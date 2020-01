Securiport signe un accord avec la République centrafricaine et achève avec succès son programme en Guinée équatoriale

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, January 16, 2020 / EINPresswire.com / -- SECURIPORT, le leader mondial de la conception et de la mise en œuvre de systèmes de sécurité de l'aviation civile, de gestion des frontières, d'identification avancée et d'évaluation des menaces, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec la République centrafricaine pour la fourniture de Services exclusifs de Sécurité de l'Aviation Civile et de l'Immigration (CAISS) de Securiport. Les systèmes seront mis en service au cours de la première moitié de 2020.Conformément à la demande de la République centrafricaine, Securiport mettra en œuvre des services et des solutions logicielles exclusives dans le cadre du système CAISS, qui comprend un composant de contrôle biométrique complet pour améliorer les pratiques actuelles de contrôle de l'immigration à l'aéroport international M'Poko de Bangui.« La sécurité des frontières est en constante évolution et nous sommes ravis de pouvoir fournir à la République centrafricaine une technologie de pointe qui soutient ses actions dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. D'abord et avant tout, nous travaillons pour assurer la sécurité des citoyens et renforcer la sûreté dans le pays. Le modèle commercial de Construction-Maintien-Transfert de Securiport fournit des investissements étrangers directs en mettant l'accent sur la création d'un partenariat solide avec l'économie locale en créant de nouveaux emplois et en dispensant une formation spécialisée aux agents de la sécurité des frontières et des forces de l'ordre sur le terrain», a déclaré le Dr. Enrique Segura, PDG & Président de Securiport.Simultanément, après une décennie en Guinée équatoriale, Securiport a réussi à transférer tous les systèmes de sécurité aux frontières au gouvernement. Conformément au contrat original de Construction-Maintien-Transfert, les autorités ont sélectionné l'option de transfert.Au cours de la dernière décennie, les systèmes de Securiport ont aidé à capturer divers criminels et à identifier de nombreuses personnes d'intérêt. En reconnaissance de ces réalisations en matière de sécurité, Securiport a reçu plusieurs prix, dont une mention élogieuse d'INTERPOL pour le dévouement et les services mis en œuvre pour faciliter les opérations de sécurité en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2012.«Securiport est extrêmement fière de son partenariat et réalisations avec la Guinée équatoriale. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour la confiance qui nous a été accordée pour sécuriser leurs frontières avec nos technologies et nos services pendant plus de dix ans », a déclaré Leandro Olie, Chef de l'Exploitation de Securiport.Dans le cadre de l'accord, Securiport a mis en place un système robuste et a formé le personnel de sécurité des frontières aux menaces nationales, régionales et mondiales telles que les documents de voyage volés et perdus (SLTD), la fraude d'identité, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la criminalité transnationale.«Securiport tient à remercier la Guinée équatoriale pour l'opportunité et le partenariat durable. Nous souhaitons ardemment voir se poursuivre cette collaboration, sur de nombreux autres projets dans un proche avenir », a déclaré le Dr. Enrique Segura, PDG & Président.À propos de Securiport:Securiport LLC est un leader mondial dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de sécurité de l'aviation civile, de gestion des frontières, de contrôle de l'immigration et d'évaluation des menaces. Avec son siège principal à Washington DC, USA, Securiport s'associe à des gouvernements étrangers du monde entier pour fournir ses Services de Sécurité de l'Aviation Civile et de l'Immigration, une suite de sécurité complète avec la reconnaissance biométrique sécurisée, l'identification des risques de sécurité potentiels, l'activité criminelle et la détection de la menace.



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.