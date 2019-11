NEXT.exchange en Luxcore kondigen samenwerking aan

NEXT.exchange​, een van de meest belovende gedecentraliseerde beursmarkten gaat een samenwerking aan met ​Luxcore​

EINDHOVEN, NOORD-BRABANT, NEDERLAND, November 22, 2019 /EINPresswire.com/ -- (Eindhoven, Nederland) - De crypto-valuta markt is begonnen aan een verdere professionalisering. ​NEXT.exchange​, een van de meest belovende gedecentraliseerde beursmarkten ter wereld gaat een samenwerking aan met ​Luxcore​. Luxcore richt zich op het ontwerpen en bouwen van gedecentraliseerde blockchain beveiligings- en privacy producten.

De afgelopen maanden zijn er flinke veranderingen geweest op de cryptomarkt. Veel projecten van de crypto-hype (in 2017) zijn er niet meer en degene die de afgelopen jaren overleeft hebben zijn inmiddels stabiele ondernemingen geworden die de volgende stap willen zetten. NEXT.exchange ondersteunt deze bedrijven door ze te vermelden op haar handelsplatform en toegang te verschaffen tot een omvangrijke markt van inmiddels ruim € 250 miljard. Door de uitgifte van een digitale asset kunnen deze ‘innovatieve’ bedrijven zich verder in deze markt ontplooien.

Het groeipotentieel van blockchain ondernemingen is enorm. Veel ondernemingen zitten echter met de vraag hoe ‘blockchain’ het beste geïmplementeerd kan worden in hun bedrijfsvoering. Luxcore kan hier een grote rol in spelen. Luxcore onderscheidt zich al geruime tijd door het baanbrekende PHI2-algoritme en zal binnenkort de transitie maken naar het revolutionaire algoritme, RX2 (een afgeleide van RandomX). Dit algoritme is ontwikkelt voor ASIC resistentie en als een beveiliging tegen gespecialiseerde mining hardware door middel van het simuleren van virtuele CPU. Met RX2 lijkt Luxcore de perfecte balans tussen GPU en CPU mining te hebben gevonden voor een eerlijkere mining kans voor iedereen die bij wil dragen aan het netwerk. Met de Proof of Stake Web Wallet heeft Lux de eerste stappen gezet richting wereldwijde adoptie. Door de hybride aard van de Lux blockchain is het op een veilige manier mogelijk om deze service aan te bieden. Met wallets verspreid over tientallen zwaar beveiligde servers kunnen gebruikers op ieder moment, overal ter wereld toegang krijgen tot hun Lux en ermee betalen. De web wallet optimaliseert automatisch voor staking, zo draag je zonder gedoe bij aan de decentralisatie van de chain en ontvang je hier op zijn tijd ook een reward voor. Als mooie bijkomstigheid wordt de web wallet volledig onderhouden door Luxcore. Zo krijg je nooit meer te maken met lastige wallet upgrades.

De potentie van een echte gedecentraliseerde chain is enorm, zo weet ook Luxcore. Met producten zoals Luxedge laat Luxcore zien een echt ecosysteem te willen bouwen. Luxedge is een “git” platform, dat gebruik maakt van de "decentralized file storage” kant van de chain. Hierop kunnen developers veilig en in privé aan hun software zonder de tussenkomst van een derde partij zoals bijvoorbeeld Github. Luxcore heeft zichzelf in een vrij korte tijd ontwikkeld van een startup met potentie naar één van de leiders in het veld. Met de constante ontwikkeling van revolutionaire en innovatieve algoritmes, producten en services kijken we met veel plezier uit met het volgende waar Luxcore mee gaat komen.

Door de samenwerking tussen NEXT.exchange en Luxcore wordt Luxcore met ticker LUX opgenomen en verhandelbaar bij de lancering van het vernieuwde NEXT.exchange platform in december. LUX zal hierdoor rechtstreeks aangekocht kunnen worden met euro’s, bitcoin en Ethereum. U kunt zich ​hier​ aanmelden om een melding te krijgen zodra LUX verhandelbaar is op NEXT.exchange.



Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.