Bejana erhält die Auszeichnung als eines der besten Restaurants auf Bali

Die Top 20 der Bali Best Eats Awards 2019

Bejana bietet ein einzigartiges und äußerst angenehmes kulinarisches Erlebnis, bei dem der Geschmack und die Traditionen des reichen kulinarischen Erbes Indonesiens berücksichtigt werden. “” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, December 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- Das luxuriöse Strandresort The Ritz-Carlton, Bali, wurde erneut mit einem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet. Das bekannte indonesische Restaurant, Bejana wurde am 5. Dezember 2019 von FoodieS als Top 20 der Bali Best Eats Awards 2019 in der Kategorie „Gehobener Veranstaltungsort“ ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen“, sagt Karim Tayach, General Manager des The Ritz-Carlton, Bali, und fügt hinzu: „Bejana bietet Gästen ein einzigartiges und höchst genussreiches Speiseerlebnis. Unsere Köche nehmen den Geschmack und die Traditionen des reichen kulinarischen Erbes Indonesiens auf und verwenden erstklassige Zutaten, um typische Gerichte zu einem gehobenen Standard zu machen. Herrlicher Meerblick bereichert das gesamte Speiseerlebnis. “

Die diesjährigen Gewinner der Liste der 40 besten Restaurants auf Bali wurden im Rahmen der zweiten jährlichen Auszeichnung vom FoodieS Magazine, Indonesiens führender englischsprachiger Fachzeitschrift für Lebensmittel und Getränke, bekannt gegeben. Die Veranstaltung zelebriert die bemerkenswerte Gourmetszene in Bali und das Aufkommen der Insel als kulinarisches Ziel in den letzten Jahren. „Die Idee der Auszeichnung ist es, den Menschen die Vielfalt der lokalen Restaurantszene zu zeigen, Köche und Gastronomen zu ermutigen über ihre Grenzen hinaus zu wachsen und kulinarische Kreativität und Exzellenz zu fördern“, sagt Jed Doble, Herausgeber des FoodieS Magazine.

Eine Jury aus kulinarischen Experten, darunter Janet De Neefe, Gründerin des Ubud Food Festivals, und die Starköche Yuda Bustara und Rinrin Marinka, beurteilten Restaurants nach verschiedenen Kriterien, darunter Küche, Service, Getränkekarte und Inneneinrichtung / Charakter.

Bejana präsentiert eine einzigartige Mischung aus Fünf-Sterne-Flair und entspanntem Ambiente auf den Kalksteinklippen von Nusa Dua und bietet den Gästen einen Panoramablick auf den glitzernden Indischen Ozean. Die drei verschiedenen Ebenen des Restaurants vereinen traditionelle und moderne balinesische Designelemente. Dazu gehören eine weitläufige Holzterrasse im Freien mit gemütlichen Lounges und komfortablen Sitzgelegenheiten im Freien, ein stilvoller Speisesaal und die atmosphärische Culinary Cave, in der die Gäste an inspirierenden Kochkursen teilnehmen können. Das hochgelobte Restaurant war auch ein Gewinner bei den World Luxury Restaurant Awards im Juli dieses Jahres, sowohl in der Kategorie Luxus-Familienrestaurant (Continent Winner) als auch in der Kategorie Luxus-Kulisse (Regional Winner).

Für weitere Informationen über das Bejana oder andere kulinarische Erlebnisse im The Ritz-Carlton, Bali, wenden Sie sich bitte an rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com oder rufen Sie an unter + (62) 361 849 8988.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 der besten Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn



Bejana - Indonesisches Restaurant im Ritz-Carlton, Bali

