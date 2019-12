「バリ島ベスト」ブジャナが受賞

ベジャナの屋外席からの空の美しい色合い Bejanaの専用カップルテーブル インドネシア各地からの有名な料理 食の洞窟に設置されたインテリア

バリ島のベストイーツアワード20

Bejanaは、インドネシアの豊かな料理の伝統の味と伝統を受け入れ、壮大な海の景色を楽しみながら、ユニークで非常に楽しい食事体験を提供します。” — カリム・タヤク

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, December 23, 2019 /EINPresswire.com/ -- ラグジュアリーなビーチフロントリゾートとして知られるザ・リッツ・カールトン バリに、再び栄えある受賞の知らせが届きました。2019年12月5日にフーディーズ誌で発表されたバリのベストイーツアワード2019トップ20にて、リゾートのメインインドネシアレストラン、ブジャナがアップマーケット部門のレストランに選出されました。

「今回こうしたアワードを受賞できたことに、大変うれしく感じています」ザ・リッツ・カールトン バリのカリム・タヤック総支配人は語ります。「ブジャナでは、オリジナリティあふれる特別なお食事体験をお楽しみいただけます。インドネシアが大切にしてきた食の伝統をちりばめた上質な味わい、厳選された食材にこだわることで、何気ない料理を豪華メニューへとランクアップしてご用意しています。同時に目の前にひろがる素晴らしいオーシャンビューが、お食事のひとときを一層盛り上げてくれるでしょう」

インドネシアの飲食情報雑誌(英語版)として知られるフーディーズ誌による、「バリ島のベストレストラン40選」リストの発表は今年で2回目となります。同誌では、これまでにバリ島の新しいレストランや、おすすめのフードシーンを発掘して紹介してきました。「アワードの意義は、地元レストランの魅力をより多くの人々に紹介しながら、シェフやレストラン経営者たちを刺激することで、さらなる創造性や質の高さへと導いていくことにあります」と、フーディーズ誌で出版を手掛けるジェッド・ドーブルは説明しています。

受賞選考にあたっては、ウブドフードフェスティバルの創立者ジャネット・デ・ニーフはじめ、ユダ・ブスタラやリンリン・マリンカなどのセレブシェフが審査員を務め、さまざまなレストランにおける料理やサービス、ドリンクメニュー、店内のインテリアデザイン/キャラクターなどを含めた幅広い部門で選考が行われました。

美しく輝くインド洋の眺めが壮大に広がるヌサドゥアの小高いクリフ上に展開するブジャナは、5つ星のクオリティにリラックス感あふれる雰囲気を兼ね添えたユニークさが魅力です。伝統のなかにもコンテンポラリーなバリ式デザインを取り入れたレストランは、開放的なオープンエアーのウッドデッキに用意された居心地の良いラウンジや、カジュアルな屋外テーブル、スタイリッシュな店内にはクッキングクラスが開催されるカリナリーセンターも整っています。高い評価を誇るレストランは、今年7月に行われたワールドラグジュアリーレストランアワードにおいて、ラグジュアリーファミリーレストラン部門(大陸部受賞)とラグジュアリー シーニックセッティング部門(地域受賞)の2部門にて選出、受賞しています。

ブジャナレストランの詳細及びザ・リッツ・カールトン バリ内のレストランについては rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com より、もしくはお電話+(62) 361 849 8988.までお気軽にご連絡ください。



ザ・リッツ・カールトン バリについて

エレガントでトロピカルな雰囲気につつまれたザ・リッツ・カールトン バリは、インド洋が目の前に広がる豪華なリゾートです。紺碧のインド洋を臨む279室のゆったりとしたスイートや34棟のバリでもっとも素晴らしいヴィラは、コンテンポラリーなバリニーズラグジュアリーを感じるご滞在を用意しています。ザ・リッツ・カールトンクラブ®をはじめ、ホテルには6か所のスタイリッシュなレストランやバー、エキゾチックな雰囲気をもつスパ、楽しいアクティビティを揃えたリッツキッズをご用意しています。魅力的なビーチフロントのウエディングチャペル、バラエティー豊かな会場や美しいガーデンはバリ島でのお祝いイベントやウエディングパーティーの会場として最適です。充実した設備を整えた催事会場、豪華な会議室、カスタマイズ可能なパッケージ内容、経験ゆたかなオーガナイザーなども、バリ島での各種ビジネスイベントに欠かせません。ビジネスや休暇、ハネムーンなど、ザ・リッツ・カールトン バリは訪れるゲストにいつまでも心に残る思い出のご滞在をご提供します。フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ユーチューブ、リンクドインにてフォローをお待ちしています



Bejana-ザ・リッツ・カールトンバリのインドネシア料理店

