LA STAR DE LA NBA TONY PARKER NOMMÉ AMBASSADEUR DES ESPORTS BAR GAME SHAKERS AWARDS 2020

Esports BAR annonce aujourd'hui la participation de la star NBA Tony Parker comme Ambassadeur des Game Shakers Awards - Cannes: 11-13 février 2020.

C'est un honneur d'être nommé Ambassadeur des Game Shakers Awards. J'espère que nous pourrons transmettre le message sur l'importance de l'éducation dans l’esports au grand public.” — Tony Parker, Star de la NBA & Entrepreneur

PARIS, FRANCE, November 20, 2019 / EINPresswire.com / -- Esports BAR annonce aujourd'hui la participation de la star Tony Parker comme Ambassadeur de la troisième édition des Game Shakers Awards . Cette nouvelle édition aura lieu le 11 février dans le cadre d’Esports BAR Cannes, qui se déroulera au Palais des Festivals de Cannes du 11 au 13 février 2020.Les Game Shakers Awards récompensent les acteurs de l’esport pour leurs initiatives avant-gardistes permettant notamment de faire connaître le secteur à un public plus large. Tony Parker succède ainsi à Jean Alesi, ancien pilote de Formule 1.Ardent défenseur des valeurs liées à l’éducation, Tony Parker a inauguré cette année la Tony Parker Adéquat Academy à Lyon, conçue pour favoriser la formation et les opportunités professionnelles des jeunes. Son rôle d’Ambassadeur des Game Shakers Awards sera une nouvelle occasion pour lui d’insister sur l'importance du développement de l'éducation et de l’esports lors de la cérémonie à Cannes.« Les valeurs fondamentales de l’Academy de Tony Parker sont en parfaite adéquation avec celles d’Esports BAR et des Game Shakers Awards, qui viennent récompenser la passion, l'innovation, l'excellence et l'esprit d'entreprendre dans le monde esport. Il existe une réelle synergie entre les compétences requises pour devenir champion esports et sportif professionnel », explique Arnaud Verlhac, Directeur d'Esports BAR. « Tony incarne toutes les qualités qui contribuent au succès dans le sport grâce à sa remarquable carrière de basketteur et aujourd’hui, en tant qu’homme d’affaires au rayonnement international. »Commentant son nouveau rôle en tant qu'Ambassadeur des Game Shakers Awards, Tony Parker déclare : « C'est un honneur d'être nommé Ambassadeur. Dans ma vie professionnelle, j’ai toujours été guidé par ma passion et ma détermination. C'est aussi ce qui a été à l’origine du développement de The Academy, pour permettre à des jeunes passionnés de réaliser le rêve de leur vie avec la promesse d'un emploi à la fin de leurs études. J'espère que nous pourrons transmettre le message sur l'importance de l'éducation dans l’esports, non seulement aux invités présents à l'événement, mais aussi au grand public. »Organisés par Rafe Productions le 11 février pendant Esports BAR Cannes, les Game Shakers Awards offrent à l'industrie du divertissement le plus grand événement international dédié à l’écosystème de l’esport.Les Game Shakers Awards sont organisés en partenariat avec VentureBeat / GamesBeat, Twitch, ES1, Millenium, GINX Esports TV, Gamesindustry.biz et Jovem Pan Radio.À propos de Tony Parker - William Anthony Parker II, également connu sous le nom de Tony Parker, est un ancien joueur de basketball professionnel. Décoré de la prestigieuse Légion d'honneur, Tony Parker a remporté quatre championnats de la NBA (2003, 2005, 2007 et 2014), tous avec les Spurs de San Antonio. Il a également joué pour l’ASVEL Basket en France pendant le lockout de la NBA 2011, et a terminé sa carrière après une saison avec les Charlotte Hornets. Parker a été nommé six fois All-Star en NBA, trois fois All-NBA Second Teams et une fois All-NBA Third Team. Il a été élu Meilleur joueur des Finales en NBA en 2007. Il a également porté de nombreuses fois le maillot de l’équipe de France, avec laquelle il a remporté une médaille d'or en 2013.Tony Parker a débuté sa carrière d’homme d’affaires en 2009, lorsqu'il est devenu l'actionnaire majoritaire du club de basket Asvel, avant de prendre la présidence du club en 2014. Il est également l'actionnaire majoritaire de l'équipe féminine de basket-ball de Lyon depuis 2016. Il a lancé la Tony Parker Adéquat Academy en 2019.À propos de Reed MIDEM - Fondée en 1963, Reed MIDEM organise des marchés professionnels et internationaux qui se sont imposés comme des plateformes incontournables pour les acteurs-clés des secteurs concernés. Ce sont les MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR à Cannes, MIP China à Hangzhou et MIP Cancun au Mexique pour la télévision et les contenus audiovisuels et numériques ; MIDEM à Cannes pour les professionnels de la musique ; Esports BAR à Cannes et à Miami pour l’industrie du esports ; MIPIM à Cannes, MIPIM UK à Londres, MIPIM Asia Summit à Hong Kong et MIPIM PropTech Summit à New York pour le secteur de l’immobilier ; MAPIC à Cannes, MAPIC Russia à Moscou, MAPIC Italy à Milan, MAPIC China Summit à Shanghai et IRF powered by MAPIC à Bombay pour le secteur de l’implantation commerciale.A propos de Reed Exhibitions - Reed MIDEM est une filiale de Reed Exhibitions, leader mondial dans l’organisation d’événements, avec plus de 500 événements dans 30 pays. En 2017, Reed Exhibitions a réuni plus de sept millions de professionnels actifs dans le monde entier, générant plusieurs milliards de dollars d’affaires. Aujourd’hui les événements de Reed Exhibitions ont lieu en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie Pacifique, en Afrique et sont organisés par 38 bureaux et agents implantés. Reed Exhibitions touche 43 secteurs industriels, au travers d’évènements pour les professionnels et le grand public, et fait partie de RELX Group plc, leader mondial dans la diffusion d’informations. www.reedexpo.com A propos de Rafe Productions - Rafe Productions propose du conseil stratégique, conçoit et produit des concepts innovants (services numériques, programmes web et TV, événements) dans le domaine de l’entertainment. La société a été créée en 2015 par Aymeric Pichevin.Esports BAR Cannes 2020 aura lieu à Cannes du 11 au 13 février 2020.



