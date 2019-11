राजपक्षे के अमेरिका के तमिलों के दौरे पर जाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी को खुला पत्र।

Prime Minister Modi

NEW YORK, NY, UNITED STATES, November 27, 2019 /EINPresswire.com/ -- प्रधान मंत्री मोदी,

प्रधान मंत्री कार्यालय,

दक्षिण ब्लॉक,

रायसीना हिल,

नई दिल्ली -110011

प्रिय प्रधानमंत्री मोदी,

हम तमिलों ने यह पत्र श्रीलंका के राष्ट्रपति गोट्टा राजपक्षे की भारत यात्रा की पूर्व संध्या पर लिख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप 13 प्लस को लागू करने की भारत की इच्छा के श्री गोट्टा राजपक्षे को सूचित करेंगे। 13 वां संशोधन भारत का एकमात्र लाभ है जो तमिलों के पास है। भारत को इसे नहीं खोना चाहिए। मोदी को नए संविधान को रोकने के लिए श्रीलंका से अनुरोध करना चाहिए।

2009 में युद्ध के दौरान, भारत ने तमिलों के लिए 13 प्लस का वादा किया था। 13 वें प्लस संशोधन को लागू करने के लिए भारत से किसी को भी अभी तक नहीं आना है।

सबसे पहले, हम संयुक्त राज्य अमेरिका से तमिलों और श्रीलंका में तमिलों की ओर से आपको चुनाव में आपकी शानदार सफलता के लिए बधाई देना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में यह पहली बार है कि भाजपा ने दो बार लगातार भारतीय संसदीय चुनाव जीता।

हम आपको और आपके देश को आपके शासन के अगले पांच वर्षों में और उसके बाद भी सफलता दिलाना चाहते हैं।

श्री प्रधान मंत्री, जब आपने जाफना में थे तब तमिलों के लिए सहकारी संघवाद का वादा किया था। तमिलों को अभी भी तमिलों के लिए सहकारी संघवाद के आपके आश्वासन और पूर्ति की प्रतीक्षा है।

तमिल लोग सरकारी दमन, सैन्य कब्जे, युवा तमिलों पर सिंहली यौन हमले, और तमिलों की मूल भूमि में सिंहल बस्ती के प्रभाव से पीड़ित हैं।

पूर्वोत्तर में तमिल अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहे हैं। सिंहली हिंदू ऐतिहासिक मंदिरों और हिंदू प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं। तमिलों की भूमि और खेत सिंहली द्वारा लिए गए हैं।

हमें आश्चर्य है कि भारत का क्या हुआ जिसने 13 वें संशोधन का बीड़ा उठाया। हम अभी भी सोचते हैं कि उत्तर पूर्व में तमिल भाषी बहुमत वाला प्रांत एक तमिल प्रांत या तमिल राज्य होना चाहिए क्योंकि भारत ने 1947 में राजनीतिक संविधान तैयार किया था। भारत के सभी 29 राज्यों का गठन उनकी भाषा के आधार पर किया गया था। उदाहरण के लिए, तमिल भाषी लोगों के लिए तमिलनाडु, मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए केरल, आदि

तमिल उत्तर-पूर्व में एक संरक्षित और स्व-शासन चाहते हैं। यदि भारत संघवाद पर जोर देता है, तो श्रीलंका में केवल दो राज्य होने चाहिए: एक तमिलों के लिए और दूसरा सिंहली लोगों के लिए।

यह पता लगाने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है कि यह पता लगाने के लिए कि तमिलों को एकात्मक राज्य या संघवाद या पृथक्करण चाहिए या नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित जनमत संग्रह में दक्षिण सूडान, कोसोवो, पूर्वी तिमोर और कई स्थानों पर कई सफलता की कहानियां हैं और आपके मार्गदर्शन में भारत की भागीदारी के साथ यह श्रीलंका में भी हो सकता है।

निष्ठा से,

ट्रम्प के लिए तमिल

