Deutsche Meetings sind laut internationaler Umfrage am effizientesten

GERMANY, December 10, 2019 / EINPresswire.com / -- Laut einer Umfrage unter mehr als 4.000 Vollzeit-Büroangestellten in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland häufen sich sinnlose Besprechungen.Die von MatchWares MeetingBooster durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass Meetings mit „Null-Ergebnissen“ zur Normalität geworden sind.Von den 1.232 in Deutschland befragten Vollzeitbüroangestellten gaben 36% an, schon einmal an einem Meeting teilgenommen zu haben, das zu absolut nichts führte.Obwohl bereits ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer an sinnlosen Meetings teilgenommen hat, ist das Problem international noch viel gravierender: Daten belegen, dass deutsche Meetings noch am effizientesten sind.Im Vergleich dazu betrug die Anzahl der Arbeitnehmer, die sinnlose Meetings erlebt hatten, in Großbritannien 62%, in Frankreich 76% und in Amerika 81%.Die Auswirkungen von „Null-Ergebnis-Meetings“ sind gar nicht zu überschätzen; sie führen zu Zeit-, Geld- und Ressourcenverschwendung und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Teammoral.Die Studie von Matchware identifizierte die Prävalenz von Null-Ergebnis-Meetings, wobei deutsche Meetings effizienter waren als in Frankreich, Großbritannien und Amerika.Das weltweite Phänomen sinnloser Meetings zeigt sich in der Statistik: 86% der amerikanischen Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Meetings ohne Ergebnisse normal geworden sind. Obwohl in Deutschland weniger verbreitet, schleichen sich Null-Ergebnis-Meetings wohl auch in deutsche Besprechungsräume ein: 41% der befragten deutschen Arbeitnehmer stimmen zu, dass „Meetings ohne Ergebnisse für das Geschäft normal geworden sind.”Französische und britische Arbeiter folgten den Amerikanern mit geringem Abstand und erklärten, dass sinnlose Meetings zur Norm würden. 77% bzw. 73% stimmten dieser Aussage zu.Laut Ulrik Merrild, MatchWares Verkaufsleiter, „zeigen diese Daten deutlich, dass in Deutschland weniger „Zero-Outcome-Meetings“ stattfinden als in Amerika, Frankreich und Großbritannien. Aber auch in Deutschland hat über ein Drittel der Arbeitnehmer schon mindestens ein sinnloses Meeting erlebt, was zeigt, dass dies noch immer ein Problem ist. Alle Meetings sollten produktiv und effizient sein, um Ressourcen und damit Ergebnisse zu maximieren.”Weitere Informationen zu MeetingBooster 5.0, einschließlich einer vollständigen Funktionsübersicht, Bereitstellungsoptionen und Preisinformationen, finden Sie unter: www.meetingbooster.com



