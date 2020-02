Twitter · LinkedIn Share on Facebook

SEOUL, SEOUL, SOUTH KOREAN, February 28, 2020 / EINPresswire.com / -- Jubilee Ace는 회사의 리더들을 위한 트레이닝을 위해 글로벌 리더십 회사들과 함께 하고 있습니다(런던 - 24.02.20) Jubilee Ace는 팀 리더들의 트레이닝을 위해 글로벌 리더십 회사들과 함께 파트너십을 맺게 되어 기쁩니다. 이는 회사의 세계 시장 점유율이 급격히 증가하고 있으며 판매 수익을 높이기 위한 것입니다. Jubilee Ace는 제공된 교육으로 팀 리더들이 회사의 판매 수익을 높이기 위한 리더십 기술을 더 잘 갖추는데 도움이 되기를 바랍니다. Jubilee Ace는 비약적인 발전을 거듭하여 멀티 플랫폼 AQUA 차익 거래 시스템을 개발한 이후로 계속해서 성장하고 있습니다.Ace Quantum Universal Arbitrage로 알려진 AQUA는 하루 24 시간 연중 무휴로 운영되며 자동으로 100 % 거래를 하는 자동 중재 시스템입니다. AQUA는 전 세계적에서 이용 가능하며 최고의 차익 거래 조합을 스캔하고 공식화하여 위험도가 낮은 고성능 시스템을 만듭니다. 상품, 암호 화폐 및 스포츠의 세 가지 전문 분야에서 수익성 있는 거래 및 차익 거래 시나리오를 개발합니다. AQUA는 신속하고 효과적인 회사의 주력 자동 중재 시스템입니다. 전 세계 기업들로부터 많은 찬사를 받았으며 회사의 AQUA 차익 거래 시스템의 기능과 잠재력에 대한 증거입니다.Jubilee Ace는 회사 리더의 심의를 거쳐 GP Strategies 및 Franklin Covey와 같은 세계적 수준의 리더십 훈련 회사를 참여시켜 회사의 리더십 팀을 교육하기로 결정했습니다. 회사가 아시아 및 유럽 시장에서 전례없는 성장을 보이고 있기 때문입니다. 트레이닝 목표는 인재 개발, 리더십 관리, 영업 지원, 혁신 두뇌 집단 및 인사 성과 개선이 포함됩니다. 회사는 제공된 교육을 통해 각 국가 팀 리더가 관련 기술을 더 잘 갖추어 회사의 판매 수익을 효과적으로 높일 수 있기를 바랍니다.Jubilee Ace 경영진은 회사의 더 나은 성장을 위해 최선을 다하고 있으며 회사의 성장에 기여한 회원과 리더들에게 다시 한번 감사를 표하고 싶습니다. Jubilee Ace, 여러분이 세계의 에이스입니다.인터뷰 문의:Mansion Greenwood – 홍보 담당mansiongreenwood@mail.com



