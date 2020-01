ESPORTS BAR ANNONCE: DISCUSSION EXCLUSIVE ENTRE CPW ET RIOT GAMES A ESPORTS CANNES 2020

Bérengère Chalvon Demersay, Directrice Associée Marketing chez CPW et Directeur du Développement Commercial et des Sponsors chez RIOT Games Esports BAR Cannes logo

L’événement d’esports international B2B annonce une session exclusive: Comment les céréales Lion ont créé un engouement au sein de League of Legends?

Nous sommes ravis d'accueillir cette session entre deux marques aussi pertinentes et dynamiques, qui sont très importantes pour l'industrie, en constante évolution et en plein essor de l’esports.” — Arnaud Verlhac, Directeur d’Esports BAR

PARIS, FRANCE, January 15, 2020 / EINPresswire.com / -- La discussion exclusive mettra en avant Alban Dechelotte, Directeur du Développement Commercial et des Sponsors chez RIOT Games et Bérengère Chalvon Demersay, Directrice Associée Marketing chez CPW (Cereal Partners Worldwide). Cette conversation poussée et dynamique portera sur le succès de ces 3 dernières années de partenariat entre les deux géants mondiaux et leurs marques emblématiques ; LEC et les céréales LION. Arnaud Verlhac, Directeur d’Esports BAR, confie attendre avec impatience cette discussion et déclare: « Nous sommes ravis d'accueillir cette session entre deux marques aussi pertinentes et dynamiques, qui sont très importantes pour l'industrie, en constante évolution et en plein essor de l’esports. Ce sera certainement une discussion inspirante et intéressante. »La 7ème édition d'Esports BAR se déroule du 11 au 13 février 2020, au Palais des Festivals de Cannes, en France, et accueillera de nouveau la cérémonie des Game Shakers Awards le 11 février. Soucieux de transformer le sport de la génération numérique en l’avenir du divertissement, Esports BAR Cannes est un événement annuel qui réunit des cadres supérieurs de l'esports du monde entier et des leaders non endémiques qui se rencontrent pour façonner l'avenir de l'esport. Pendant trois jours, un service exclusif de matchmaking en face à face met en relation les leaders de l'industrie. En parallèle, se déroule un programme complet, comprenant du mentorat et un aperçu sur la façon d'investir et de développer une expertise commerciale dans l’esports.Le thème du programme de 2020 vient d’être dévoilé : une galaxie à la fois, se frayer un chemin à travers l’univers esports !Parmi les intervenants déjà confirmés: Allen Hsu, Responsable Régional des Partenariats Stratégiques et du Développement Esports chez Garena, Dominik Hahn Responsable de la Concessions des Licences et de L’Esports chez Bundesliga et François-Xavier Deniele, Directeur Esports EMEA à Ubisoft…plus de détails et d’annonces ici Les experts des marques et de l’esports qui seront présents : Une liste impressionnante de marques et d’experts de l’esports ont déjà confirmées leur venue dont : Alibaba Sports, Bandai Namco, Coca-Cola , EA, ESL, Foodora, HKS, IBM, Lotto, Mediapro, Nike, Pirelli, Visa, Vitality, Ubisoft…et plus à venir ! Voir la liste complète L’inscription pour les délégués est ouverte via le lien suivant



