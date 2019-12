Ресторан Bejana награжден как один из «Лучших на Бали»

Красивый оттенок на небе от сидений Bejana на свежем воздухе Выделенный стол для пары в Бежане Знаменитые блюда со всей Индонезии Интерьер в кулинарной пещере

Top 20 Bali’s Best Eats Awards 2019

Bejana предлагает уникальный и очень приятный ужин, охватывающий вкусы и традиции богатого кулинарного наследия Индонезии с великолепным видом на океан.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, December 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- Роскошный пляжный курорт The Ritz-Carlton, Бали получил еще одну престижную награду.5 декабря 2019 года фирменный Индонезийский ресторан Bejana был заявлен журналом FoodieS в топ-20 ресторанов, получивших « Награды за Лучшую Еду на Бали 2019» в категории Престижных Заведений.

«Мы рады, что получили эти награды, - говорит Карим Таяч, генеральный директор The Ritz-Carlton, Бали - добавив, что «Ресторан Bejana предлагает уникальные и очень вкусные блюда для гостей. Принимая во внимание вкусы и традиции богатого кулинарного наследия Индонезии, наши повара используют высококачественные ингредиенты, чтобы превратить типичные блюда в стандарт изысканной кухни. А великолепные виды на океан только усиливают впечатления от ужина ».

Победители этого года в списке «40 лучших ресторанов Бали» были отмечены во втором ежегодном награждении журналом FoodieS, ведущим индонезийским изданием Food & Beverage на английском языке. Это событие отмечает Бали как удивительную кулинарную площадку , которая имеет свое кулинарное направление острова в последние несколько лет. «Идея вручения наград заключается в том, чтобы показать людям разнообразие местных ресторанов, работу шеф-поваров и рестораторов за пределами их границ и стимулировать кулинарное творчество , доведя его до совершенства», - говорит Джед Добл, издатель журнала FoodieS.

Группа кулинарных экспертов, в том числе Джанет Де Неефе, организатор Кулинарного Фестиваля в Убуде и знаменитые шеф-повара Юда Бустара и Ринрин Маринка, оценивали рестораны по различным критериям, включая кухню, обслуживание, меню напитков и дизайн / характер интерьера.

Представляя уникальное сочетание пятизвездочного стиля и непринужденной атмосферы, ресторан Bejana буквально «висит» на известняковых скалах Нуса-Дуа, предлагая посетителям панорамные виды на сверкающий Индийский океан. Сочетая традиционные и современные балийские элементы дизайна, три отдельных уровня ресторана включают в себя: просторную деревянную террасу под открытым небом с уютными лаунджами и удобными креслами на свежем воздухе, стильную столовую и атмосферную кулинарную пещеру, где гости могут присоединиться к вдохновляющим урокам кулинарии. Этот ресторан, получивший высокую оценку, был также победителем на конкурсе World Luxury Restaurant Awards в июле этого года как в категории Luxury Family Restaurant (континентальный победитель), так и в категории Luxury Scenic Setting (региональный победитель).

Для получения дополнительной информации о ресторане Bejana или других ресторанах в The Ritz-Carlton, Бали, пожалуйста, свяжитесь с нами rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com или позвоните по телефону + (62) 361 849 8988.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Bejana - индонезийский ресторан в The Ritz-Carlton, Бали

