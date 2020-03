Украинский фотограф Артем Шестаков вышел на пески Майами-Бич

Майами, Флорида, Соединенные Штаты Америки, March 3, 2020 / EINPresswire.com / -- Украинский фотограф Артем Шестаков отправился на пески Майами-Бич, чтобы сфотографировать самых красивых моделей мира на турнире по волейболу Bang Model VolleyballВ преддверии Дня президентов собрались толпы людей, которые наблюдали за тем, как красивые модели выступают, скачут и ныряют прямо на пляже в надежде получить трофей чемпионата и похвастаться правами в течение год. Соревнование в битве состоит из круглого формата, в котором команды соревнуются друг с другом, что в итоге приводит к победе. Команды соревнуются за уникальную благотворительную поездку мирового посла в Гаити вместе с Фондом Джека Брюера.Артем Шестаков говорит: «Это было мое первое мероприятие здесь, в Майами. Я замечательно провел время. Обычно я нахожусь в центре пустыни, фотографируя ландшафт, так что это был совершенно другой опыт для меня. Я очень рад быть частью этого удивительного турнира, и я уже с нетерпением жду следующего. "За последние 10 лет Model Volleyball захватил Майами-Бич и подарил всем новый опыт. Что еще более важно, это дало Майами хороший повод выйти на улицу и насладиться тем, что он может предложить.В турнире, который всегда бесплатен и открыт для публики всех возрастов, принимают участие лучшие модельные агентства каждого города, а также некоторые из лучших профессиональных волейболистов со всего мира, участвующие в совместном турнире по пляжному волейболу. Эти ведущие агентства включают Next, CGM, Elite, MC2, Mega, Front, BMG Runways, 2BC, K2, DAS & Dorothy Combs.В итоге "The Industry Miami" взяла приз.Среди заслуживающих внимания гостей были Дуэйн Уэйд, Шанель Иман, Джеймс Марсден, Джейми Фокс, Роб Гронковски, Джефф Стултс, Седрик Жерве, Омар Миллер, Седрик Развлекатель, Хасан Уайтсайд, Рохан Марли, Андреа Денвер, Река Випери, Кельвин Кляйн и Реджи Буш, наряду с выступлениями Джейми Фокса, DNCE и Трэвиса Скотта.



