RBC et Riipen se préparent à lancer la seconde phase de leur partenariat

TORONTO, ONTARIO, CANADA, March 4, 2020 /EINPresswire.com/ -- En octobre 2019, Objectif avenir RBC s'est associé à Riipen (la plus grande plateforme nord-américaine d'apprentissage expérientiel par projet), pour permettre à 33 organismes de bienfaisance et partenaires à but non lucratif et à 14 établissements d'enseignement supérieur d'accéder à la plateforme Riipen.

Ce partenariat a généré depuis sa création plus de 1 500 expériences pour les étudiant.e.s et est en bonne voie pour en offrir plus de 4 000 d'ici la fin du projet pilote. "Les premières réactions des partenaires universitaires, des étudiant.e.s et des organisations caritatives ont été phénoménales. Nous avons toujours su que la création d'écosystèmes était le meilleur moyen de nous assurer que nous pourrions étendre les expériences d'intégration au travail à tou.tes.s les étudiant.e.s du Canada. Avec le soutien de RBC, nous sommes impatients de lancer la second phase et d'aider encore plus d'étudiant.e.s à accéder à des expériences de qualité significatives sur notre plateforme", déclare Dana Stephenson, fondateur et directeur général de Riipen.

Scott Veenvilet, coordonnateur de la recherche et de l'innovation et professeur à la School of Language and Liberal Studies du Fanshawe College, déclare : "Riipen a été un grand atout qui m'a aidé à entrer en contact avec des groupes avec lesquels je n'avais jamais été en contact auparavant. Riipen a facilité la tâche parfois difficile de relier les besoins des organisations externes aux objectifs de notre programme et, par conséquent, les étudiant.e.s en recherche et évaluation de Fanshawe de cette année auront un impact positif sur plusieurs projets du monde réel".

Le principal objectif du partenariat entre Objectif Avenir RBC et Riipen a été de permettre aux étudiant.e.s d'accéder à des expériences qui les préparent à l'avenir du travail. Un étudiant de l'Université Simon Fraser a dit ceci à propos de son expérience Riipen : "Cette expérience m'a ouvert les yeux sur le travail réel qui se fait dans le monde professionnel et sur la façon dont différentes pièces et personnes doivent se réunir pour atteindre un objectif commun. Elle m'a également exposé à la dynamique d'une relation avec les personnes qui détiennent le pouvoir de décision dans une entreprise et à la manière dont la chaîne de commandement fonctionne".

Objectif avenir RBC et Riipen cherchent maintenant à aider davantage d'établissements d'enseignement supérieur à développer leurs programmes d'apprentissage intégré au travail. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire ici pour recevoir des informations à l'ouverture de notre future phase.



À propos de Riipen

Riipen permet aux entreprises de collaborer avec les étudiant.e.s de l'enseignement supérieur sur des défis réels en temps réel, directement intégrés aux cours. À ce jour, Riipen a permis à 40 000 étudiant.e.s de plus de 150 établissements postsecondaires de participer à 1,5 million d'heures d'apprentissage appliqué avec 5 000 entreprises. Leur mission est d'aider les étudiant.e.s de tous les horizons et de toutes les régions du monde à améliorer leurs compétences, à clarifier leur carrière, à se constituer un réseau et à trouver des emplois qu'ils aiment.

Pour en savoir plus sur Riipen et sur la façon dont vous pouvez vous engager dans l'apprentissage expérientiel intégré au travail, veuillez communiquer avec l'équipe ou visiter leur site Web.

