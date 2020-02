L'UNIVERSITÀ AMERICANA DI ROMA NOMINA IL SUO NUOVO PRESIDENTE

Dr. Scott Sprenger Dr. Scott Sprenger, The American University of Rome The American University of Rome

La The American University of Rome (AUR) ha nominato il Dottor Scott Sprenger come suo nuovo Presidente.

ROME, ROME, ITALY, February 19, 2020 /EINPresswire.com/ -- La The American University of Rome (AUR) ha nominato il Dottor Scott Sprenger come suo nuovo Presidente. Sprenger si insedierà a partire dal 1 luglio 2020 e succederà al Dottor Richard Hodges, che ha concluso il suo mandato dopo piu’ di dieci anni nella posizione.

Il Presidente designato Sprenger è attualmente Dean del College of Arts & Humanities della Weber State University, a Ogden, Utah, ed è stato Provost della The American University of Paris, e Associate Dean del College of Humanities della Bringham Young University (BYU).

Nel corso della sua carriera, il Dottor Sprenger ha perseguito l’obbiettivo di ottimizzare l’esperienza formativa degli studenti, ampliare l’attività di ricerca accademica, e realizzare un modello educativo nelle liberal arts che portasse sbocchi concreti nel mondo del lavoro a livello globale. Sotto la sua guida, la Weber State University ha creato nuovi programmi di traduzione e localizzazione, ha sostenuto lo studio internazionale e i tirocini formativi, e ha favorito un incremento delle iscrizioni attraverso l'integrazione delle liberal arts con le nuove tecnologie nel campo del design, del cinema, dei media digitali e della produzione musicale. Alla The American University of Paris, il Dottor Sprenger è stato determinante nell'apertura di tre nuovi centri di ricerca interdisciplinari, mentre il suo progetto alla Brigham Young University, chiamato Humanities+, è stato definito da Inside Higher Ed. e dall'American Academy of Arts and Sciences come una delle iniziative più innovative nel campo delle libearl arts negli Stati Uniti.

Per selezionare il Dottor Sprenger, AUR ha intrapreso un'ampia ricerca internazionale attraverso una commissione, presieduta dal Trustee emerito Robert Krapf, che comprendeva un'ampia rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'università, stimati docenti e alumni, coadiuvati da un consulente esterno specializzato in selezioni a livello globale.

“La ricerca del Comitato di Selezione Presidenziale mirava alla selezione di un leader accademico di provata esperienza, un pensatore strategico con una storia di eccellenza nell'istruzione internazionale, che guidasse l'AUR e continuasse a rafforzare l'Università," ha detto Neil Boyden Tanner, Presidente ad interim del Consiglio di Amministrazione. "Siamo rimasti favorevolmente impressionati dai numerosi e validi candidati provenienti da tutto il mondo, ma il dottor Sprenger ha la comprovata esperienza di leader innovativo e strategico che stavamo cercando, oltre all'energia e alla visione che lo qualificano in modo unico per guidarci oltre il nostro 50° anno di vita, celebrato proprio quest'anno.”

Nell'accettare il nuovo ruolo, il Dottor Sprenger ha dichiarato:

"Non sarà facile lasciare la mia attuale posizione nello Utah, ma sono felice di aver ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di AUR l’onore di dirigere una delle più innovative università umanistiche di lingua inglese in Europa, e la più antica università americana di Roma. Ho sempre sostenuto che un'esperienza universitaria internazionale può apportare notevoli benefici alla vita e alla carriera di ognun , ed è mia convinzione che tutti gli studenti che desiderano un'esperienza di apprendimento veramente stimolante e multiculturale dovrebbero avere questa opportunità - e dove meglio che a Roma?

"So di seguire le orme di un leader ispirato, Richard Hodges, che ha creato all'AUR una solida e moderna base di eccellenza accademica. Continuerò a lavorare per lo sviluppo sia dei programmi di studio che dell’esperienza formativa degli studenti per far sì che l’AUR possa ampliare ulteriormente gli orizzonti di apprendimento oltre il campus, nella città di Roma e altrove.

"Con il suo 50° anniversario, l’Università passa a una nuova era. Il mondo è cambiato e sta cambiando sempre più rapidamente - dal punto di vista educativo, politico, sociale e culturale. Il nostro compito è quello di preparare i nostri studenti a comprendere, ad avere successo e a contribuire a plasmare questo nuovo mondo. Sono orgoglioso di guidare un'istituzione dedicata a questo scopo".

Il Dottor Sprenger ha conseguito la sua Laurea specialistica presso la Johns Hopkins University e la Emory University. Ha pubblicato oltre 40 articoli, saggi e volumi peer-reviewed. È stato anche insignito del premio Fulbright Scholar Award del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica e ha ottenuto una borsa di studio post-dottorato Andrew W. Mellon presso l'UCLA. Le sue aree di studio e ricerca sono la letteratura e la cultura europea moderna, e le attuali sfide nel mondo dell'istruzione superiore.

Sprenger e sua moglie Anca hanno una figlia, Anne-Marie, che è attualmente dottoranda in Linguistica presso l’Università di Chicago. Hanno anche un beagle di 12 anni di nome Barney, che li accompagnerà nel loro trasferimento a Roma.

