Mamalu o le Palemene Sui o Malo ma tatou Paága mai Fafo Faáuluuluga o Matagaluega a le Malo ma Faálapotopotoga Tumaoti Ma le Paia ma le Mamalu o Samoa ua potopoto O lea ua uma ona mua mea i Matāutusā e pei o le tala ia Moaúla, ma faáfoí lapalapa o mālō i Fogaá ‘auā le Atua ma lona agalelei. E moni lava o ni lavasiga ma fuafuaga i le tōfā ma se taumafaiga a le Malo ma ana paágā fava-o-malo, aó fōlauga a le sōama, e failā tū i le ama i le pule a le Silisiliése. Ae faáfetai o lenei ua aé ma le mālō, ua o tatou fetaiaí i nuú ao ae le o nuú po. O le asō, o lea ua poto moli i le futiafu e tasi ma ua tatou laufesilafa’i i le Apita o Pisaga nei, aua le faámoemoe o le Malo e tauala atu i le Matagaluega o Faátoaga ma Faigafaiva e pei ona lausilafia. O paia ma mamalu o Salafai aua le nofo a Puleono, o lea ua utu mai i Malaefatu nei, o tua o Fuifatu, o le malae e popo iai upu aua le paia o Tiá ma le Aiga Sā Luamanuvae ma lā lāua tama faápea i laua matua. E susū ai Suá ma le Aiga, susū le Malelega a Malietoa. Aó se alalafaga aua le nofoāituaiga i le Falefia ma le Falesalafai. O outou sā ma faigā o le a taóto lava aó se alaoó, e le toe sōlia pe tanumia, e tumau e oó i le faávavau. O le ‘auga o lenei aso ma le faámoemoe pei ona o tatou potopoto mai ai, auā le tatalaina o le polokalame fesoasoani e auala mai i le polōketi, ‘O le siítia o oloa gaosia mai faátoaga ma faigafaiva, ma le faáleleia o avanoa mo le maketiina o nei oloa, poó le ‘Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing Project’ (SAFPROM). O lenei polōketi o loó galulue faátasi ai le Malo o Samoa, Faletupe o le Lalolagi (World Bank), faápea le International Fund for Agricultural Development (IFAD). Ua maeá foí ona faátinoina le sainigā feagaiga a pāága nei e tolu i le masina o Oketopa 2019, ma o le asō ua o tatou molimauina ai le fa’ailoa ma le tatalaina aloaia o lenei polokalame e fesoasoani ai i le loaloa o le aufaifa’atoaga ma le autautai aemaise ai o fa’alapotopotoga i totonu o le atunuu. O lenei polōketi ua o gatasi lava ma manulauti mo le atina’e o Samoa ma ua mafai ona so’oso’otaua’u ai ma pāága faávā-o-malō i le atina’eina o le ivitū o Samoa i ana fa’ato’aga ma atina’e o faigafaiva e pei ona molimauina i le asō. O lenei polōketi e tusa lona tau aofa’i ma le $23.55 miliona tala Amerika. O loó fuafua e 5 tausaga o le a faátinoina ai i lalo o le taítaíga a le Matagaluega o Tupe ma le Matagaluega o Faátoaga ma Faigafaiva. O le naunautaíga foí lea a le tatou Malo o loó iai ina ia siítia le tulaga o le tupe maua a o tatou tagata mai le atinaéina o faátoaga ma siítia oloa auina atu i fafo mai faátoaga ma faigafaiva. E lē gata i lea, ia avea foí nei faámanuiaga ma auala e fesoasoani ai i le faálauiloaina o le taumafa i meaai paleni mo le soifua maloloina (nutrition) ma maua ai avanoa faigaluega e ala i le faátinoina o atinaé tau faátoaga ma faigafaiva. O loó laualuga ai i nei vaega uma le ausia ai lea e Samoa o nisi o Atinaé Gafataulimaina (SDGs) a Malo Aufaátasi o le Lalolagi, ae faápea foí le Taiala mo le Atinaé o Samoa i lona Vaega Faámuamua pei ona iai le Pulea Lelei o le Tamaoaiga e ala i le taunuuga moómia, e aofia ai le siítia tulaga o atinaé o faátoaga ma faigafaiva ma le siítia o oloa faátauina atu i atunuú i fafo. O le autu moni lava o le polokalame o le ‘Siítia lea o oloa mai faátoaga ma faigafaiva, ma faáleleia atili avanoa mo le maketiina o nei oloa i Samoa nei ma fafo atu. O le a fesoasoani foí i le mataítūina lelei o punaoa faálenatura ma le siósiómaga i taimi o faálavelave faáfuaseí ma faálavelave faálēnatura’. O se tasi o vaega taua o lenei polōketi o le atinaéina lea o le itū tau faátoaga ma faigafaiva ina ia avea ma alā tupe maua mo le mamalu o le atunuú, aemaise o le siítia ai o le tamāoaiga o Samoa atoa. E le gata i le tulaga o tupe maua, ae ia maua ai foí ma le avanoa e aótauina ai o tatou tagata, i auala ma metotia talafeagai e faáaogaina mo le malu puipuia o le siósiómaga ma teteé atu ai i suiga o le tau o loó iai nei. O nisi o galuega faátino i totonu o lenei polōketi e aofia ai vaega nei: Faaleleia o Atinaé Tetele e ono fesoasoani i le faáleleia o galuega tau faátoaga ma faigafaiva; Faátinoina le faáleleia o auala gālue mo nisi o afioaga o Savaii o le a iloiloina ma filifilia e le komiti faátonu mo le poloketi; Fausiaina o se fale suésué faátasi ai ma sona ofisa mo le Matagaluega i Savaii; Fausiaina o se fale mo le fuaina ma le faápepaina o oloa (packhouse) tau faátoaga ma faigafaiva mo Savaii; ma le, Tuúina atu o le fesoasoani talafeagai mo faifaátoaga ma faifaiva tau amata ma māáleále tulaga o loó iai e pei o le lē mautū o se fuafuaga mo se pisinisi (business plan), ma moómia aóaóga mo le faáleleia o le atinaé. O le Anavatau a le Malo o loó iai e faápea, “O le mea e lelei mo Upolu e lelei foí lea mo Savaií”, o le ala foí lea o le tele lava o galuega faátino ma faámanuiaga o lenei polōketi, o le a faátinoina i Salafai nei, ina ia mautinoa o loó o gatasi lava fuafuaga alualu mamao ua maeá ona tapenaina a le Malo ma ana galuega faátino. Ua maeá foí ona faátaátia mai alafua ma galuega faátino o le poloketi mo le motu o Upolu, pei ona iai le fausiaina o le vaega lua (phase 2) o le Fale Fasi Manu poó le Static Slaughter Unit i Upolu. Mo le silafia, o lenei galuega sa fausiaina lona vaega muamua (phase 1) i lalo o le polōketi o le SACEP lea sa faátupeina mai foí e le Faletupe o le Lalolagi ma fa’amae’aina i le tausaga 2018. O le a mafai foí ona toe maua ai avanoa mo le Polokalame Fesoasoani mo Faifaátoaga ma Faifaiva poó le Matching Grants Programme lea foí sa faátinoina i lalo o le SACEP ma o le a ūnaía ma faamalosia ai le auai o le itūpā o tinā ma tupulaga talavou. Ua au tausagā o taumafai le tatou Malo ina ia faáleleia le atinaé o faátoaga ma faigafaiva mo Samoa, ma faámalosia le atinaéina o pisinisi mo tupe maua mai nei atinaé. O le ala foí lea o le taumafai pea o le tatou Malo ina ia faáauau pea ina ia siitia pea le tamaoaiga o Samoa. Ae pagā lava lea, e ui lava i se naunautaíga a lo tatou Malo e ala i nei polōketi tetele ma ona faámanuiaga, ae a lē faáaogaina tatau e o tatou tagata nei avanoa lē ‘au maua, e leai foí sona taunuúga lelei. O avanoa nei e tatau ona silasila totoá iai le oe le faifaátoaga ma le faifaiva, ina ia siítia ai le tulaga o atinaé o loó iai, ina ia maua avanoa e faátau atu ai fua o faáeleeleaga i Samoa nei ma atunuú i fafo. E moni o nei faámanuiaga e mo naó sina taimi puúpuú, ae a faáaogaina tatau, o le a mafai ai ona avea ma auala e faáauau ai pea atina’e ma siítia ai lo tatou tamāoaiga. O loó maitau atu foí o loó iai sui o tupulaga talavou o loó tatou faátasi ai i lenei faámoemoe, o se fautuaga mo outou uma le malosi o lo tatou atunuú, ia faáaoga tatau nei avanoa ina ia maua ai faámanuiaga mo outou aemaise o le tausiga o aiga, nuú ma ekalesia. O lo tatou tiute faifaátasi ina ai siítia tulaga o loó iai nei atinaé tau faátoaga ma faigafaiva, saga maua ai pea avanoa faigaluega, faáitiitia o oloa o loó auina mai atunuú mamao ae ia siítia a tatou oloa faátau atu i atunuú i fafo. E leai lava se isi tagata e mafai ona faátinoina lenei suiga seí vagana ai outou le tupulaga talavou, o se lu’í foi lea mo outou ina ia faáaogaina lelei nei avanoa aua so outou lumanaí manuia. O le aso foi lenei tatou te faámanatu faátasi ai ma faátāuaina le taumafa paleni. O le mea mautinoa lava mo Samoa, e le o le ‘uti’uti o taumafa le faáfitauli, ae o le faátāuaina o le taumafa paleni. O ia foí taumafaiga o loó faipaága ai le Matagaluega o Faátoaga ma Faigafaiva, Matagaluega o le Soifua Maloloina, Matagaluega o Aoga Taáloga ma Aganuú, ma le Matagaluega o Tina ma Tamaitaí Atina’e o Nu’u ma Aga Feso’ota’i, ina ia ausia fa’anaunauta’iga o polokalame ma manulauti a le Malo. E maualuga pea le taofi, o le taumafa paleni e maua le soifua manuia, fiafia, atamamai ma tofu sao uma le mamalu o le atunuú i ona atinaé eseese. Avea ai lenei avanoa e faáfetaia ai le fesoasoani mai o a tatou paága fa’avāomalō aemaise o le lagolagosua o loó tuúina mai aua le atinaéina o a tatou faátoaga ma faigafaiva. O lea e faámanuia atu ai i le potopoto ua aofia aemaise o i latou o le a agavaá mo lenei polōketi ina ia fua mai i ona fua lelei, ma ia avea ma faamanuiaga mo Samoa atoa. Ma ua tatala aloa’ia nei le poloketi o le si’itia o oloa gaosia mai faátoaga ma faigafaiva ma le faáleleia o avanoa mo le maketiina o nei oloa. FAAFETAI, SOIFUA!

