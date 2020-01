こだわりのおもてなしで、心に残るご滞在

ルームアテンダントシリリアワンは彼の役割に真の献身をもたらします サワンガンジュニアスイートプールアクセス プライベートプール付きの2ベッドルームスカイヴィラ

微笑みのサービス、バリならではの温かみあるホスピタリティー

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, January 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- ザ・リッツ・カールトン バリでは、リゾートへご到着時からご出発の時まで「紳士淑女に仕える紳士淑女たち」をモットーにする従業員が、すべてのゲストのために素晴らしいご滞在を提供する様、努めています。ご滞在中、レセプションやレストラン、アクティビティースタッフたちの親しみのこもった笑顔や温かいサービスはもちろんの事、普段は目に留まらないリゾートの舞台裏でも、思い出のひとときを演出するべく、日々活躍する多くのリゾートスタッフの存在があります。

ラグジュアリーなビーチフロントリゾート は、日ごろから従業員の素晴らしい貢献に対して、今月の「感動物語」や「5つ星スタッフ」など、社内で様々なかたちの表彰が行われています。 ザ・リッツ・カールトン バリ がプレ・オープン時の2014年よりリゾートに従事するイ・プトゥ・シリリアワンは、先に挙げたふたつの賞の受賞スタッフです。客室係として自身の仕事に熱心に従事する彼は、ゲストと接するひとときを大切にしながら、常に客室をチリ1つなく保ちます。ある時、彼が客室を掃除していると日本人ゲストが部屋を間違えて入ってきました。彼はゲストが滞在する客室までご案内しました。その後、彼はそのゲストの客室を清掃した際に、彼が「ゴーゴ」と名付けている動物をかたどったタオルアートを作り、ゲストへ宛てて日本語でメッセージを残しました「このマスコットはお客様のお部屋の目印です。もう間違えることはないですね」。部屋でタオルアートとメッセージを見つけた日本人ゲストは、そんな心遣いに感激しました。「ご滞在ゲストがいつも快適に過ごせるよう日々努力し、なにか困ったことがあった時にはいつでも声を掛けていただける存在になりたいと思っています」と彼はコメントしています。

「今回のシリリアワンの話は、ゲストへ思い出のひとときを提供しようと心掛けるリゾートの紳士淑女たちの姿勢がとても感じられる例だと思います。バリ人は、昔から訪れる人々への温かいおもてなし精神で知られています。ささやかであれ、こうした思い出は帰国された後にもゲストの心に思い出のひとときとして記憶に残ることでしょう。それこそザ・リッツ・カールトン バリが大切にしたい魅力のひとつであると思っています」カリム・タヤック総支配人は語ります。

ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドインにてフォローをお待ちしています。



バリ島の高級ヴィラ体験

