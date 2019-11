Получите незабываемое удовольствие от фестиваля еды «Союз Специй» в The Ritz-Carlton, Бали

Spice Connection Шеф-повар Сад Кулинарная пещера Бежана индонезийский ресторан

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 20, 2019 /EINPresswire.com/ -- The Ritz-Carlton Бали рад объявить о трех эксклюзивных событиях для гурманов, которые станут кульминацией месячной кулинарной одиссеи «Союз Специй с Петти Эллиот ». Восхитительный летний обед на свежем воздухе будет организован 20 ноября, а вдохновляющий Урок кулинарии «Сад к Столу» будет проведен 21 ноября, после чего состоится винный ужин из 5 блюд «Вкусы Архипелага».

Фестиваль еды «Союз Специй», организованный в Индонезийском ресторане Bejana на этом пляжном курорте, чествует легендарную кухню архипелага, делая акцент на неповторимые местные ароматы огромного островного государства, представляя в течение ноября несколько специальных меню a la carte и разнообразные тематические фуршеты. Во всех мероприятиях участвует знаменитый кулинарный писатель, автор и приглашенный шеф-повар Петти Эллиот, сотрудничающий с Балийским Директором Кулинарии в The Ritz-Carlton Бали Раймондом Зиком. Петти Эллиот является автором книги «Jakarta Bites» и книги «Papaya Flower», которая специализируется на кухне его родного северного Сулавеси

Долгожданный Летний Ланч будет включать в себя обед на открытом воздухе в цветущем курортном саду шеф-повара. Приглашаем гостей присоединиться к Петти и Раймонду, чтобы узнать историю о специях, а также насладиться изысканными блюдами из меню для гурманов: свежий « Ikan Gohu» - тунец из провинции Малуку, «Nasi Uduk» - ароматное блюдо из Джакарты с кокосовым рисом, с жареной курицей и острой тушеной говядиной, и блюдо «Klaapertaart» из города Манадо - нежный ароматный пирог из молодого кокоса с ванильным кремом.

Вдохновляющая демонстрация приготовления блюд по теме «Сад к столу» будет проходить в атмосферной кулинарной пещере и даст гостям возможность узнать о богатстве специй, используемых в повседневной кулинарии в Индонезии. В меню- блюда: «Ikan Gohu» - севиче из тунца, «Pasta Udang Woku» - спагетти с креветками и «Charred Pineapple» с соусом из пальмового сахара и кокосовым мороженым.

Винный Ужин из 5 блюд также проходит в кулинарной пещере, расположенной в отмеченном наградами ресторане Bejana. Во время этого памятного вечера индонезийские деликатесы будут представлены на фоне премиальных Золотых и Серых этикеток от знаменитой австралийского винодельни Wolf Blass. Акцентами вечера будут блюда: изумительный «Archipelago Ceviche», «3 стиля», сенсационный «Barramundi», с зеленым перцем чили, молодой гвоздикой и листьями мускатного ореха, и аппетитный десерт «Tart Nenas» - ананасовый пирог с шоколадным трюфелем, мускатным орехом и подпиткой из лайма.

Говоря о серии событий, которые будут проходить на курорте во время Фестиваль еды «Союз Специй», генеральный директор The Ritz-Carlton Бали Карим Таяч отмечает, что "Арабские и индийские торговцы сначала приплыли на Острова Пряностей в Индонезии и возвращались оттуда с кораблями, груженными мускатным орехом, гвоздикой, корицей и черным перцем. Позже пришли португальцы и голландцы, точно так же соблазненные этими опьяняющими специями. В наши дни ароматические индонезийские специи составляют основу бесчисленных рецептов и кухонь по всему миру, сохраняя связь специй. Мы очень рады отметить это замечательное наследие с уважаемым Петти Эллиотом во время нашего кулинарного фестиваля еды и с нетерпением ждем возможности принять гостей на этих тщательно организованных кулинарных мероприятиях, которые обещают быть богатыми на вкус и истории ».

Для получения более подробной информации о предстоящих мероприятиях «Союз Специй» и других кулинарных мероприятиях в The Ritz-Carlton Бали, пожалуйста, свяжитесь с rc.dpssw.restaurant.reservation@ritzcarlton.com или позвоните по телефону + (62) 361 849 8988.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Bali воспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wechatid: ritzcarlton.com.

