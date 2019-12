Outdoor-Whirlpools oder ein Swim Spa von Artesian Whirlpools sind die richtige Entscheidung für Sie!

Artesian Elite Whirlpools Wasserfall

Artesian Spas Outdoor Whirlpools und Swim Spa - die weltweite Nr.1 bei Whirlpool Technik, Design, Energieeffizienz und Preis/Leistung

GERMANY, December 5, 2019 /EINPresswire.com/ -- Was Sie als Artesian Spas Kunden erwarten können:

Erfahrung von mehr als 110.000 verkauften Outdoor Whirlpools

Top Preis/Leistung - günstig in der Anschaffung und unerreicht günstig in den Verbrauchskosten

einzigartiges EGO3-Whirlpoolfiltersystem in Serie

den besten Isolationswert am Markt mit ca. 1,1 Euro pro Tag Stromverbrauch bei Ganzjahresnutzung im Freien!!!

beste Whirlpool Markenkomponenten im Einsatz

europäisches stilvolles Design

lange Garantiezeiten von bis zu 12 Jahren

große Produktpalette von 5 Whirlpool Serien und dem richtigen Whirlpool Modell für jeden Wunsch

8+2 verschiedene Swim Spa Modelle in verschiedenen Ausführungen

Verlässlichkeit seit 32 Jahren

flächendeckendes Whirlpool Service Team in Europa

Warum brauchen unsere Garten Outdoor Whirlpools so wenig Strom?

Outdoor Whirlpools und Swim Spas von Artesian Spas verbrauchen bei einer Ganzjahres-Nutzung mit Vollausschäumung und Energiesparumwälzpumpe im Freien je nach Volumen und Nutzungshäufigkeit etwa einen Euro pro Tag!

Und das sind die Gründe dafür:

Whirlpools und Swim Spas mit hochisolierendem Weichzellschaum vollausgeschäumt

Extrem starke Iso-Abdeckung mit perfekter Passform

Stromsparmodus bei temporärer Nichtnutzung des Swim Spa oder Whirlpools

Kein Luftgebläse, das Wasser abkühlt

Energiesparzirkulationspumpe

DIRECT-FLOW: Verbrauchsoptimierte Installationstechnik

Hocheffizientes ProPure O3 Desinfektions-System reduziert zusätzlich die Zirkulationszeiten

Damit sparen Sie gegenüber einem Billig Outdoor Whirlpool oder Swim Spa ohne die oben genannten Qualitätskriterien mindestens 300 und bis zu 2500 Euro pro Jahr!

Outdoor Whirlpools und Swim Spa

