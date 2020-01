Мастерство, которое оставляет воспоминания

Слуга Siliriawan приносит истинную преданность своей роли Полулюкс "Саванган" с выходом к бассейну Вилла Sky с двумя спальнями и собственным бассейном

Oбслуживание с улыбкой, тепло балийского гостеприимства

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, January 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- Гостевое обслуживание в The Ritz-Carlton Бали, во время пребывания гостей на курорте от начала до конца, руководствуется девизом: «Леди и Джентельмены обслуживают Леди и Джнтельменов».В то время как гостей окружают теплые дружеские улыбки приемной команды, обслуживающего персонала ресторанов и других сотрудников, за кулисами работает много сотрудников, которые также играют важную роль в создании незабываемого отдыха для гостей.

Роскошный пляжный курорт признает ценный вклад всех своих Леди и Джентльменов, награждая их наградами курорта, например, премиями "Wow Story" месяца и "Five-Star Employee". Я Путу Силириаван, работающий в The Ritz-Carlton Бали с момента его открытия в 2014 году, стал обладателем обеих наград. Горничный Сили бесконечно предан своей работе, наслаждаясь возможностью пообщаться с гостями, а также поддерживать их номера безупречно чистыми. Недавно, когда он убирал номер, в нее забрел японский гость, приняв его за свой собственный номер. Сили проводил гостя до его номера, а позже, убирая его, решил сделать своему гостю уникальную форму из полотенца. Назвав свое творение в виде птицы - "Гого", он оставил записку на японском языке, объяснив, что это его комнатный талисман, чтобы он не заблудился снова. Гость был в восторге. “Мне нравится, чтобы гости чувствовали себя комфортно, и чтобы они знали, что если у них возникнут какие-либо проблемы во время их пребывания, они могут обратиться ко мне за помощью”, - говорит Силли.

«Эта история о Сили является прекрасным примером того, как наши Леди и Джентельмены преодолевают дополнительные затруднения, чтобы помочь нашим гостям создать воспоминания на всю жизнь. Балийцы славятся своим гостеприимством и теплотой приема, и мы хотим, чтобы наши гости почувствовали это, потому что, в конце концов, после возвращения домой они будут всегда помнить доброту и заботу, которые они нашли в Ритц Карлтон Бали », - говорит генеральный директор Карим Таяч.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда.



