There were 595 press releases posted in the last 24 hours and 171,742 in the last 365 days.

Мастерство, которое оставляет воспоминания

Слуга Siliriawan приносит истинную преданность своей роли

Полулюкс "Саванган" с выходом к бассейну

Вилла Sky с двумя спальнями и собственным бассейном

Oбслуживание с улыбкой, тепло балийского гостеприимства

Эта история о Сили является прекрасным примером того, как наши Леди и Джентельмены преодолевают дополнительные затруднения, чтобы помочь нашим гостям создать воспоминания на всю жизнь.”
— Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, January 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- Гостевое обслуживание в The Ritz-Carlton Бали, во время пребывания гостей на курорте от начала до конца, руководствуется девизом: «Леди и Джентельмены обслуживают Леди и Джнтельменов».В то время как гостей окружают теплые дружеские улыбки приемной команды, обслуживающего персонала ресторанов и других сотрудников, за кулисами работает много сотрудников, которые также играют важную роль в создании незабываемого отдыха для гостей.

Роскошный пляжный курорт признает ценный вклад всех своих Леди и Джентльменов, награждая их наградами курорта, например, премиями "Wow Story" месяца и "Five-Star Employee". Я Путу Силириаван, работающий в The Ritz-Carlton Бали с момента его открытия в 2014 году, стал обладателем обеих наград. Горничный Сили бесконечно предан своей работе, наслаждаясь возможностью пообщаться с гостями, а также поддерживать их номера безупречно чистыми. Недавно, когда он убирал номер, в нее забрел японский гость, приняв его за свой собственный номер. Сили проводил гостя до его номера, а позже, убирая его, решил сделать своему гостю уникальную форму из полотенца. Назвав свое творение в виде птицы - "Гого", он оставил записку на японском языке, объяснив, что это его комнатный талисман, чтобы он не заблудился снова. Гость был в восторге. “Мне нравится, чтобы гости чувствовали себя комфортно, и чтобы они знали, что если у них возникнут какие-либо проблемы во время их пребывания, они могут обратиться ко мне за помощью”, - говорит Силли.

«Эта история о Сили является прекрасным примером того, как наши Леди и Джентельмены преодолевают дополнительные затруднения, чтобы помочь нашим гостям создать воспоминания на всю жизнь. Балийцы славятся своим гостеприимством и теплотой приема, и мы хотим, чтобы наши гости почувствовали это, потому что, в конце концов, после возвращения домой они будут всегда помнить доброту и заботу, которые они нашли в Ритц Карлтон Бали », - говорит генеральный директор Карим Таяч.

###

О курорте Ритц-Карлтон, Бали.
Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com

Prhativi Dyah
The Ritz-Carlton, Bali
+62 361 8498988
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Роскошная вилла Опыт на Бали

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Chemical Industry, Electronics Industry, Energy Industry, Textiles & Fabric Industry


EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.