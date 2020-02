论伟大民族复兴——新纪元之未来文明

作者:中华和平龙,大爱文明共享时代,世界和平宣言,龙之精神,精武精神诠释者龙的传人:宏泰

CHICAGO, IL, UNITED STATES, February 11, 2020 / EINPresswire.com / -- 历史兴衰,风云诡谲也,然大道不增不减,不生不灭,足具智慧便可寻其本源。将人类的历史拉长,再拓宽加深,便可以做正弦函数的曲线观,我们总是于时局的最低处开始向上发展,再于时代最兴盛,最高的所在向下跌落,至此而得生死轮回不止,兴衰更迭不息,这便是人,社会,信仰与国家纠葛相生,同声共气,世世代代风云演绎的常态。不破不立,大破大立,社会和时代的发展和交替总是遵循着这样的道理。对于中国来说,以古阅今,再以今对古,莫不如此。在近现代有不少的学者已提出己见,他们表示,纵观中国文化历史千年的沿革,虽朝代更迭各自为华夏之邦大放异彩,但是悉数文明的发展和性质,竟然也呈现倒退之势。改革是必然的,时代的转换,生活方式的变迁,科技的超高速发展,地球村现象带来的巨大文化冲击,其都是必然的,这都是人心、人性与社会发展共同作用的成果,也是曲线观最直接的时代显像。所以,文化沿革至今,出现了明显的滑落,无发展甚至是后退,都是历史的必然性,没有一种时代现象是某种不可言说的巧合,盛世荣华是如此,国寿浅短是如此,人心升落是如此,文化变异是如此,天灾人祸亦是如此。全盛如同黎明,之前必是黑暗。想要复兴伟大中国古老文明,就要明白什么叫做“复兴”,复兴是面向未来的,是烁古跃今的,是如同中药一般,仁心在怀,望闻问切,对症下药,君药臣药互补,由表及里发散的。我们必须重视宣发能量,修正言行和促进改变,也必须审视当下的人伦模式和社会之态,才能发现问题,解决问题,完成升级。唯有真心一颗,行走大道,触及灵魂,放眼未来,我们才能真正的走到“复兴之路”上,完成时代交给我们的大任。就像希腊传说中 所说的那样,潘多拉魔盒即使带来了瘟疫、忧伤与灾祸,但却留下了最终的“希望”,所以,当我们克服私欲,以高我自性,和高维官能为动力源,才能破灭黑暗,还原本真,使文明和人性互为交融,生出新兴希望,联通爱与智慧的桥梁。意与念的攀升,才是真正意义上灵魂维度的升华。曾经无数次的呼唤,呼吁大众走出社会互害模式,并指出本世纪的二十年代是整个地球非常重要的升维年代,每个人都要经历鞭打,自省才能够升维,这个社会才能改变,我们的国家文明才能复兴,甚至是可以拯救数以万计的人类,然而那些愚昧无知,自私无明的人,却仍然走在自我消减的不归路上,在害人害己的行为模式上头也不回地闯去,对此,我除了深表怜悯,看着他们葬送自己,便也再别无他法。想要进行一轮去其糟粕,取其精华的文明复兴,我们除了自我反省,净化灵魂,升维升德,明道真心,还应该做的就是融贯中西,因为中西合璧,相容并济,才是世界未来局势发展的必然态势。在季羡林先生的《只有中国文化能拯救世界》一文中,他就指出,文化的一元论,即一家独大,从各方来说都是不合理的,文化应该是多元结成的,欧美人觉得自己是当前世界文化之主,看不见自己文化所带来的社会弊端,是自欺欺人的行为,中国人以为不用洋文就是爱国主义,更是愚蠢的行径,不利于发扬我们包容互补的高级文化。中国文明是智慧的,我们的文化中既能“融”,也能“忍”,张弛有度得长久,仁爱智慧理天下的心念是我们民族自古而来的心法,当我们抛弃邪念和偏见,拥抱大爱与智慧,一切灾难都会远离,新生的光明时代也会开启,照耀全球。当德行在位,尊卑有序,心明眼亮共成一体,中国,乃至于整个地球人类的未来,都会被新兴的,升级换代的中华文明福泽。这个时空是万教归一,信仰与科学同体,自然与人类合灵的时代,爱是世界上最伟大的力量,爱也是所有文化出现,发展和升级的唯一必要条件,只有人人升维,以爱为动能之首,以德为选择之主,才能实现灵魂觉醒,文化复兴,回归本源,合灵,明道,遵道,合道,提升纬度,实现人类命运共同体,和天下、悦生活,携手全人类一同进入未来文明新时代!



