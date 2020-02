Twitter · LinkedIn Share on Facebook

TOKYO, TOKYO, JAPAN, February 28, 2020 / EINPresswire.com / -- ジュビリーエース、グローバルリーダーシップ企業に働きかけて会社のリーダーを育成(ロンドン、2020年02月24日)ジュビリーエースが、チームリーダーを育成するために、グローバルリーダーシップ企業を引き付け、提携することを発表しました。これは、同社が世界的な市場シェアの急速な成長に気づいており、その売上高を増やしたいと考えているためです。ジュビリーエースは、このトレーニングにより、チームリーダーがリーダーシップスキルを身に付け、会社の売り上げが増加することを期待しています。同社が飛躍的に成長し、小さな始まりから長い道のりを経て、マルチプラットフォームAQUA裁定取引を開発しました。AQUA(別名Ace Quantum Universal Arbitrage)は、1日24時間、週7日間稼働し、トレードを100%自動的に実行する自動アービトライジングシステムです。そんなAQUAは世界中で展開され、最適な裁定取引の組み合わせをスキャンして策定し、低リスクで高性能なシステムを生み出しています。また、同社の3つの専門分野(商品、暗号通貨、スポーツ)全体で収益性の高いトレードと裁定のシナリオを作成します。AQUAは、同社の主力自動化・迅速かつ効果的な裁定システムです。世界中の企業からも広く称賛されており、同社のAQUA裁定取引システムの能力と可能性を証明しています。ジュビリーエースは、企業のリーダーによるいくつかの審議の後、GPストラテジーやフランクリン・コヴィー氏などの世界クラスのリーダーシップトレーニング企業に同社のリーダーシップチームをトレーニングしてもらうことを決定しました。これは、同社がアジアおよびヨーロッパ市場で前例のない成長を遂げているためです。トレーニングの対象分野には、人材開発、リーダーシップ管理、販売促進、イノベーションシンクタンク、および人間のパフォーマンス改善が含まれます。この対象を絞ったトレーニングを通じて、同社は、各国のチームリーダーに関連スキルを身に付け、会社の売り上げを効果的に向上させることを目的としています。ジュビリーエースは、経営陣が会社をより高いレベルに導くよう努めているため、あらゆる方法で会社の成長に貢献したメンバーとリーダーに改めて感謝しております。ジュビリーエース、ギャラクシーの中のエース。お問い合わせ:マンショング・リーンウッド、記者mansiongreenwood@mail.com



