论伟大民族复兴——新纪元之未来文明
作者：中华和平龙，大爱文明共享时代，世界和平宣言，龙之精神，精武精神诠释者龙的传人：宏泰CHICAGO, IL, UNITED STATES, February 11, 2020 /EINPresswire.com/ -- 历史兴衰，风云诡谲也，然大道不增不减，不生不灭，足具智慧便可寻其本源。
将人类的历史拉长，再拓宽加深，便可以做正弦函数的曲线观，我们总是于时局的最低处开始向上发展，再于时代最兴盛，最高的所在向下跌落，至此而得生死轮回不止，兴衰更迭不息，这便是人，社会，信仰与国家纠葛相生，同声共气，世世代代风云演绎的常态。
不破不立，大破大立，社会和时代的发展和交替总是遵循着这样的道理。对于中国来说，以古阅今，再以今对古，莫不如此。
在近现代有不少的学者已提出己见，他们表示，纵观中国文化历史千年的沿革，虽朝代更迭各自为华夏之邦大放异彩，但是悉数文明的发展和性质，竟然也呈现倒退之势。改革是必然的，时代的转换，生活方式的变迁，科技的超高速发展，地球村现象带来的巨大文化冲击，其都是必然的，这都是人心、人性与社会发展共同作用的成果，也是曲线观最直接的时代显像。
所以，文化沿革至今，出现了明显的滑落，无发展甚至是后退，都是历史的必然性，没有一种时代现象是某种不可言说的巧合，盛世荣华是如此，国寿浅短是如此，人心升落是如此，文化变异是如此，天灾人祸亦是如此。全盛如同黎明，之前必是黑暗。
想要复兴伟大中国古老文明，就要明白什么叫做“复兴”，复兴是面向未来的，是烁古跃今的，是如同中药一般，仁心在怀，望闻问切，对症下药，君药臣药互补，由表及里发散的。我们必须重视宣发能量，修正言行和促进改变，也必须审视当下的人伦模式和社会之态，才能发现问题，解决问题，完成升级。
唯有真心一颗，行走大道，触及灵魂，放眼未来，我们才能真正的走到“复兴之路”上，完成时代交给我们的大任。就像希腊传说中 所说的那样，潘多拉魔盒即使带来了瘟疫、忧伤与灾祸，但却留下了最终的“希望”，所以，当我们克服私欲，以高我自性，和高维官能为动力源，才能破灭黑暗，还原本真，使文明和人性互为交融，生出新兴希望，联通爱与智慧的桥梁。意与念的攀升，才是真正意义上灵魂维度的升华。
曾经无数次的呼唤，呼吁大众走出社会互害模式，并指出本世纪的二十年代是整个地球非常重要的升维年代，每个人都要经历鞭打，自省才能够升维，这个社会才能改变，我们的国家文明才能复兴，甚至是可以拯救数以万计的人类，然而那些愚昧无知，自私无明的人，却仍然走在自我消减的不归路上，在害人害己的行为模式上头也不回地闯去，对此，我除了深表怜悯，看着他们葬送自己，便也再别无他法。
想要进行一轮去其糟粕，取其精华的文明复兴，我们除了自我反省，净化灵魂，升维升德，明道真心，还应该做的就是融贯中西，因为中西合璧，相容并济，才是世界未来局势发展的必然态势。
在季羡林先生的《只有中国文化能拯救世界》一文中，他就指出，文化的一元论，即一家独大，从各方来说都是不合理的，文化应该是多元结成的，欧美人觉得自己是当前世界文化之主，看不见自己文化所带来的社会弊端，是自欺欺人的行为，中国人以为不用洋文就是爱国主义，更是愚蠢的行径，不利于发扬我们包容互补的高级文化。
中国文明是智慧的，我们的文化中既能“融”，也能“忍”，张弛有度得长久，仁爱智慧理天下的心念是我们民族自古而来的心法，当我们抛弃邪念和偏见，拥抱大爱与智慧，一切灾难都会远离，新生的光明时代也会开启，照耀全球。
当德行在位，尊卑有序，心明眼亮共成一体，中国，乃至于整个地球人类的未来，都会被新兴的，升级换代的中华文明福泽。这个时空是万教归一，信仰与科学同体，自然与人类合灵的时代，爱是世界上最伟大的力量，爱也是所有文化出现，发展和升级的唯一必要条件，只有人人升维，以爱为动能之首，以德为选择之主，才能实现灵魂觉醒，文化复兴，回归本源，合灵，明道，遵道，合道，提升纬度，实现人类命运共同体，和天下、悦生活，携手全人类一同进入未来文明新时代！
Zoe Dong
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