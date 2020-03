Артем Шестаков: Самый известный тревел фотограф Украины - VTV America

Майами, Флорида, Соединенные Штаты Америки, March 3, 2020 / EINPresswire.com / -- Артем Шестаков стал известен благодаря своей пейзажной фотографией. Артем Шестаков - 27-летний украинец, сейчас живет в Майами, фотограф-самоучка. Его путешествия по миру помогли ему развить глубокую страсть к пейзажам и пустыне.С его любимым предметом на сегодняшний день являются горы, пустыни и та способность захватывать чистую, естественную красоту. Фотографическое путешествие Артема началось в 2013 году, когда его потребность в приключениях стала его движущей силой и жизненным стремлением запечатлеть настроение и характер самых удивительных мест мира.Артем, как один из самых влиятельных международных фотографов в Интернете, аудитория которого насчитывает более миллиона человек со всего мира, помогла создать и продолжает поддерживать и проводить различные маркетинговые кампании в социальных сетях для ряда крупнейших компаний и направлений в мире, включая Turkish Airline, Aeroflot, Sixt Mongolia, Renaissance , Ferrari , Land Rover , TUI, The Ritz-Carlton , Radisson Blu, Melia hotel, Hilton и W hotel.Фотографии Артема включают некоторые из самых красивых, живописных и закрытых мест в мире, включая Бразилию, где Артем побывал в более чем 10 различных штатах. Монголия, где он проехал более десяти тысяч километров за месяц, чтобы найти и обнаружить некоторые самые великолепные места.Артем путешествовал по Азии чуть более 2 лет, посетив Казахстан, Монголию, Пакистан и Иран. Артем побывал в Украине, России, Белоруссии, Польше, Словакии, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландах, Исландии, Турции, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Китае, Марокко, Тунисе, Бразилии, Панаме, Мексике, Монголии, Пакистане, Иран, Казахстане и США.Артем Шестаков теперь представлен эксклюзивно в Tranter-Sinni Gallery в Майами, штат Флорида, и с нетерпением ждет возможности представить свои годы фотографических работ на арт-рынке.



