Deux fois plus de réunions inutiles en France qu'en Allemagne

76 % de travailleurs français admettent avoir participé à une réunion n'aboutissant absolument à rien, comparé à seulement 36 % de travailleurs allemands.

Ces données démontrent à quel point il est fréquent que les employés perdent leur temps en raison de ces "réunions à résultat zéro", pas seulement en France, mais dans les salles de réunion du monde.” — Ulrik Merrild, directeur commercial chez MatchWare

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

PARIS, FRANCE, December 10, 2019 / EINPresswire.com / -- D'après un sondage réalisé auprès de plus de 4000 employés de bureau à plein temps aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les réunions ne produisant aucun résultat tangible sont devenues monnaie courante.Des recherches relatives à MatchWare MeetingBooster révèlent l'étendue de la normalisation des « réunions à résultat zéro », autrement dit de réunions n'ayant aucun effet et ne menant à aucun résultat.Sur les 1109 employés de bureau à plein temps sondés en France, trois quarts (76 %) admettent avoir participé à une réunion n'aboutissant absolument à rien.Seuls les Etats-Unis battent ce record déjà lamentablement élevé, avec 81 % des travailleurs interrogés estimant avoir participé à une réunion totalement dénuée d'intérêt.L'impact des « réunions à résultat zéro » ne saurait être sous-estimé, dans la mesure où elles mènent à un gaspillage de temps, d'argent et de ressources, tout en minant le moral des équipes.Plus de trois quarts des travailleurs français sondés (77 %) conviennent que les réunions sans résultat sont devenues la norme dans les activités professionnelles, en net contraste avec une minorité de 41 % dans le cas des employés d'Allemagne, pays où les réunions sont les plus productives.D'après Ulrik Merrild, directeur commercial chez MatchWare, « ces données démontrent clairement à quel point il est fréquent que les employés perdent leur temps en raison de ces "réunions à résultat zéro", pas seulement en France, mais dans les salles de réunion du monde entier. Cette inefficacité compromet aussi bien la productivité des employés que la confiance dans les processus de l'entreprise. Il est grand temps de s'assurer que les réunions deviennent plus efficaces, plus fructueuses et moins chronophages. »Pour obtenir davantage d'informations sur MeetingBooster 5.0, y compris une vue d'ensemble complète de ses fonctionnalités, ses options de déploiement et sa grille de tarifs, veuillez vous rendre sur : www.meetingbooster.com



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.